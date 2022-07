2

¿Qué tipos de ELA existen y cómo se diagnostica?

Existen dos tipos de ELA. La ELA familiar es la que se transmite a través de la mutación de ciertos genes. Se estima que este tipo se da en 1 de cada 10 casos. En la ELA de carácter esporádico, en cambio, no existe ningún antecedente familiar en el paciente que provoque la enfermedad. Se estima que representa el 90% de los casos. Lo cierto es que existen diferentes formas de clasificar a la ELA. Otra forma tiene que ver con el lugar en donde comienzan los síntomas.



“Si la enfermedad comienza con la pérdida de fuerza en manos o piernas, se la denomina ELA espinal (porque las neuronas que hacen mover esas partes del cuerpo nacen en la médula). Si empieza con problemas de hablar o tragar, es ELA bulbar (las neuronas encargadas de esas funciones nacen en el bulbo)”, explica el neurólogo Gabriel Rodríguez, miembro de la división de Neurología del Hospital Ramos Mejía.



Darío Ryba, miembro de la asociación ELA Argentina, añade que en un porcentaje mínimo de los casos la enfermedad comienza afectando el área respiratoria. “Como no tiene biomarcadores, no existen estudios que permitan diagnosticarla. Al diagnóstico se llega por descarte de otras patologías. Generalmente el diagnóstico a partir de los primeros síntomas tarda un año o más en todo el mundo”.



Los síntomas de esta enfermedad dependen de la zona por la que inicia. En el caso de la ELA espinal, pueden ser dificultades en el movimiento de manos o pies, o pérdida de fuerza en esas zonas. En el caso de la ELA bulbar, a veces comienza con problemas en el habla. Si el inicio es respiratorio, puede comenzar con fatiga. Por eso, una vez que se descartan otras patologías más específicas, los médicos tratantes derivan a un neurólogo. Pero aún en ese caso, no hay un estudio específico que permita arribar al diagnóstico.



“Empecé con una leve dificultad en la marcha. Inicialmente, se la atribuyó a un problema traumatológico. Al tiempo, y después de varios estudios, me derivaron a un neurólogo. A partir de un estudio, una electromiografía, saltó la presunción de que se trataba de la ELA”, relata Olga Cosentino, periodista y crítica de arte, diagnosticada hace ocho años.



