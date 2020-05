¿Cómo hablar con los chicos sobre la muerte?

Aprovechar la cuarentena para hablar de temas que muchas veces esquivamos, como la muerte, podría convertirse en uno de los grandes aprendizajes que nos deje la pandemia; las estrategias para abordarlo con los chicos y las chicas Crédito: Shutterstock

Más allá de los contextos particulares y el lugar del país donde vivan, las familias argentinas coinciden hoy en un punto: la cuarentena fue imponiendo, a lo largo de los días, nuevos y múltiples desafíos. Sin embargo, estos tiempos de aislamiento preventivo también pueden ser la oportunidad de generar espacios de diálogo y encuentro al interior de los hogares.

Aprovechar el momento para hablar de temas que muchas veces esquivamos -sobre todo los más tabúes- podría convertirse, según los especialistas en distintas áreas, en uno de los grandes aprendizajes que nos deje la pandemia .

La muerte es una de esas temáticas difíciles -quizás la mayor de todas- que, en gran cantidad de casos, las familias esquivan, sobre todo con los más chiquitos. Sin embargo, para Aldana Di Costanzo, psicóloga y fundadora de Fundación Aikén -una ONG dedicada a acompañar psicológicamente a niños, niñas y adolescentes en duelo-, debería formar parte de nuestros temas de conversación cotidianos.

¿Cómo hablar con los chicos y las chicas de la muerte? ¿De qué forma saber cuánta información están preparados para recibir de acuerdo a su edad? ¿Qué recomiendan los profesionales para, poco a poco, ir instalando una temática que atraviesa, necesariamente, a todos los hogares? Para Di Costanzo, hablar de la muerte antes de que acontezca, no usar eufemismos y mantenernos cerca emocional y corporalmente de los chicos y las chicas, son algunas de las claves .

Acompañar en los duelos

Aldana tenía seis años cuando su papá, Gerardo, falleció de cáncer; y 19 cuando su padrastro, Francisco, murió por un aneurisma en la aorta. "Las dos muertes fueron repentinas. Si bien mi papá tenía cáncer desde que yo tenía un año, estaba en un período que se llama de libre enfermedad. Se murió a las seis de la tarde y hasta las cuatro había estado durmiendo la siesta con él", recuerda.

Desde muy joven, sintió que esos duelos tenían que resignificarse en una experiencia que trascendiera su dolor y el de su familia. Ése fue el motor que la llevó a crear la Fundación Aiken."Mi experiencia personal me llevó a pensar en los niños en duelo sin acompañamiento, no solo psicológico sino emocional: de persona a persona", explica Aldana. "Nosotros como familia no lo tuvimos. Primero, porque no existía ninguna fundación donde compartir esto con pares que pasaran por lo mismo. Por otro lado, teníamos muchas dificultades económicas como para solventar una terapia particular", agrega.

Aldana Di Costanzo, en una de las terapias grupales de Aikén Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Además de hacer acompañamientos individuales, Aiken trabaja mediante terapias grupales, tanto para los chicos y las chicas como para sus adultos de referencia. "El grupo genera sentido de pertenencia y da la posibilidad de encontrarse con pares que se entienden. Eso genera un plus y una sanación que refuerza un montón de cuestiones saludables en los chicos en duelo. Además, trabajamos con los adultos que deben contenerlos y que están atravesados por su propio dolor", sostiene la psicóloga.

En agosto de 2008 atendieron a la primera familia. Aiken quiere decir "vida" o "vivir" en lengua mapuche y tehuelche. "Lo que yo sabía era que quería acompañar a los chicos a darle un nuevo sentido a la vida después de ese dolor tan grande. ¿Cómo se continúa sin uno de esos dos pilares que son la mamá o el papá? Se puede, por supuesto, pero lleva mucho tiempo y trabajo", describe.

Desde la creación de la fundación, pasaron por la institución más de 1010 niños, niñas y adolescentes en duelo junto con sus familiares directos y se capacitaron más de 11.500 personas con una población beneficiaria directa de 68.500 niños y adolescentes. En la actualidad, hay 140 pacientes en acompañamiento,16 grupos terapéuticos y un equipo de 40 voluntarios trabajando durante todo el año.

