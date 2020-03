Cuarentena: los hogares de niños y adolescentes en emergencia

Los hogares de niños de Ciudad y provincia reclaman ayuda a los gobiernos por la situación sanitaria; piden un fondo especial para comprar productos de higiene y pagar traslado al personal que cuida a los chicos. Fuente: Archivo

Hasta hace dos semanas, las chicas y chicos de los hogares de menores iban al colegio, hacían actividades, se vinculaban con familias y tenían salidas recreativas. Pero todo eso cambió con el coronavirus, y quienes trabajan en estas instituciones deben extremar los cuidados para evitar el contagio. La situación, que ya es grave de por sí, se vuelve todavía más compleja .

Antes de la pandemia, los abrazos y besos eran moneda corriente en los hogares que la organización Familias de Esperanza tiene en Florida y Boulogne. " Hoy, antes de entrar, vamos a un baño exterior, nos cambiamos de ropa, desinfectamos el celular y nos lavamos bien las mano s. Pasamos la puerta y les advertimos a los chicos que por ahora nada de abrazos ni besos", contó Victoria Aguirre de Acosta, presidenta de la ONG. Su gran temor es que alguien se contagie, ya que no disponen de un lugar de aislamiento. Tampoco abundan los recursos: no tienen barbijos y los productos de higiene no están alcanzando para el nuevo protocolo de limpieza.

Este caso no es para nada una excepción. Hogares en Red , una organización que agrupa a 20 instituciones porteñas con hogares de niños en distintas modalidades, distribuyó un comunicado con las necesidades más urgentes que atraviesan estas entidades. Según el documento, la emergencia del sector, declarada hace tres años, se profundizó ante la pandemia del COVID-19 y el crecimiento del dengue y el sarampión. "La necesidad no se suspende, ni espera", resaltan los firmantes, que en todos los casos mantienen convenios con la Dirección General de Niñez del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Por eso, para poder continuar con su tarea, solicitan un refuerzo presupuestario de liquidación inmediata de 120.000 pesos por hogar, para utilizar hasta el 31 de marzo. Con ese dinero planean hacer frente a los relevos de personal por las licencias que tomaron empleados pertenecientes al grupo de riesgo. También se destinará a la compra de materiales de limpieza y desinfección , y para solventar viáticos . "Asimismo, exigimos que no se modifique el esquema de reparto de víveres y aumente en cantidad de alimentos", agregaron las instituciones.

Norberto Gabriel Kohen, secretario institucional del hogar La Casona de los Barriletes, ubicado en el barrio de Liniers y miembro de la Red, dio precisiones sobre el punto referido a los viáticos: "Los empleados que hacen viajes largos tienen mucha exposición al contagio porque vienen en transporte público. Sería mejor, mientras dure la cuarentena, que puedan usar remises o taxis" . Además, sostuvo que el kit de limpieza repartido por el Gobierno porteño resulta escaso. "Tiene 5 litros de lavandina, 5 de detergente y cuatro insecticidas", enumeró.

Los hogares de la Ciudad albergan a un máximo de 25 chicos -desde bebés hasta adolescentes-, mientras que en la provincia de Buenos Aires ese número puede ser mayor . En cuanto a la gestión, algunos dependen directamente de la Dirección de la Niñez de cada distrito -comúnmente llamados "hogares propios"-, y por otro lado hay organizaciones sociales que tienen convenios con los gobiernos. En este último caso, funcionan gracias a una "beca" que reciben por cada niño. "Son chicos que están judicializados, en general, por problemas sociales como violencia y abuso sexual", explicó Kohen.

Aguirre de Acosta detalló que la Ciudad paga 20.216 pesos por beca al mes, mientras que en la Provincia el monto es sensiblemente menor: 12.460 pesos. "Además, el gobierno porteño envía todas las semanas alimentos y mandó un kit de limpieza, aunque no alcanza. Provincia no mandó nada", lamentó. Otro tema que preocupa a la presidenta de Familias de Esperanza es cómo actuar si un chico se enferma. "Son menores, no podemos llamar al 107. Tampoco nos informaron adónde los van a derivar, ni qué hacer. Nos dijeron que teníamos que tener un cuarto con un baño aislado. Les contesté que no teníamos pero no respondieron nada", aseguró.

La cuarentena no espera

Darío Pompilio es director ejecutivo de la Asociación Civil Mensajeros de la Paz, que tiene a su cargo el hogar Colibríes, en Longchamps, partido de Almirante Brown; y el centro La Balsa, en el barrio de Once. Este último lugar funciona de 17 a 8, atendiendo a menores en situación de calle, pero "por la pandemia pudimos coordinar con el Gobierno de la Ciudad para que esté abierto las 24 horas y los chicos pueden realizar aquí el aislamiento", destacó Pompilio.

"El esfuerzo que estamos haciendo en el sector de limpieza y desinfección -remarcó- demanda de más horas de trabajo y mayor costo de insumos. Y a eso se le suma que tenemos cuatro empleados de licencia, porque pertenecen al grupo de riesgo. Así que estamos pagando esos sueldos y los del personal que realiza las suplencias". Pompilio subrayó que ya pasaron más de 15 días del primer caso de coronavirus y que desde ese momento están haciéndose cargo de los gastos adicionales . "Aún no sabemos si vamos a recibir apoyo por parte de los gobiernos. Dicen que están trabajando, pero la capacidad de respuesta es muy lenta", advirtió.

