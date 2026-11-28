“No tienen puerta ni mesa ni ventana” Cómo viven las familias del monte en la provincia más pobre del país



Texto de Micaela Urdinez 28 de noviembre de 2026

AÑATUYA, Santiago del Estero.— Es una mañana helada en el Lote 58, un paraje ubicado a 40 kilómetros de Añatuya. Valentina Castillo, de 10 años, está sentada sobre un bidón blanco —que fue creado para contener agroquímicos y ahora hace las veces de silla, pero que también usan para ir a sacar el agua que toman de un pozo cercano— y se calienta las manos con unas brasas que alguien de la familia puso sobre un chapón. Algunos de sus hermanos se suman a la ronda y la copian mientras se les agrieta la cara del frío. Su casa es un rancho de un ambiente que tiene el techo y las paredes hechas con silobolsas agujereadas por las que entra todo —viento, calor, bichos, humo— puestas sobre palos y horcones que sostienen la endeble estructura. El techo es apenas una silobolsa por debajo y otra por encima con un colchón de tierra y paja en el medio para regular la temperatura. En dos camas duermen los ocho miembros de la familia: seis hijos y sus dos padres. Cinco perros con las costillas marcadas se acurrucan alrededor del fuego principal, ubicado a unos metros de la casa; dos están adentro acostados arriba de los colchones. —¿Sabés leer y escribir? —Sí —contesta Valentina y acto seguido agarra un palo para empezar a hacer garabatos sobre el piso de tierra. En vez de hacer la letra a, hace una luna, en vez de hacer la letra e, hace un círculo. Está en tercer grado y no logra escribir ninguna de las vocales. —Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían? —Caramelos, carne y cebolla.

* * *

Hay casas que no tienen puerta ni ventana. Hay colchones sin sábanas tirados en el piso de tierra. Hay un monte que usan de baño. Hay familias que no saben lo que es comer sentados todos juntos. Hay apenas unos paquetes de fideos o arroz para un guiso. Hay niños enfermos que no tienen quién los cure. Hay niños con retraso madurativo. Hay niños que fallecieron por la picadura de un escorpión o porque se cayeron en un pozo.

* * *

El informe “Índice de pobreza multidimensional extrema”, realizado en exclusiva para Fundación LA NACION por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), reveló que Santiago del Estero (42,5) es la provincia con mayores niveles de vulnerabilidad, seguida por Formosa (40,9) y Salta (40,9). LA NACION recorrió junto a las organizaciones sociales Fundapaz, Haciendo Camino, Una Sola Familia y APAER, distintos parajes santiagueños en San José de Boquerón, Monte Quemado, Añatuya y Quimilí para registrar cómo es el día a día de los niños que ellos asisten. Son niños a los que les falta todo, que están atrapados en una onda expansiva de vulneraciones de derechos que los exponen a la desnutrición, al desamparo, a vivir en casas rancho, a comer una sola vez al día, a enfermedades que no son atendidas y, en el peor de los escenarios, a la muerte. LA NACION quiso entrevistar a Angel Hugo Nicolai, ministro de Desarrollo Social y a Natividad Nassif, ministra de Salud de Santiago del Estero para conocer cuáles son los programas y políticas destinadas a las familias que viven en las zonas rurales y no obtuvo respuesta. Quien sí respondió fue el jefe de gabinete, Victor Araujo, y compartió información sobre las iniciativas que llevan adelante en todo el territorio provincial: el Programa de Cobertura Integral en materia nutricional que prioriza a las personas con mayor vulnerabilidad social y se materializa en gran medida a través de las instituciones educativas, el Programa de Tarjetas Sociales que alcanza a 32.900 beneficiarios (personas con vulnerabilidad extrema que no reciben otro beneficio social), y el Programa “Mis primeros 1700 días” que entrega una bebida láctea fortificada a las mujeres embarazadas desde los 6 meses hasta el año. A su vez, en todas las escuelas se entregan diariamente en los niveles inicial, primario y secundario 216.300 raciones de desayuno fortificado (de las cuales 9900 secundarias de doble jornada o jornada extendida además reciben almuerzo).

