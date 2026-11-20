Hoy, en la Argentina, unos 117 chicos y chicas faltan de su hogar y siguen siendo buscados por sus familias, de acuerdo con Missing Children, la organización civil que difunde las búsquedas.

Con el objetivo de que sus rostros se viralicen y sus familias puedan encontrarlos, la ONG lanzó una campaña en la que buscan llamar la atención de la población tanto como la llama el fenómeno climático de El Niño que afecta al país.

“El Niño es noticia en todos lados; hay otros niños que también deberían serlo”, reza la campaña que propone que la ausencia de esos chicos también genere alertas en la población y sean parte de la agenda diaria del país.

La nueva campaña de missing children missing children

“Este tipo de iniciativas despiertan una actitud de compromiso en la gente. Queremos que sea una herramienta para que esos niños y niñas puedan volver a sus hogares”, dice Ana Rosa Llobet, presidenta de Missing Children Argentina.

La campaña, que lleva el nombre de “El otro Niño”, se difunde en las redes sociales y se basa en una pieza visual que muestra los rostros de los chicos e imita el formato de las alertas meteorológicas, con cielos de tormenta y titulares de “último momento”.

La idea es que los posteos sean compartidos por los usuarios en historias y publicaciones. “Cuanta más gente vea a los chicos, más cerca estarán de volver a casa”, dice Llobet.

El compromiso

Así como el fenómeno de El Niño hoy está en boca de todos, desde la ONG esperan que la difusión del rostro de los chicos pueda ayudar a su aparición o al menos a que las personas puedan brindar algún dato que ayude a encontrarlos.

“Todos los días publicamos fotos de chicos que se pierden y todos los días informamos que los encuentran. Lamentablemente hay niños que aún están siendo buscados”, explica. Para ella, la viralización de la imagen de los chicos perdidos es tan clave como el compromiso de las personas para que se dé ese encuentro.

Cuenta que hace unos días, los empleados de un supermercado encontraron a un niño con autismo deambulando solo entre las góndolas.

Una de las búsquedas que fueron volcadas en la nueva campaña de Missing Children missing children

“Nos llamaron pidiendo ayuda porque no lograban que ninguna autoridad se acercara al local. Publicamos su imagen y mucha gente nos contactó diciendo que había visto la foto del nene en redes sociales porque su madre la había posteado diciendo que lo estaba buscando”, dice. A raíz de esa coincidencia y del compromiso de la comunidad, el niño y su madre se reencontraron.

“También nos llaman enfermeras de hospitales porque cada vez que ingresan chicos sin identificación, se fijan en nuestra página para verificar si es algún niño buscado por su familia. Eso es tener compromiso”, cuenta.

Missing Children se creó en 1999 y se sostiene únicamente gracias al trabajo de 20 voluntarios que viven en diferentes provincias del país. Hoy por hoy es un recurso al que recurren comisarías, juzgados, fiscalías y hasta el propio Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) para difundir la búsqueda de niños, niñas o adolescentes que desaparecen.

Si bien son 117 los chicos que la organización reporta como perdidos a raíz de la información que les envían, Llobet dice que son aún más porque no reciben todas las denuncias que se realizan en el país.

“En esta campaña estamos mostrando a 117 chicos, de los cuales 40 se perdieron siendo menores pero nosotros seguimos publicando porque cualquier información puede servirle a las familias que aún hoy los buscan”, dice.

A dónde llamar si tenés un dato sobre alguna persona perdida:

Podés llamar a la línea gratuita 142, disponible las 24 horas en todo el país.

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

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