Por eso, muchos hogares empezaron a hacer circular pedidos por Whatsaap, como Fundación Juanito, que tiene dos hogares en el barrio de Colegiales, donde conviven alrededor de 20 chicos y chicas. Piden con urgencia la donación de elementos de higiene y limpieza para "cuidar a los niños de las enfermedades". Una de sus directoras, Lorena Naveira, explicó que hacen "un llamado a la solidaridad de la gente en un momento tan difícil". Coincidió con Kohen en lo peligroso que es que los "educadores" -como llaman a los cuidadores- viajen en trasporte publico y que costear remises es casi imposible. Otro punto que resaltó es el suministro de la medicación que necesitan algunos niños y que se están quedando sin recetas.

Ante la posibilidad real de que la cuarentena se extienda durante mucho tiempo, ¿qué pasará entonces con estos menores? ¿Podrían ir a la casa de sus cuidadores o de las familias que los apadrinan para evitar la propagación del virus? En la provincia de Buenos Aires ya hay una institución tomó esta medida, aunque se trata de un caso especial: un hogar que tiene bebés, que requieren mayores cuidados. "Nosotros tenemos adolescentes y es más complicado. Hay muchos organismos que nos controlan y tenemos temor por los chicos. Pero confieso que no lo descarto como estrategia en una situación puntual", admitió Kohen.

Respuesta oficial

Ante el reclamo de los distintos referentes, LA NACION consultó a las autoridades gubernamentales involucradas. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación explicó que están transfiriendo más dinero a las provincias , que son las encargadas de los hogares, y aseguró que han enviado recomendaciones sobre cuidado e higiene para los casos de niños en hogares y centros de privación de la libertad.

La provincia de Buenos Aires, por su parte, remitió un comunicado que explica que se entregaron productos de limpieza a instituciones de La Plata y alrededores, junto con una caja chica para que cada institución pueda cubrir las necesidades que vayan surgiendo . "Asimismo, se están equipando con material didáctico y de recreación los distintos dispositivos de promoción y protección de derechos, y los del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil", detalla el documento. Esta medida, de todos modos, alcanza solo a los 51 dispositivos y hogares propios, pero no a los chicos bajo convenio. Consultados al respecto, desde el gobierno bonaerense aseguraron: "Nos estamos comunicando con cada hogar y los requerimientos van a llegar ". Y agregaron que a partir de esta semana el Servicio de Alimentos en Escuelas enviará a estas entidades bolsones de comestibles que hasta ahora debían cubrir con el monto de la beca.

En cuanto a la ciudad de Buenos Aires, Jazmín Lerner, subsecretaria de Fortalecimiento Personal Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, afirmó: " Estamos en diálogo permanente con todos los referentes de las unidades convivenciales para dar respuesta y trabajar en conjunto ". Señaló que implementaron "medidas para garantizar la calidad de la atención y el cuidado de niños, niñas y adolescentes", como el suministro de insumos de cuidado personal, higiene y desinfección, y que "se aumentó la entrega de alimentos desde que se suspendieron las clases". Lerner adelantó nuevas disposiciones para los próximos días, con "el objetivo de reforzar recursos para sostener el cuidado de quienes más lo necesitan en esta situación extraordinaria".

De lo que no hay dudas es de que el coronavirus no espera, y mucho menos en instituciones como estos hogares. Aguirre de Acosta, de Familias de Esperanza, resumió de esta forma lo crítico de la situación: " Toda la ayuda económica que prometieron va a tardar y nosotros tenemos necesidades que deben cubrirse ya mismo ".

¿Cómo podés ayudar desde tu casa?

Para aportar un granito de arena en este momento tan especial, lo mejor, dada la situación actual de asilamiento, es ayudar sin moverte de tu casa.

Mensajeros de La Paz recibe ayuda monetaria a través de este link para comprar suministro adicional de elementos de higiene, limpieza y material quirúrgico/sanitario desechable.

recibe ayuda monetaria a través de este link para comprar suministro adicional de elementos de higiene, limpieza y material quirúrgico/sanitario desechable. Fundación Juanito necesita con urgencia: alcohol en gel, jabón líquido antibacterial y repelente de mosquitos. También artículos de limpieza, de cocina y de higiene personal. Además, recibe donaciones de dinero. Se pueden conocer las diferentes formas de ayudar aquí .

Juanito necesita con urgencia: alcohol en gel, jabón líquido antibacterial y repelente de mosquitos. También artículos de limpieza, de cocina y de higiene personal. Además, recibe donaciones de dinero. Se pueden conocer las diferentes formas de ayudar aquí . Se puede colaborar con los hogares de Familias de Esperanza de diferentes maneras . En su web se puede conocer más sobre el trabajo de esta asociación.

Urgencias de Asesoría Tutelar

El Ministerio Público Tutelar de la ciudad de Buenos Aires tomó medidas de contingencia a través de sus equipos de profesionales, a fin de dar respuesta a consultas, denuncias e información destinada a niñas, niños adolescentes y personas usuarias de los servicios de salud mental. Para eso, cuenta con un sistema de acceso a la justicia compuesto por: la línea 0800-122-7376, el Whatsapp 15-7037-7037, Facebook, Twitter e IG ( @mptutelar ) y la página Asesoría responde , que recibe consultas y denuncias que pueden ser de carácter anónimo. La asesora Tutelar, Yael Bendel, aseguró que responderá personalmente las consultas en sus redes sociales de Facebook y