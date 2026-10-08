“Sueño con irme de acá y ser feliz con mi familia”: Zaira y Karen, dos hermanas que esperan ser adoptadas

Zaira y Karen se llevan dos años, pero a primera vista no se nota. Tienen los mismos ojos, la misma forma del rostro. Hablan entre ellas mientras caminan bajo la sombra de los árboles en el patio del hogar María Luisa, en Villa Ballester, donde viven.

Se abrazan, se separan, ríen. Se tiran al piso y se empujan en broma. Con 13 años, Zaira es la más grande. Tiene el pelo corto, flequillo y se tiñó de rojo algunos mechones. Es un poco inquieta, va de un lado al otro en el patio. Se cuelga del pasamanos, encuentra una pelota de fútbol y se la pasa a su hermana.

Karen tiene 11 años y es la más alta de las dos. Tiene puesto un buzo ancho de color gris y lleva la mitad del pelo recogido, para que no le moleste en la cara. Es tímida, más tranquila que Zaira. Después de jugar un rato con su hermana, se sienta al pie de un árbol y mira al resto de los chicos jugar en el patio.

"Mi hermana y yo pasamos momentos muy difíciles juntas", dice Karen Santiago Filipuzzi

Tienen intereses y personalidades distintas, pero están de acuerdo en una cosa: lo que más quieren ambas es encontrar a su familia.

Zaira y Karen están en convocatoria pública de adopción. Eso significa que cualquier persona o pareja del país que quiera convertirse en su familia puede postularse para adoptarlas. Las convocatorias públicas son el último recurso que tienen los juzgados para buscar una familia para los niños cuando no encuentran una entre los inscriptos en el registro de adopción.

En una charla con LA NACION, ambas se muestran relajadas y cuentan qué les gusta, cuáles son sus rutinas en el hogar y cómo se imaginan a esa familia que tanto esperan.

Cuando Karen habla, se hunde en el buzo que tiene puesto. Tiene un tono suave y pausado y le cuesta sostener la mirada.

—¿Con qué soñás?

—Sueño con irme de acá y ser feliz con mi familia.

—¿Y cómo te imaginás ese otro lugar donde sos feliz con tu familia? ¿Qué cosas pasan ahí?

—La verdad, no lo sé. Pero me gustaría descubrirlo.

“Voy a la escuela, estoy en sexto grado. En mi tiempo libre leo, dibujo y miro películas”, cuenta Karen Santiago Filipuzzi

Por ahora, sí sabe que en su tiempo libre le gusta cantar y que sus bandas favoritas son Blackpink y BTS. También disfruta de dibujar a sus personajes favoritos de anime. Tiene cinco colores favoritos: azul, negro, rojo, amarillo y dorado.

Cuando puede, le gusta cocinar pastel de papa, milanesa con papas fritas y ravioles.

Desde el año pasado va a clases de viola dos veces por semana. Siempre quiso aprender a tocar un instrumento y la pone contenta tener la posibilidad. “Me siento muy feliz cuando toco la viola”, dice. También quiere aprender piano.

Con un suspiro cansado, Karen admite que no es muy buena alumna. Está en sexto grado y le cuesta sentarse a hacer la tarea. “Es muy difícil para mí porque me cuestan mucho los temas, pero me estoy poniendo las pilas”, explica. La materia que menos le gusta es matemáticas y la que más le gusta es educación física, porque le gusta hacer atletismo.

A Karen le encanta dibujar a los personajes de sus animes favoritos Santiago Filipuzzi

“Sentir que alguien me está cuidando”

Zaira habla rápido, más enérgica. Apenas se sienta, cuenta sobre ella: juega al fútbol, toca la batería y, cuando sea grande, quiere ser artista, cantante, compositora y bióloga marina.

Se describe a sí misma como sociable y amigable. Habla con todo el mundo, pero no tiene muchos amigos porque le cuesta confiar en las personas.

Zaira ama tocar la batería y jugar al fútbol Santiago Filipuzzi

—¿Con qué soñás?

—Mi sueño es que mi familia me acompañe en todas mis actividades. Nunca tuve eso, siempre estaba muy sola. Y me gustaría tener un hermano mayor.

—¿Por qué?

—Ahora yo soy la hermana mayor y me encanta. Pero a veces siento que es un poco pesado. Me gustaría tener un hermano mayor para sentir que alguien más me está cuidando.

Se imagina una familia que la lleva a sus entrenamientos de fútbol, que la vaya a ver cuando toca la batería. Le gustaría compartir un picnic en familia en la plaza los fines de semana.

En su tiempo libre, le encanta cantar y dibujar. Su cantante favorito es Justin Bieber.

"Soy la más rápida en mi equipo de fútbol", cuenta Santiago Filipuzzi

También le gusta leer. Le encantan las historias de amor. Su libro favorito es Heartstopper, una novela gráfica de Alice Oseman. Ahora está leyendo El Principito.

En la escuela le va bien, es buena alumna. “Siempre me saco 10 en todo”, cuenta orgullosa. Su materia favorita es Ciudadanía. “Me gusta porque habla mucho de los derechos que tenemos todas las personas. Hay mucho maltrato y violencia en la vida. Eso no me gusta. Por eso quiero aprender sobre los derechos que cada uno tiene”, dice.

Quiere ser bióloga marina porque le gusta el agua y los animales acuáticos. “Siempre quise investigar el fondo del mar. Veo documentales sobre la naturaleza todo el tiempo”, explica.

Conocer la playa y las montañas

La rutina que tienen Zaira y Karen en el hogar es muy parecida: se levantan temprano, desayunan y van a la escuela. Cuando vuelven, almuerzan y cada una se dedica a las tareas que le toquen ese día: lavar los platos, barrer, ordenar el comedor. A la tarde, cada una va a sus actividades y hace la tarea.

Las dos hermanas sueñan con una familia que las quiera y las acompañe Santiago Filipuzzi

Cuando ya no vivan en el hogar, a Karen le gustaría que su familia la lleve al cine porque le encantan las películas de acción. A Zaira le gustaría salir a pasear, hacer ese picnic en la plaza. Las dos quieren tener un gato de mascota, que se ocuparían de cuidar.

Zaira quiere ir a conocer el mar. “Así me imagino ese momento: el mar está muy azul, la arena bien linda y sin basura. Hay algunas casitas en la costa. Me gustaría ir con mi familia”, relata.

Karen, en cambio, quiere que su familia la acompañe a acampar: “Nunca fui y me gustaría que me lleven porque me encanta la naturaleza, los mares, los ríos y los árboles. Me imagino acampando quizás en un bosque, en las montañas. Al lado de un río”, dice.

¿Cómo postularse?

Zaira y Karen están en convocatorias públicas por separado. Es decir, las parejas o personas que quieran postularse para adoptarlas pueden hacerlo de forma individual. De todos modos, al efectuar la postulación pueden consignar interés por postularse como familia de las dos.

Cualquier persona que esté interesada en convertirse en la familia de Zaira, de Karen o de ambas puede escribir un mail a regcentraladopcion@scba.gov.ar citando el número de referencia 3000-37501.

Quiero una familia

Esta nota forma parte de Quiero una familia, una iniciativa de Fundación LA NACION que busca garantizar el derecho de cada niño a vivir y crecer en familia.