“Ahora pueden invitar amigos a su casa”: dejó de mirar la pobreza de lejos y empezó a construir baños en villas

Ayudar no se trata solo de arrimarle algo a alguien que lo necesita. Es algo más grande. Me di cuenta de eso un día de lluvia y frío, en plena pandemia, después de sentir una angustia que creí que no podía manejar.

Pero primero me presento: me llamo Rodrigo Herrera, tengo 31 años y en la primaria y la secundaria solía hacer viajes solidarios a escuelas rurales del interior para llevar donaciones, dar apoyo escolar y jugar con los chicos.

A principios de 2021, cuando aún estaba la pandemia de coronavirus, ya me había recibido de ingeniero, trabajaba en una empresa, tenía tiempo libre y quería ayudar a quienes peor la estaban pasando. Recordé que una amiga era coordinadora de la ONG Módulo Sanitario y le pregunté si podía sumarme como voluntario.

Sabía que Módulo construía baños en barrios vulnerables y tenía varias actividades para voluntarios. Yo empecé con las más técnicas. Como soy ingeniero, eran las que más me llamaban la atención. Y, como soy un poco tímido, le esquivaba a las más sociales, que implican trabajo de campo en los barrios junto con las familias.

¿Qué hice con la angustia?

Primero hice los talleres donde te explican cómo se hace una instalación eléctrica y sanitaria, cómo construir las casillas que serán los baños, cómo preparar el terreno para un pozo ciego o un biodigestor, que es un tanque sellado que procesa residuos orgánicos por descomposición biológica. Estaba contento pero sabía que me faltaba animarme a dar el próximo paso: ir a los barrios y censar a las familias.

Si bien iba a estar acompañado por otros voluntarios con experiencia, no me veía entrando a las casas para hacer preguntas tan íntimas e incómodas: “¿Trabajás?”, “¿Cuánto ganás?“, ”¿Tenés baño?“, ”¿Me lo mostrás?“.

El primer barrio fue Trujui, en Moreno, provincia de Buenos Aires. Llovía, las calles de tierra eran un barrial. Costaba llegar a las casas, que eran casillas muy precarias. Y los baños que me tocó ver no eran baños. Eran baldes puestos entre unas chapas sin techo, afuera de las casas. Y como estaba lloviendo, se llovía adentro.

Los nenes decían que a la noche no iban solos al baño porque les daba miedo y las mamás contaban que ellas los acompañaban porque era peligroso, también para sus hijas adolescentes. Muchos preferían aguantar las ganas a la noche o los días de lluvia o frío.

Rodrigo, a la izquierda, junto con otros voluntarios y una de las familias a las que les construyó un baño Gentileza Módulo Sanitario

Yo me imaginaba a esos padres llegar de trabajar sin poder darse una ducha caliente para sacarse lo pesado del día, como yo sí podía hacer. Lo más simple, como lavarse las manos o cepillarse los dientes, era una tarea engorrosas sin una bacha y una canilla.

Me sentí como paralizado y con mucha angustia ante esa realidad. Nunca había visto la pobreza de cerca. Si bien los chicos de Módulo me prepararon para lo que vería, no sabía si quería salir corriendo o empezar a llorar. ¿Cómo iba a poder ayudarlos?

Hasta que empecé a escuchar. Una señora me contó que su marido era vendedor ambulante por Olivos, donde yo vivo. Me puse a pensar que seguramente me lo había cruzado miles de veces y había elegido mirar hacia otro lado. Pero ahora estaba en su casa, pensando juntos dónde unir un baño a la casa.

Su esposa nos decía que entráramos para no mojarnos y nos ofrecía un mate caliente. Nos contaba su vida como si nos conociera desde siempre, sin sentirse juzgada, simplemente escuchada.

Y como esas historias se fueron sumando otras. Una pareja de Florencio Varela con hijos chiquitos era personal de limpieza. Él trabajaba a la noche y ella a la mañana. Casi no se cruzaban y todo para cuidar a sus niños.

Cuando me dijeron que trabajaban en el edificio de la UCA, en Puerto Madero, donde yo cursé todo un año, me dije que seguro los vi en los pasillos y nunca se me ocurrió pensar que no tenían baño, ni dónde vivirían.

Los vi, pero no los miré.

Las familias de los barrios trabajan codo a codo con los voluntarios

Al terminar el día, todos los voluntarios nos juntamos en el comedor del barrio, que era la casa de una vecina. Ella nos cocinó y nos sentamos a su mesa junto con su familia. Nos trató como si fuéramos sus hijos. Fue como un abrazo.

