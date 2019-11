Un agradecimiento por una buena acción, desencadenó cientos de mensajes en Twitter, que cuentan historias de solidaridad y empatía

Ayer a la noche, una madre compartió un mensaje en las redes sociales para encontrar al "ángel de la guarda" anónimo que le salvó la vida a su hijo y agradecerle su gesto solidario. En su cuenta de Twitter publicó un posteo que en pocos minutos se volvió viral: "Si sos JUAN, el pibe que me vio en Crisólogo Larralde casi Balbín, con el pibe convulsionando y a los gritos porque nadie paraba a ayudarme, te metiste en la camioneta y me trajiste volando al CEMIC, no me va a alcanzar la vida para agradecerte de nuevo".

La mamá del chico que convulsionó, bajo el seudónimo Natalia Natalia, agregó en otro tuit: "Si alguien lo conoce, díganle que fue nuestro salvador. Ojalá siempre te cruces en la vida con gente tan generosa como vos. GRACIAS, JUAN".

A raíz de este mensaje, cientos de usuarios se animaron a contar experiencias similares donde una persona desconocida los ayudó en un momento crítico, en el cual un segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los recuerdos posteados sobre situaciones límites compartidos por la gente incluyen desde un taxista que acompañó dentro del hospital a un niño que se ahogaba hasta un conductor que paró su auto para llevar al sanatorio una pareja primeriza a punto de dar a luz.

Las más de cuatrocientas respuestas que recibió la mujer demuestran que en nuestro país hay muchos otros "Juanes" dispuestos a entrar en acción frente a la necesidad y al dolor ajeno. En una sociedad donde muchas veces la indiferencia es moneda corriente, este tipo de gestos evidencian que los argentinos somos más solidarios y empáticos de lo que pensamos.

¿Qué implica ser solidarios? "La solidaridad es empatía. Es ponerse en el zapato del otro, tener respeto al dolor ajeno y, sobre todo, ir desterrando prejuicios. Si bien todavía hay mucha gente que al toparse con alguien pidiendo en la vereda o viviendo a la intemperie, mira para otro lado, hay muchos más que entienden que no hay que juzgar livianamente, y que ese simple gesto es algo que nos acerca, nos une como vecinos, como sociedad. Percibimos ese cambio de mirada, se suma cada vez más gente con ganas de ayudar", sostiene Mariela Fumarola, fundadora de Caminos Solidarios, una organización que ayuda a personas en situación de calle.

Tres recomendaciones para fortalecer el compromiso solidario según Constanza Cilley, directora ejecutiva de Voices!

Contagiar las ganas: La mitad de los argentinos consideran que pueden influir en los sucesos sociales y políticos que los rodean. Hay que trabajar en aumentar esta percepción en el resto, por ejemplo, incorporándolo en la currícula escolar o en las áreas de responsabilidad social empresaria.

Los adultos mayores representan un público interesante para promover el voluntariado, ya que sus niveles de satisfacción con la actividad son altísimos; muchos países apuntan a este segmento por su nivel de compromiso.

Los voluntarios son tímidos a la hora de hablar de su labor solidaria. Tienen que hacer "propaganda" de todo lo que dan, pero también de lo que reciben. La mayoría declaran cambios positivos en su vida y casi todos se sumaron luego de escuchar estas historias.

¿Alguna vez te cruzaste con algún Juan en tu vida? Te invitamos a sumar tu experiencia para confirmar que somos muchos los que creemos y confiamos que podemos construir una mejor sociedad, donde la necesidad y el sufrimiento del otro jamás pase desapercibido frente a nuestras narices.