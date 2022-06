Cómo detectar si el juego, las compras o el sexo se vuelven una adicción

Descriptas por la medicina hace años o surgidas a partir de los cambios sociales recientes, afectan cada vez a más personas: la adicción al juego, a las compras, al sexo, a la tecnología o al trabajo son problemas que minan la salud psicofísica e interfieren en la vida familiar y social, y de nos ser tratadas oportunamente pueden escalar hasta situaciones límite.

Se las conoce como adicciones conductuales o de comportamiento, aunque algunas están más relacionadas con los trastornos de ansiedad que con los mecanismos adictivos o comparten zonas grises; su origen suele ser multicausal, y todas, de cualquier forma, se caracterizan por llevar adelante acciones que el individuo no puede controlar, aún cuando es consciente del daño que le ocasionan.

Ludopatía

La adicción al juego comparte características con casi todas las demás: puede comenzar como una conducta normal, en este caso, salidas eventuales al casino o al bingo, e ir escalando progresivamente hasta tomar la vida de la persona; dependerá de una serie de factores relacionados con la historia familiar, la predisposición genética y las circunstancias actuales para que se convierta, o no, en una adicción.

El jugador patológico malgasta el dinero, contrae deudas, generalmente con amigos, parientes o compañeros de trabajo; eso lo lleva, a su vez, a ocultar o falsear información acerca del manejo de sus ingresos o ahorros, y también a aislarse, ya que ante la imposibilidad de enfrentar las deudas prefiere cortar lazos y hasta abandonar su empleo. También puede poner en juego bienes familiares y mentir, tanto para tapar situaciones relacionadas con el descalabro económico o laboral como para encubrir las visitas a los locales de juego.

Los especialistas coinciden en que es frecuente que el disparador de la adicción al juego sea alguna situación dolorosa o traumática que la persona no pudo procesar.

Dónde pedir ayuda

Jugadores Anónimos de Argentina: línea Vida, las 24 horas: 11-4412-6745. Los encuentros son anónimos y confidenciales. Su red está en todo el país.

Jug-Anon para familiares y amigos: Confidencial y anónimo. Whastapp al 11-4085-8996 (línea Vida) y el cel. 011-5055-6217

Programa de Asistencia de GBA: Orientación y asistencia en la provincia de Buenos Aires, línea 0800-444-4000. Cuentan además con un programa de autoexcluidos, para pedir que se les prohíba entrar a bingos y casinos.

Prevención y Asistencia al Juego de la Ciudad de Buenos Aires: Información y asistencia gratuita para quienes presenten problemas con el juego. Línea 0800-666-6006

Compras compulsivas

Según explica el médico psiquiatra Enzo Cascardo, la oniomanía o adicción a las compras fue descripta hace más de un siglo por el famoso psiquiatra alemán Emil Kraepelin. Se trata de un trastorno que sigue "el círculo vicioso de comprar por impulso, sentir satisfacción, luego culpa y después ansiedad o abstinencia, que se calma volviendo a comprar", detalla el director del Centro IMA. "Hay una falta de control; para estas personas es más importante el principio de placer que el de realidad, como puede ser correr el riesgo de perder el status económico".

El comprador compulsivo adquiere cosas que no necesita: generalmente las guarda, por lo cual esta adicción también puede estar relacionada con el trastorno por acumulación. Suele sacar créditos o endeudarse con las tarjetas, y eso deriva en que además esconda lo que compra cuando su familia ya está alerta de la situación.

Este trastorno, que según Cascardo, "está a mitad de camino entre los de ansiedad y las adicciones" tiene una mayor predominancia en mujeres. Entre las causas que lo originan pueden contarse situaciones de vulnerabilidad económica en la infancia, impulsos neurobiológicos e incluso, antecedentes familiares de compradores adictivos.

Dónde pedir ayuda

Centro IMA- Centro de Investigaciones Médicas en Ansiedad: ofrecen información acerca de diversos trastornos y brindan asesoramiento gratuito online: Tel: (011) 4805-2731. Celular o WhatsApp: 11 -3168-2124.

Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad: ofrecen información sobre trastornos de ansiedad y contacto con especialistas de todo el país. Tel.: (011) 4805-5388. Email: info@aata.org.ar

Hipersexualidad

Si bien se la suele llamar adicción, la hipersexualidad, según explica la doctora Silvina Valente, sexóloga clínica y presidenta de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH), se relaciona con distintos trastornos como el de control de impulsos, el obsesivo compulsivo y los de ansiedad. "Los hipersexuales invierten mucho tiempo en planificar y realizar conductas sexuales, sacándole tiempo a sus actividades cotidianas, y aunque se cansen y se vean perjudicados no pueden dejar de hacerlo".

Mirar pornografía, masturbarse varias veces por día, acudir a prostitutas, tener relaciones ocasionales o en lugares públicos son algunas de las conductas que pueden tener los hipersexuales, que en su mayoría suelen ser varones. En general, las personas que padecen este trastorno suelen tener vidas paralelas, lo que suele precipitar problemas con sus parejas, a quienes tratan de mantener al margen de su problema.

Aunque parezca todo lo contrario, Valente aclara que la hipersexualidad no se trata tanto de "obtener placer como de lograr una descarga, calmar un malestar, de ahí la compulsión". Como en otros comportamientos patológicos, estas conductas impulsivas son fuente de mayor angustia y descontrol, en una escalada de sufrimiento que se torna insostenible.

Este trastorno puede arrancar en la adolescencia o en la juventud, y suele relacionarse con situaciones de abuso sexual en la infancia, estrés tóxico en la crianza (violencia por acción u omisión, carencias afectivas) o de estrés postraumático, entre otros.

