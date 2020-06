Cuidaba gallinas y ahora sueña con ir más allá de Silicon Valley

Mauro Bareiro trabajaba a principios de año en una granja; hoy realiza un curso en tecnologías de la información organizado por Junior Achievement junto a Google que le permitirá aspirar a trabajos de mayor proyección Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Lorena Oliva Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de junio de 2020 • 09:00

Hasta hace pocos meses, Mauro Bareiro se dedicaba a cuidar gallinas en una granja. El trabajo era sencillo, aunque no por eso menos sacrificado: a las 8 AM las aves tenían que estar recibiendo su primera ración de comida. Le seguirían tres más a lo largo de la jornada. Adicionalmente, debía procurar que no les faltara agua, que no padecieran el calor ni se escaparan. También debía evitar que se enfermaran, vacunándolas contra el piojillo. Todo esto sin olvidar la recolección de huevos: especialmente por la mañana. Al final del día, unas ocho o nueve torres de veinte maples debían quedar repletas de huevos. Así de lunes a viernes, en jornadas de ocho, nueve o diez horas diarias.

Inmerso en una rutina marcada por el ritmo biológico de cientos de gallinas ponedoras, Mauro sentía que quería otra cosa para su vida. Pero, tras un intento fallido en Medicina, su autoestima hacía oídos sordos a esa voz interior que le decía que el futuro quedaba en otra parte. Así y todo, durante el último verano se animó a inscribirse como aspirante a un curso en tecnologías de la información dictado por Junior Achievement en alianza con Google, en forma completamente gratuita. Hoy integra la primera cohorte que, en poco tiempo más, podrá postularse en el mercado laboral en un área de alta demanda .

"El curso me está ayudando mucho. No solo me dio herramientas. También me dio seguridad y una red de contactos que quedan para siempre. Cambió mi mirada de las cosas. Yo, que antes, en la secundaria, era vago, ahora quiero seguir aprendiendo . Sueño con poder trabajar con gente que sepa más que yo, que sea capaz de sacar lo mejor de mí", asegura este joven de 21 años, el menor de cuatro hermanos, que hoy vive con uno de ellos y su mamá en una casa en Villa Zeballos, una zona de Florencio Varela que, según sus propias palabras "marca el inicio de una Varela más humilde, en donde hay gente que la está pasando mal porque no tiene para comer. Justo mi casa, que está ubicada en una esquina, marca el límite entre el asfalto y las calles de tierra".

Obligado a permanecer en su casa por la pandemia, Mauro sigue, sin embargo, iniciando sus jornadas temprano a la mañana. Ya no para tomar los dos colectivos que lo separaban de la granja, sino para mirar videos del curso o estudiar antes del inicio de las clases virtuales . "Antes, me tenía que despertar mi vieja para ir a trabajar. Ahora yo la miro a ella levantarse", afirma orgulloso.

Mauro Bareiro estudia para sus clases Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Una vez que termine de cursar, Mauro y sus compañeros recibirán un certificado en Soporte de Tecnologías de la Información de Google , un programa diseñado para preparar, formar y desarrollar profesionales en roles de soporte básico de tecnologías de la información; que es además complementado por un módulo de habilidades blandas, mentoreo y acompañamiento a cargo de Junior Achievement Argentina. La institución tiene un acuerdo con más de diez empresas de primera línea para que contemplen los curriculums de los egresados para futuros requerimientos de personal . Actualmente, está abierta la inscripción a la segunda edición del curso , que dará inicio el mes próximo.

Si bien es requisito para acceder al curso contar con secundario completo, fuentes de la institución informaron que el 50% de los alumnos que están cursando se desempeñaban en trabajos informales que se discontinuaron a partir de la cuarentena.

"Sueño con poder trabajar con gente que sepa más que yo, que sea capaz de sacar lo mejor de mí", dice Mauro Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Según datos del Indec, el desempleo juvenil en el país duplica al desempleo en adultos , afectando cerca del 20% de la población joven. La situación es más grave en los jóvenes que viven en hogares con menores ingresos . Según Cippec, la Argentina es el país con mayor tasa de desempleo juvenil de la región.

"Emociona sentir el compromiso, la dedicación y entusiasmo de los primeros participantes. Atravesaron un proceso de selección riguroso, se adaptaron a un nuevo modelo de aprendizaje remoto, se conectan cada día con sus tutores, y trabajan desde sus casas en la plataforma online con las dificultades de conexión que tienen algunos contextos. Una lección de responsabilidad y empuje", sostiene Noël Zemborain, directora ejecutiva de Junior Achievement en Argentina.

"Cuando termine el curso, voy a estar preparado para armar mi propio emprendimiento de reparación de celulares y computadoras. Aunque, obviamente, mi principal objetivo es obtener trabajo en una empresa. Ojalá se me dé. Para el año que viene, estoy evaluando seriamente la posibilidad de inscribirme en la universidad para cursar Ingeniería en Sistemas ", agrega Mauro, en diálogo con LA NACION desde la habitación que comparte con su hermano Nachi. Allí también se conecta a tomar sus clases, en una computadora que le dio su tío y que él mismo acondicionó.

Bareiro se conecta a las clases con una computadora que era de su tío y que él mismo acondicionó Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

"Sé que si me va bien, es probable que termine trabajando en otro país . Todo el mundo tiene como meta los Estados Unidos. Yo no. A mí me gustaría trabajar en Asia: China, India, Corea del Sur o Singapur", puntualiza este joven que sueña con ser el gestor de desarrollos que les cambien la vida a las personas . Y tiene un ejemplo muy ilustrativo: "Mi hermano es diabético y se tiene que inyectar insulina todos los días. Yo vi que en otros países se están desarrollando pulseras que midan permanentemente la glucosa de las personas y, en caso de que necesiten, les inyecten la insulina que necesiten. Bueno, yo sueño con ser como el que inventó esas pulseras."

Sobre el curso:

La nueva edición del curso, que ofrece brindar la misma oportunidad que tuvo Mauro a jóvenes que residan en Buenos Aires, tengan entre 18 y 25 años y posean el secundario completo, comienza el mes próximo. Para conocer todos los requisitos e inscribirse, hacer click aquí