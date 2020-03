Los especialistas recomiendan transmitir a los chicos tranquilidad y comunicarles que se sienten cuidados Crédito: Shutterstock

Lorena Oliva SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de marzo de 2020 • 12:10

Hablarles en lenguaje claro, acorde a su edad, transmitiéndoles tranquilidad y, sobre todo, haciéndolos sentir cuidados son las claves que sugieren los especialistas a la hora de hablar sobre coronavirus con los chicos.

Ante la confirmación del primer caso en el país, el bombardeo de imágenes que, hasta ahora nos llegaba desde otras partes del mundo (personas con barbijos, hombres y mujeres enfundados en trajes especiales, cruceros en cuarentena) se vuelve mucho más cercano.

Por otra parte, los colegios comienzan a tomar medidas preventivas, como el uso sistemático de alcohol en gel y hasta la indicación de "evitar los besos y los abrazos" , como ocurrió esta mañana con un colegio en el bario porteño de Villa Urquiza. Por estas razones, se hace necesario encarar el tema y también darles la posibilidad de que ellos expresen qué les preocupa .

"Esta es una gran oportunidad para trabajar en la importancia del cuidado de la higiene de cada uno. La premisa más importante es el lavado de manos : antes de cada comida, y después, si llegamos de lugares", considera Soledad Cadi, pediatra internista del Hospital de Clínicas José de San Martín.

Con ella coincide, Pablo Bonvehí, médico infectólogo, jefe de Infectología del Cemic y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. "Hay que hablar con los chicos de la misma manera en que se les habla de otras enfermedades. No generarles un temor mayor en este caso . Resaltar la importancia de los hábitos de higiene que sirve para todas las enfermedades. Los cambios culturales a veces llevan mucho tiempo cuando uno es adulto, por eso mismo, educarlos en hábitos de higiene personal los va a convertir a adultos muy conscientes en ese aspecto", explica.

Esta es una gran oportunidad para trabajar en la importancia del cuidado de la higiene de cada uno Soledad Cadi, pediatra

Por su parte, Silvia Ongini, psiquiatra infantojuvenil del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas, destaca la importancia de transmitir toda esta información con calma . "El otro pilar es escuchar a los chicos y notar si están con miedo, si les cuesta dormir, cómo está circulando la información según las distintas edades, permitirles que cuenten el miedo que tienen y poder tranquilizarlos", considera.

"La primera barrera de contención es el adulto -continúa la especialista-. Es importante que pueda tranquilizar al chico y transmitirle que está siendo cuidado y que además es muy poco probable que esta enfermedad la pueda contraer un niño si se toman las medidas adecuadas ".

Eduardo Silvestre, médico pediatra, divulgador científico del grupo Medihome, aporta algunas claves acerca de cómo abordar el tema. "El principal mensaje a transmitir es que se trata de un evento casual, muy parecido a otras infecciones que conocemos muy bien, que no tiene serios riesgos para la salud y que se está trabajando para controlarlo ", puntualiza.

La primera barrera de contención es el adulto. Es importante que pueda tranquilizar al chico Silvia Ongini, psiquiatra

A su entender, lo ideal sería quitarle peso a la nominación específica y, en su lugar, hablarles acerca de las infecciones en general , cómo se contraen, cómo prevenirlas. También de la importancia de una alimentación saludable, de una higiene adecuada, de la vacunación, de quedarnos en casa cuando estamos con fiebre.

Bonvehí también hace hincapié en las pautas preventivas. " Si los chicos tienen síntomas de enfermedad respiratoria, no hay que mandarlos a la escuela . Entiendo que esto puede ser un trastorno para los padres que trabajan, pero es fundamental para evitar la diseminación. Esta variable, que es básica y debe ser tenida en cuenta siempre, es más importante este año. Lo que no hay que hacer es caer en la psicosis de no mandarlos al colegio sin motivo . Lo esencial es llevar una vida normal."

Consejos para padres:

En los casos en los que hay indicación de vacuna antigripal, hay que dársela. No previene el contagio en este caso, pero previene la transmisión de otros virus que tienen síntomas parecidos.

En cuestiones de higiene, nada reemplaza al agua y el jabón. Las toallitas húmedas son útiles para cuando se está en una plaza o en el transporte público, pero siempre es preferible el lavado de manos.

Procurar que en las escuelas y las casas haya buena ventilación.

A la hora de hablar, también saber escuchar y darles lugar para que expresen qué les preocupa.

Evitar que los chicos estén todo el día expuestos a las imágenes televisivas.

Ante síntomas como fiebre alta, escalofríos, dificultad para respirar, tos, dolor muscular y secreción nasal, consultar al médico.