Dramático pedido de los padres de un niño que debe hacer una costosa terapia en España: “Queremos que vuelva a sonreír y correr detrás de la pelota”

“Cuando juego al fútbol siento algo raro… adrenalina, me divierto, me siento fuerte, me gusta hacer goles. Pero es la cancha, los amigos, todo eso es lo que también me hace sentir así”, dice Santiago con sus 11 años y la camiseta de Huracán en el corazón. Hasta hace un año, gran parte de su vida era eso, correr detrás de la pelota.

Además de ir al colegio como cualquier otro niño y disfrutar de sus padres y sus dos hermanos mayores, hacía baby fútbol y futsal cinco días a la semana en tres clubes de barrio: dos en su barrio natal, Caballito, y uno de Boedo. Pero esa rutina cambió drásticamente a mediados del año pasado por una lesión que le encontraron en la fosa posterior del cerebro.

Hoy, su rostro sonriente se puede ver en redes sociales como parte de una campaña que llevan adelante sus padres, Diego Scigliano y Natalia Pérez. El objetivo es reunir fondos, ya que el niño necesita hacer una terapia muy costosa de protonterapia en España. Para ellos es como una carrera contra el tiempo, ya que debe realizar el tratamiento dentro de los próximos 25 días .

“El año pasado, de un día para el otro, Santi empezó a tener un dolor de cabeza persistente y lo llevamos al médico. Pensábamos que tenía una sinusitis y nos volvimos con un diagnóstico que ningún padre quiere escuchar”, cuenta a LA NACION su padre, Diego.

A ese primer diagnóstico le siguió una operación en la que le extrajeron y resecaron la lesión. En medio de terapias de rayos y controles, todo cambió. Santi dejó de jugar al fútbol y le asignaron una maestra particular para que no perdiera las clases, ya que no podía ir al colegio.

La mamá de Santi, que es abogada, dejó de trabajar para dedicarse a él. Diego, también abogado, continuó trabajando y haciendo malabares para estar presente y mantener el espíritu positivo en la familia.

Este año había comenzado con normalidad para Santi: había vuelto al colegio, aunque no a jugar. En uno de los controles le detectaron un pequeño pólipo en el sacro. Nuevamente todo su mundo cambió.

La familia debe reunir el dinero para el tratamiento pronto; para que sea efectiva debe realizarla dentro de los próximos 25 días Gentileza familia Scigliano

El martes 7 de julio lo volvieron a operar para extraer la nueva lesión y los médicos recomendaron que el niño se sometiera a un tratamiento de protonterapia en España, ya que en el país este tipo de tratamiento hoy no está disponible.

Una terapia fundamental en niños

“La protonterapia es fundamental porque ayuda a proteger los órganos vitales, algo importante porque los chicos tienen toda una vida por delante”, explica Diego, que siente que junto a Natalia hicieron un curso acelerado de términos científicos y posibles tratamientos.

La protonterapia es una de las formas más avanzadas de radioterapia. Si bien la radioterapia convencional (con fotones) destruye células vinculadas a la lesión, también afecta a su paso a las células sanas. En cambio, los haces de protones pueden dirigirse con precisión milimétrica y no se afectan otros órganos.

Es por eso que se recomienda en niños, para que mantengan su calidad de vida. Para que Santi pueda someterse a este tipo de terapia, sus padres deben juntar una importante suma en euros , tanto para el tratamiento como para los traslados y la estadía.

A la difusión de la campaña se sumaron el colegio de Santi, el Sagrado Corazón de Almagro; el club Huracán, del que el niño y toda su familia son hinchas; diferentes organizaciones barriales que hicieron sorteos; y los clubes de barrio a los que iba: Unión de Amigos, Primera Junta y Estrella de Boedo.

Santiago junto a sus padres, Diego y Natalia, y sus mascotas Gentileza familia Scigliano

Hace ya un año que Santi dejó de correr la pelota, aunque habla en presente cuando cuenta lo que siente cuando juega. En medio del Mundial de fútbol, ve todos los partidos de la “Escaloneta”, la selección nacional, junto a sus padres y hermanos. Sufre y grita cada gol.

Diego explica que aún les falta para llegar al monto que deben pagar y todo debe decidirse dentro de los próximos 25 días. Pasado ese lapso de tiempo “el tratamiento no tiene sentido, ya que no tendría los efectos esperados”, explica Diego. Pero tiene esperanzas en la solidaridad de la gente. Y dice: “Nuestro deseo es que Santi sonría de nuevo y que vuelva a correr detrás de la pelota como siempre lo hizo”.

Cómo ayudar a Santi

Si podés y querés ayudar a Santiago, todo suma para que pueda viajar y sanar:

Mercado Pago

Alias: unidosxsanti

Titular: Diego Nicolás Scigliano

Banco Francés

Caja de ahorro en pesos

CBU: 0170014540000017173779

Alias: santimadrid26

Titular: Natalia Beatriz Pérez

Banco Francés