escuchar

Cinco muertos y cinco heridos de gravedad fue el doloroso resultado del enfrentamiento ocurrido ayer dentro de un predio tomado en la localidad de González Catán, partido de La Matanza. La magnitud de lo ocurrido hizo que el tema se instalara en el centro de la agenda mediática. En ese contexto, cabe preguntarse: ¿cuán frecuentes son los hechos violentos en contextos de tomas de terrenos? La problemática del acceso a la vivienda en los sectores populares, ¿es una prioridad para la política pública? ¿Qué acciones debería implementar el Estado para evitar futuras tomas?

“Más del 70% de la conformación de los barrios populares de la Argentina se dio de una manera que se conoce como ‘ocupación de tipo hormiga’: una familia o un grupo de familias se asientan en un lugar que estaba abandonado, donde nadie está haciendo uso de la tierra, y después van convocando a otras”, reflexiona Juan Maquieyra, director de la organización social Techo Argentina.

Y agrega: “Es decir, la gran mayoría de estos barrios creció, a lo largo de la historia de nuestro país, de forma pacífica. Esto es importante para no quedarnos con el estereotipo de la toma masiva y con situaciones conflictivas, que son los casos que suelen salir en los medios pero son los menos. Son casos más bien aislados y cuando uno recorre los barrios lo ve de primera mano”.

Según la última actualización del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), publicada el 6 de diciembre, cuatro días antes de la asunción de Milei, en la Argentina hay 6467 villas y asentamientos: ocupan una superficie de 648 kilómetros cuadrados y, en ellos, viven unos cinco millones de personas. Casi un tercio de estos barrios están en la provincia de Buenos Aires: 2065.

El relevamiento de la cantidad de barrios populares es una tarea que inició Techo en 2009. Se llamaba Relevamiento de Asentamientos Informales (RAI) y la organización lo realizó hasta 2016. En 2017 se convirtió en una política de Estado que, en los últimos años, dependió formalmente de la Secretaría de Integración Social y Urbana, aunque siempre con Techo como unidad ejecutora.

¿Qué alternativas a la toma de tierras pueden ofrecer los gobiernos a los sectores populares que no tienen forma de acceder a una vivienda? Para Maquieyra, ex responsable del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), toda política orientada a solucionar el problema del hábitat en esta población, tiene que tener en cuenta tres componentes. En primer lugar, “una gestión del suelo bien planificada, desarrollada y sustentable”, con un Estado que intervenga en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal) “generando suelo urbano con posibilidades de ser adquirido o recibido, según el caso, por familias que puedan desarrollar allí sus viviendas, accediendo a servicios básicos y con conectividad con los lugares de trabajo ”.

Según Renabap, el 66% de los habitantes de los barrios populares no accede a un suministro formal de energía eléctrica, el 92% no cuenta con agua potable, el 97% no cuenta con red cloacal y el 99% no accede al suministro de gas.