La única posibilidad no es la adopción: ¿Cómo involucrarse con los chicos que esperan una familia?

Crecer en un hogar de protección no es fácil. Las miles de niñas, niños y adolescentes que viven en estas institucionales a lo largo y ancho del país, llegan allí tras sufrir violencias de todo tipo en sus familias de origen. Muchos pasan varios años institucionalizados hasta que se define su situación. Es una espera silenciosa de la cual, en general, se habla poco.

En los hogares se busca brindar una atención lo más personalizada y amorosa posible, y es ahí donde el compromiso de la ciudadanía puede marcar una diferencia fundamental: desde sumarse como voluntarios dando apoyo escolar, hasta contribuir con una donación que ayude a sostener todo lo que implica la vida de estas infancias y adolescencias en las instituciones. ¿Cuáles son las formas en que podemos involucrarnos desde nuestro lugar para mejorar su calidad de vida o generar un impacto positivo en su realidad?

Estas son algunas opciones :

Quiero ser voluntario

Brindar apoyo escolar, acompañar a las chicas y los chicos en sus actividades fuera del hogar, organizar un cumpleaños o compartir un fin de semana, son algunas de las propuestas de voluntariado que ofrecen los hogares. Cada institución tiene sus propios requisitos y necesidades. Estas son algunas propuestas:

Fundación Juanito (CABA): Actualmente desarrolla 12 programas. El Programa Hogar, el más importante y el que impulsó la creación de la organización, está constituido por la “Casa del Árbol” y la “Casa del Abrazo”, donde conviven bebés, niños, niñas y adolescentes. Los segundos lunes de cada mes, a las 18.30, hacen una presentación institucional especialmente destinada a todas aquellas personas que deseen involucrarse como voluntarios en la fundación. Más información: info@fundacionjuanito.org.ar

Hogar María Luisa (San Martín, Bs As): Necesitan voluntarios que puedan sumarse se forma presencial o virtual. Buscan específicamente profesionales que puedan ayudar en diseño gráfico o audiovisual, redes sociales, web y campañas de difusión. También profesionales de la salud y personas con oficio que puedan colaborar en proyectos de mejora edilicia e infraestructura, desde pequeños arreglos como cambiar un enchufe de luz a pintar, tareas de plomería o colocación de pisos. Los interesados pueden ingresar a su web.

Hogar La Casita de Manos Abiertas (Villa de Mayo, Bs As): Se necesitan voluntarios para integrar el equipo de legales y velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes que viven en el hogar. También para realizar traslados de los chicos al colegio, al médico o actividades deportivas, por ejemplo; o acompañarlos en el hogar, ayudar a las cuidadoras en la cocina, ropería, lavadero, apoyo escolar y salidas recreativas. Más información llamando al 11-6640-7625.

Hogar Mariposa (CABA): Aloja a 13 chicas y chicos, desde bebés hasta cinco años. Tiene una modalidad de voluntariado virtual, orientada a la búsqueda de recursos (donaciones) y una presencial donde se asume un compromiso semanal, siempre el mismo día al mismo horario, dos horas aproximadamente. La persona debe poder sostenerlo al menos cuatro meses. Más información: info@conceptossencillos.com.ar

Quiero ser familia de acogimiento

Los requisitos y los pasos a seguir para ser familia de acogimiento dependen de cada jurisdicción. Siempre hay, al menos, uno en común: los interesados no deben estar inscriptos en los registros de postulantes a guarda adoptiva.

En CABA , pueden inscribirse en el Programa de Acogimiento Familiar y pedir más información en acogimientofamiliar@buenosaires.gob.ar.

Si vivís en La Plata y querés recibir más información sobre las familias de abrigo, podés contactarte con Comunidad Malú, una asociación civil constituida en 2016 que, a través de un convenio firmado con el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, cuenta con un programa de familias voluntarias que abren las puertas de su hogar para alojar temporalmente a niñas y niños de hasta cuatro años. Más información: www.comunidadmalu.org.ar / Facebook: Comunidad Malú / Instagram: Comunidad Malú.

En Luján y Mar del Plata , Aldeas Infantiles SOS Argentina convoca a todas las personas que quieran cuidar temporalmente a un niño o niña a formar parte de su Programa Familias Solidarias. Siempre se trabaja de manera coordinada con los organismos de niñez de cada localidad en la que se interviene. Quienes deseen conocer más y formar parte de la iniciativa pueden ingresar en www.aldeasinfantiles.org.ar o escribir a familias.solidarias@aldeasinfantiles.org.ar.

