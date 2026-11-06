Sofía cumplió 12 años y busca una familia que la adopte: “Soy abanderada y quiero seguir superándome”

Sofía cumplió 12 años en octubre. Es el quinto cumpleaños que festeja en el hogar, donde vive desde 2021. “Es una chica muy amorosa, resiliente, y tiene muchísimas ganas de superarse”, cuenta Florencia Zubeldía, la directora del hogar. Lo que más quiere es encontrar una familia que la acompañe mientras crece.

Por eso, se lanzó una convocatoria pública de adopción para que Sofía pueda encontrar a su familia. Las convocatorias públicas son un llamado abierto a todas las personas en cualquier lugar de la Argentina que estén interesadas en adoptar. Son el último recurso de los juzgados para lograr que cada niño encuentre una familia.

Con ayuda de las personas que la cuidan, Sofía preparó una carta que LA NACION difundió en el Día del Niño. “Estoy en el hogar desde 2021 y quiero una familia que me acompañe en todo lo que hago, que me ayude a seguir superándome”, escribió. “Estoy en Río Negro. Aunque vivo ahí, busco una familia en cualquier parte del país”, agregó.

Es abanderada y sus informes escolares dicen que es buena compañera y muy responsable. “Ella es muy amorosa con todos: docentes, choferes, el personal del hogar, sus compañeros”, cuenta Florencia.

Sofía es muy activa, le encanta andar en bicicleta, jugar y grabar videos con sus amigas

Tiene dificultades motrices y le cuesta moverse, pero eso no impide que haga sus actividades. Aprendió a nadar y le encanta andar en bici en el hogar y saltar la soga. “Ella siempre busca superarse. Cuando no puede hacer algo, no deja de intentarlo hasta que lo logra”, dice Florencia.

No puede hablar, pero se comunica por señas y se hace entender muy bien. Va a una escuela especial y cada vez que llega del colegio comparte lo que hizo en clase y le muestra a todos su cuaderno.

En su tiempo libre, le encanta actuar, bailar, dibujar, hacer pulseritas con hilo y jugar con sus muñecas. También está empezando a interesarse por el maquillaje y le gusta grabar videos de TikTok, como las chicas más grandes que viven con ella en el hogar.

Sofía hizo un dibujo para acompañar su carta del Día del Niño

Cómo postularse

Cualquier persona o pareja que esté interesada en convertirse en la familia de Sofía, debe rellenar y enviar el formulario en este link.

Por cualquier consulta, pueden escribir un mail a adopcionlb@gmail.com o comunicarse por Whatsapp al número 2946-412592 entre las 7.30 y las 13.30, de lunes a viernes.

Quiero una familia

Esta nota forma parte de Quiero una familia, una iniciativa de Fundación LA NACION que busca garantizar el derecho de cada niño a vivir y crecer en familia.