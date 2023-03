Erika Soledad Del Valle Peralta está perdida desde el 2004

escuchar

Soledad Del Valle Peralta tenía 24 años y era mamá de cinco hijos la última vez que su prima Cristina “Katy” Cárdena la vio, hace casi 20 años. “Era una chica muy alegre y familiera. Se juntó con un chico que vivía en Jujuy y se quedó allá, pero siempre estaba yendo y viniendo a Tucumán para ver a su familia. Hasta que una vez no volvió más”, dice Katy.

Ella y Soledad son primas hermanas por parte de sus madres y tenían una relación muy estrecha. Se habían criado en San Miguel de Tucumán, su ciudad natal, en casas vecinas. “Crecimos juntas. Los mejores recuerdos son de la infancia. Éramos muy humildes pero nos queríamos mucho. Nos gustaba jugar con muñecas y le hacíamos la ropita. Sole buscaba la manera de hacerles rulos porque le gustaban”, cuenta Katy, que ahora vive en Buenos Aires. “Era mi confidente, mi mejor amiga, mi hermana”. Sobre sus rasgos físicos distintivos, menciona que Soledad tiene un lunar en su cuello y un tatuaje en la pierna donde se lee “Marcelo”.

Cuando Katy se enteró de la desaparición de Soledad, habían pasado tres años desde su último encuentro. Fue en abril de 2003, cuando Katy acababa de dar a luz y su prima viajó desde Jujuy a Tucumán para conocer al bebé. “Un día mi expareja me dijo que iba a Jujuy a ver un partido de un equipo de fútbol tucumano y le dije que pasara a ver a Soledad. En esa época no había celulares y si bien yo tenía el teléfono de una vecina desde el que me llamaba cada tanto, había pasado mucho tiempo sin que habláramos. Le dí a mi ex su dirección y, cuando fue a preguntar por ella, quien era su pareja le dijo que hacía tres años que Soledad se había ido a comprar y no había vuelto nunca más”, recuerda Katy.

Cree que una de las hipótesis más fuertes es que Soledad fue víctima de trata: “Pienso que alguien se la llevó, porque era muy linda, una mujer que era imposible no mirar”. Cuando desapareció, los padres de la joven ya habían muerto y Katrina se puso la investigación al hombro y fue quien hizo la denuncia. “En 20 años, no tuve ninguna novedad. No pierdo las esperanzas, nunca, de que algún día aparezca. Ella sigue viva para mí. Ojalá alguien me ayude a encontrarla”, concluye.

A quién podés llamar si tenés un dato sobre ella:

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

Podés comunicarte con la organización Personas Perdidas por whatsapp al 11.4915.9470