Quiero ser cuidador familiar

El Registro de Cuidadores Familiares es una experiencia que se orienta a cubrir la necesidad de contar con figuras de cuidado para niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años alojados en instituciones y para quienes la figura de adopción no resulta una alternativa posible, ya sea porque no se han encontrado postulantes en el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, porque no brindan su consentimiento subjetivo para ser adoptados, o bien porque la adopción no resulta ser para ellos la figura adecuada. Se convoca a personas que residan en la provincia de Buenos Aires dispuestas a prepararse para asumir el cuidado estable y sostenido (con o sin convivencia familiar) de estas infancias y así poder acompañarlas en sus trayectorias hasta que puedan tener una vida autónoma. Por ahora, esta experiencia, que comenzó en el Juzgado de Familia Nº 2 de San Miguel, se extendió a los Juzgados de Familia Nº 5 de Mar del Plata, Nº 1 de Tigre y Nº 5 de La Plata. Más info: cuidadoresfamiliares@pjba.gov.ar

Quiero ser referente afectivo

El Programa Abrazar depende del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA. Se creó en 2017, para posibilitar que las chicas y los chicos alojados en hogares cuenten con un apoyo referencial significativo que los acompañe durante el tiempo que residan allí, propiciando que esos vínculos continúen luego del egreso. Las formas de vincularse se determinan de acuerdo a las necesidades y voluntad de cada niño, a la disponibilidad de los adultos y a las características del vínculo creado. En general, se pautan visitas en el hogar, salidas los fines de semana, ayuda con las tareas escolares, prácticas de deportes y encuentros en el domicilio del referente. Un equipo especializado en niñez y adolescencia acompañará el proceso de vinculación, brindando la orientación y contención. Para formar parte, no se puede contar con la inscripción a ningún registro de adopción, hay que ser mayor de 18 años, realizar el taller de capacitación obligatoria, presentar la documentación correspondiente y participar de una evaluación a cargo del equipo profesional. El miércoles 4 de agosto a las 13.30 se realizará el próximo taller para quienes deseen ser referentes afectivos. Será bajo modalidad virtual, y podés inscribirte ingresando a: www.buenosaires.gob.ar/abrazar. Para más información, escribir a: abrazar@buenosaires.gob.ar

Quiero donar

Las necesidades de los hogares son muchas. Si bien reciben becas del Estado para solventar parte de sus gastos, las mismas son insuficientes para abarcar todo lo que implica el correcto funcionamiento de estas instituciones. En general, se precisan productos de higiene, alimentos, materiales educativos y de librería, pero algunos hogares también tienen necesidades puntuales. Antes de realizar una donación, siempre es recomendable contactarse con la institución para conocer qué es lo que les hace falta. En varios casos, disponen de cuentas bancarias en las que puede realizarse una contribución monetaria. Algunos de ellos son:

Fundación Juanito (CABA): Necesitan aportes para sostener sus programas y diferentes insumos para el cuidado diario de los niños y las niñas que viven en sus hogares. En su web cuenta con varias formas de colaborar con donaciones.

Hogar María Luisa (San Martín, Bs As) : Es una de las organizaciones de la sociedad civil más antiguas del país. El hogar cuida y alberga a niñas y niños de 6 a 12 años. En su web se detallan todas las formas de donar.

Hogar La Casita de Fundación Manos Abiertas (Villa de Mayo, Bs AS): La fundación cuenta con un gran número de programas, entre ellos hogares para niñas y niños. En La Casita conviven diez chicas y chicas de hasta 12 años. Para colaborar, escribir a: donaciones.ba@manosabiertas.org.ar

Hogar Santa Rafaela María (Béccar, Bs As): Actualmente albergan a 16 chicas y chicos, pero tienen capacidad hasta 20. Necesitan colchones y sábanas de una plaza. Además, contribuciones monetarias para su funcionamiento. Más info en su web.

Quiero adoptar

Adoptar no es un acto de solidaridad. La adopción es una institución que nació para garantizar el derecho fundamental de todas las niñas, niños y adolescentes a vivir en una familia. Por parte de los adultos, implica el deseo profundo de ahijar y el poder asumir una enorme responsabilidad, que es para toda la vida. En el especial Quiero una familia de LA NACION podes encontrar desde preguntas frecuentes y los pasos a seguir si estás interesado en inscribirte en un registro de postulantes a guarda adoptiva, hasta las convocatorias públicas que actualmente se encuentran abiertas para niñas, niños y adolescentes de todo el país que esperan tener una familia. Además, en la web de la Dnrua hay una guía sobre la adopción en la Argentina, servicios en línea y se realizan charlas informativas de forma mensual. Por otro lado, en este link podés conocer el listado de los registros de cada jurisdicción para saber cuál es el que te corresponde.