Entonces decidí tragarme la angustia y enfocarme en lo que sí podía cambiar. Entendí que yo no iba a sacar a esas personas de la pobreza, pero les podía hacer un baño.

Cuando elegí ver

Desde ese primer día, todos los fines de semana estoy en los barrios haciendo alguna actividad como voluntario de Módulo Sanitario. Ya no me interesa la parte técnica; me gusta mucho hablar con las familias.

Puedo hablar de Mauro, un chico que trabajaba como albañil y participó en la construcción de su baño. Con cada panel que clavaba, se ponía a llorar de emoción. Con él llorábamos el resto de voluntarios. Él nunca había tenido un baño.

O de Sebastián, que trabajaba de carpintero por la mañana y de seguridad en un boliche de noche. Trabajaba mil horas por muy poca plata. Ahora es un voluntario más, como muchos otros vecinos.

También puedo hablar de Yoela, del barrio Agustoni, que tiene dos hijas de 8 y 11. Me mandó un audio que guardo como un tesoro. Me contaba que dos días después de construir su baño, a la madrugada, su hija le fue a decir que quería ir al baño y ella pensó que tenía que buscar el balde afuera. Hasta que se dio cuenta de que no era necesario y se puso a llorar. “Mis hijas siempre me preguntaban ‘¿por qué el baño del colegio es distinto?´”, me dijo. Las nenas decían que lo mejor de tener baño era que ya podían invitar amigas a su casa.

O puedo hablar de Mónica, que después de que construimos su baño nos ayudó a censar al resto del barrio. Su vida no era fácil, uno de sus hijos murió en un accidente de tránsito. Un día, su nena de 11 años nos dijo que Mónica no quería salir de la cama porque era el aniversario del fallecimiento. La llamé y le pregunté si quería hacer algo diferente, caminar un poco, charlar con los vecinos. Finalmente se sumó a censar. Terminó el día con una sonrisa enorme y nos dijo: “Ahora voy a recordar a mi hijo de otra manera”.

Lo que damos y nos dan

Las familias se esfuerzan mucho para pagar su parte del baño. Desde la primera vez que las visitamos hasta el fin de semana de la construcción pasan casi seis meses. Durante ese tiempo las vemos y acompañamos. Mientras, ellas van pagando en cuotas lo que cuesta un inodoro. En ese tiempo preparan sus terrenos para instalar el baño.

En la construcción, de sábado a domingo, trabajan familias y voluntarios codo a codo. Y nos agasajan: los dueños de casa cocinan el almuerzo para todos con alimentos que les llevamos.

Lo mejor son los domingos, al final del día, porque donde no había nada aparece lo que más soñaron. Los nenes abren la canilla y se asombran porque sale agua caliente. Se quieren lavar los dientes una y otra vez porque ahora tienen un lugar lindo donde hacerlo.

Sé que, además, se van a enfermar menos porque no van a tener que salir al frío para higienizarse.

El voluntario entrega mucho: tiempo y escucha. Pero recibe mucho también. Las personas son cálidas y agradecidas; nos invitan a cumpleaños, casamientos, bautismos. Módulo Sanitario es mucho más que hacer baños.

Se da una transformación mutua. Ver estas realidades te abre la cabeza. Y cuando a los meses volvemos al barrio, a muchas familias el cambio que significó tener un baño las inspiró a hacer mejoras en la casa, con mucho esfuerzo. Nos paran por la calle emocionados para que pasemos a ver de qué color pintaron el baño, cómo colocaron el tanque de agua en altura o revistieron el piso con nuevas cerámicas.

Me di cuenta de que el voluntariado son las personas. No es ponerle teflón a una cañería o poner un clavo. Es entrar en contacto, ver sus realidades.

Podría decir mucho más, pero mejor es vivirlo. Creo que hay momentos en que es necesario animarse y dejar de ser espectador para pasar a ser protagonista.

Más información

Módulo Sanitario lleva construidos más de 2200 baños en 11 provincias del país. En Argentina, 6 millones de personas viven sin baño dentro de sus hogares: el 40% de esas personas son menores de edad. La falta de acceso a un baño impacta en su salud, su seguridad y las oportunidades que puedan tener en la vida.

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*Este texto tiene la edición y el acompañamiento de la periodista Paula Soler