Dónde pedir ayuda

Hospital de Clínicas José de San Martín, CABA: el servicio de Ginecología del Hospital incluye atención gratuita en Sexología. Para consultar sobre reapertura de agenda de turnos llamar al tel: (011) 5950-8000 o dirigirse a Av. Córdoba 2351, C1120, CABA.

Sexo Adictos Anónimos en Argentina (SAA): basado en el esquema de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, se organizan reuniones para compartir experiencias que ayuden a superar la problemática. En cuarentena se realizan reuniones virtuales.

Sociedad Argentina de Sexualidad Humana: ofrecen orientación y derivación a profesionales. www.sasharg.com.ar; celular o WhatsApp: 11-5903-9090, de lunes a viernes, de 14 a 18.

Adicción al trabajo

El "workaholic" o laboradicto es una persona que se sobreimplica con el trabajo, es decir, que no puede dejar de trabajar, o de estar conectado o alerta a las cuestiones que hacen a su vida laboral. Cuando no puede hacerlo, siente una ansiedad extrema. Esta sobreimplicación suele ir incluso en detrimento de su efectividad: el laboradicto "se preocupa más que ocuparse" y eso afecta su desempeño. En su mayoría son varones, y aunque es un poco más frecuente entre aquellos que trabajan dentro de una estructura piramidal, pueden tener distintas ocupaciones o perfiles profesionales.

Se trata de personas hipercríticas, hiperexigentes e hipercontroladoras que sufren de ansiedad generalizada. Es común que hayan tenido padres muy severos en la infancia.

Al laboradicto le cuesta descansar o tomarse vacaciones. Está pendiente del teléfono, el correo, etcétera. Sus amistades se van restringiendo a aquellas del ámbito laboral y se aísla de su familia; no puede conectarse con sus hijos o su pareja.

Uno de los problemas de esta sobreimplicancia es que socialmente está bien visto: hay una valoración positiva del que "trabaja todo el día" y eso lleva a que el propio afectado no pueda aceptar que tiene un problema, lo cual suele ocurrir recién cuando entra en crisis su matrimonio o su familia.

Dónde pedir ayuda

Centro IMA- Centro de Investigaciones Médicas en Ansiedad: ofrecen información acerca de diversos trastornos y brindan asesoramiento gratuito online: Tel: (011) 4805-2731. Celular o WhatsApp: 11 -3168-2124.

Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad : Ofrecen información sobre trastornos de ansiedad y contacto con especialistas de todo el país. Tel.: (011) 4805-5388. Email: info@aata.org.ar

Tecnoadicción

La tecnoadicción se define por "el uso excesivo, patológico, problemático de las TICS", explica Enzo Cascardo, autor, junto a Cecilia Veiga, del libro Tecnoadictos (Ediciones B).

El psiquiatra advierte cuatro perfiles de tecnoadictos, y en esa descripción heterogénea se hace patente hasta qué punto Internet predispone o agrava otras conductas: "Está el cibersexual (que consume permanentemente pornografía online); el adicto a las ciberrelaciones (que está pendiente de sus redes sociales, grupos de chat, de whatsapp, foros, etcétera); están las compulsiones o adicciones facilitadas por redes de apuestas, de compras, de juegos de rol; y por último, aquellos que se denominan "vagabundos electrónicos", que navegan sin ningún fin específico en buscadores, plataformas de videos, portales, etcétera", describe Cascardo.

Dentro de las tecnoadicciones se encuentran personas con rasgos más adictivos o con trastornos de control de los impulsos, y otras con vulnerabilidades previas como trastornos de ansiedad o fobia social. "En este último caso hablamos más de uso problemático de internet, individuos con déficit en habilidades sociales y que prefieren conectarse de forma virtual que cara a cara".

En cuanto a la problemática de los juegos online, "es más de la adolescencia y es grave, porque los chicos no duermen, no estudian y puede transformarse en una adicción" describe el psiquiatra y aclara: "no todos los adolescentes que juegan son adictos: en esos casos hay bases genéticas predisponentes, del control de los impulsos y por supuesto algo cultural de parte de la familia, de relajar los controles porque todos los chicos están en Internet".

Dónde pedir ayuda

Fundación Manantiales: prevención y asistencia integral de diferentes adicciones (011) 4382-8500.

Reconectarse: brinda tratamiento integral a personas con adicciones y talleres de orientación. Email: laura@reconectarse.com.ar

Argentina Cibersegura: brinda talleres de seguridad informática para adolescentes y campañas de concientización para el uso seguro de los medios digitales. Email: info@argentinacibersegura.org / Tel.: (011) 2150-3797.

Fuentes

-Entrevistas a especialistas

-Estudio nacional en población de 12 a 65 años, sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas (Sedronar): http://www.observatorio.gov.ar/media/k2/attachments/2018-10-05ZEncuestaZHogares.pdf

-Neurociencia del consumo y dependencia de sustancias psicoactivas (OMS): https://www.who.int/substance_abuse/publications/en/Neuroscience_S.pdf

-Ministerio de Salud de la Nación

Metodología. Cómo lo hicimos

Este artículo forma parte de “Hablemos de adicciones”, una guía de Fundación La Nación que incluye las voces y las recomendaciones de algunos de las y los principales referentes en esta temática de la Argentina, así como también testimonios en primera persona. Además de las entrevistas cualitativas, se realizó un análisis de datos estadísticos y una compilación de trabajos elaborados por distintas organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, y contó con la curaduría de Carlos Damin, médico especialista en Toxicología y jefe de la División Toxicología del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires.