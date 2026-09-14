“Son niños llenos de amor”. Tres hermanitos buscan una familia y piden crecer juntos

La más grande cumplió 9, el del medio tiene 7 y la menor, 5. Los tres hermanos, cuentan quienes los cuidan, son muy tranquilos, pero de vez en cuando hacen alguna travesura.

Los fines de semana tienen un ritual: se suben juntos a las hamacas. Cuando llega la hora de irse, ninguno se quiere bajar. Intercambian miradas cómplices, se aferran a las cadenas de la hamaca y gritan que no se van a bajar. Saben que, cuando lo hagan, será el momento de separarse.

Los tres hermanos viven en Corrientes, pero en distintos hogares: las dos niñas están en un mismo centro y el hermano en otro. Se ven los fines de semana en uno de los hogares y se reúnen para festejar los cumpleaños, pero lo que más quieren es crecer juntos todos los días.

Para cumplir ese sueño, hace un año el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 1 de la ciudad de Corrientes lanzó una convocatoria pública para que puedan encontrar una familia. En ese momento, tenían 4, 6 y 8 años.

Las convocatorias públicas son llamados abiertos a cualquier persona o pareja del país que quiera postularse para adoptarlos. Es el último recurso que tienen los juzgados para encontrar una familia para los niños cuando no encuentran una entre los inscriptos en el registro de adopción.

"Lo que más les gusta es andar en bici y subirse a las hamacas", cuenta María

“Los tres hermanos son niños llenos de amor. El único requisito para la familia que los adopte es que estén listos para recibir todo ese amor”, dice María, la cuidadora del hogar que más tiempo pasa con ellos. Lo único que quieren es encontrar una familia que los abrace y los cuide.

La hermana menor es muy extrovertida. Habla hasta por los codos y le encanta vestirse de princesa, con collares, una corona y zapatos con taco. “Siempre que se disfraza, modela y te muestra. Es una nena muy dulce”, describe María.

Le encanta ir al jardín y, cuando vuelve, siempre cuenta todo sobre su día: qué hizo la “seño”, a qué jugó con sus amigas. Es muy sociable y tiene muchos hobbies: le gusta dibujar y pintar, va a patín y baile.

La hermana menor es extrovertida, le encanta disfrazarse de princesa y desfilar

El hermano es introvertido, pero muy sociable cuando entra en confianza. Está en primer grado y siempre que vuelve de la escuela cuenta que en el recreo jugó con sus amigos a la pelota o que la señorita lo felicitó porque se portó bien. Se suma a todas las salidas y tiene un montón de amigos, tanto en el hogar como en el colegio. Con ellos va a pasear al parque, al shopping y a visitar algún museo.

Le diagnosticaron trastorno generalizado del desarrollo y recibe estimulación del lenguaje, pero María cuenta que hace todas sus actividades sin ninguna complicación: va a la escuela, hace deportes y se junta con sus amigos, que es lo que más disfruta. “Cuando se siente mal, busca un abrazo para regularse”, relata María.

El de 7 años vive en un hogar separado de sus hermanas

La hermana mayor también hace danza y patín. Además, estudia inglés y le gusta mucho la música. Cuando suena una canción en la tele, es la primera en cantar y bailar. Es tímida, pero se empieza a soltar a medida que avanza el tiempo.

Le encanta pintar y diseñar conjuntos de ropa. Le va bien en la escuela, pero no le gustan las Matemáticas. Ya no le interesa tanto ver películas animadas, pero igualmente se queda con sus hermanos cuando miran una los fines de semana. Mientras la ven, ella dibuja.

Los tres están acostumbrados a tener una agenda activa, entre el colegio, salidas y actividades. Pero lo que más disfrutan es el tiempo que pasan juntos.

"Son chicos muy buenos y tienen un montón de amor para dar", afirma María

Además de subirse a las hamacas, les gusta dar vueltas en el patio en bicicleta, jugar a las escondidas, salir a tomar un helado y ver películas juntos. “No importa qué estén haciendo, sino que compartan ese tiempo juntos”, dice María.

Les encantaría tener una familia que los lleve a pasear a la plaza, a tomar un helado y a conocer la playa. También les gustaría adoptar una mascota y cuidarla entre los tres.

“Cuando se ven los fines de semana, se enojan cuando les pedimos que guarden los juguetes. Saben que eso significa que se tienen que separar. Son muy unidos y lo que más desean es compartir ese amor con una familia”, cierra María.

Cómo postularse

Cualquier persona o pareja que esté interesada en convertirse en la familia de los tres hermanos debe escribir un mail a jfamilia1-capital@juscorrientes.gov.ar indicando el número de expediente: GFA 257.116/1.

Quiero una Familia

Esta nota forma parte de Quiero una familia, una iniciativa de Fundación LA NACION que busca garantizar el derecho de cada niño a vivir y crecer en familia.