Familias a las que les falta todo. En las zonas rurales, es muy común que las viviendas sean ranchos hechos de adobe y silobolsas y que por problemas de aislamiento y de distancia, los niños tengan grandes dificultades para acceder a la salud y a una educación secundaria

* * *

“Además del trabajo, las [problemáticas de las familias] que podemos destacar son el acceso al agua, a la educación y a la salud. Lo que se está perdiendo ha sido el acceso a la atención, a medicamentos y a muchos servicios que antes estaban vigentes” Antonela Sleiman, promotora territorial de Fundapaz

Los niños y adolescentes que crecen perdidos en el medio del monte lo hacen sin tener demasiados cuidados, sin diagnósticos ni acompañamiento profesional, sin un Estado que oriente a sus padres sobre las ayudas a las que podrían acceder, sin posibilidad de ir a la escuela secundaria porque les queda demasiado lejos. En muchos casos, el único contacto que tuvieron con un médico fue durante el parto. Después, nunca más. Esas situaciones, de tanto repetirse, corren el riesgo de convertirse en algo natural. Todos los referentes territoriales y las familias entrevistadas coinciden en que el flagelo más urgente es la falta de trabajo. La mayoría son productoras y trabajan principalmente en la producción forestal, hacen carbón, postes o leña. También están las que se dedican a la recolección de miel, de frutos y a la crianza de animales como cabras y vacas. Su principal ingreso es la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones por discapacidad.

* * *

En la zona del Salado Norte, que abarca al territorio sobre las márgenes del río Salado, Antonela Sleiman es promotora territorial de Fundapaz, una organización que acompaña a comunidades campesinas e indígenas en procesos de organización y fortalecimiento comunitario. Sleiman se baja de la camioneta en el paraje Puesto del Medio para ir a saludar a la familia González y ver en qué estado se encuentra la cisterna que se les resquebrajó para poder repararla. Como no están pudiendo acumular agua ahí, la solución temporaria es ir con una zorra (una carreta tirada por un burro) a un pozo cercano a abastecerse de agua que está contaminada con arsénico, lo que representa un riesgo para su salud. —¿Cuáles son las principales problemáticas que atraviesan las poblaciones de la zona? —Son muchas. Además del trabajo, las que podemos destacar son el acceso al agua, a la educación y a la salud. Lo que se está perdiendo en estos últimos tiempos ha sido el acceso a la atención, a medicamentos y a muchos servicios que antes estaban vigentes y que ahora no lo están. —¿Es común que quizá a un chico de estos parajes no los haya visto nunca un médico? —Sí, es muy común. De hecho, hace unos días estuve hablando con una familia que tiene una niña de 7 años indocumentada, por ejemplo. O sea, no solo nunca la vio un médico, tampoco existe para el Estado. —Vimos bastantes casos de chicos con desnutrición. ¿Esto lo arrastran desde el embarazo de su madre y ya después no lo pueden revertir? —Sí, en esos casos la evolución se torna más tardía y también su crecimiento. Son chicos con baja talla, con las defensas bajas y que están propensos a adquirir enfermedades incluso. La familia González está compuesta por Elba Luna, la madre, Félix González, el padre, y seis hijos. Margarita Belén tiene 7 años, una paleta que le sobresale de la boca y está enferma. Tiene la cara triste, los ojos cristalinos y no se separa de la pierna de su madre. Como no hay una posta sanitaria en el paraje, solo le queda aguantar hasta que se le pase la gripe o lo que sea que tenga. Además, desde Fundapaz sospechan que arrastra un retraso madurativo no diagnosticado. Fiama, de 4 años, tiene rasgos del Síndrome de Down. No habla y se entretiene jugando con una bicicleta rosa. Félix trabaja haciendo carbón, postes y changas en el campo. Elba dice que apenas le alcanza la plata para comprar comida para sus hijos y que, por eso, Fiama nació en el campo; porque no tenía para pagar el boleto para llegar al hospital de Monte Quemado que le queda a unos 45 kilómetros por un camino que es una especie de arenal. Ellos no poseen medio de transporte y tienen que conseguir que alguien les haga el favor de sacarlos hasta la ruta o pagar. —¿A Fiama alguna vez la pudiste llevar a algún control médico? ¿Algún médico la vio? —Nunca, ninguno. Se me caen las lágrimas porque nunca pude hacerle el trámite para que ella esté cobrando por el mal que tiene. —¿Sabes qué es lo que tiene? —Una vez pasó un móvil con médicos por acá y me han dicho que tenía un problema de Down y que tenía que llevarla a un médico en Santiago o en Tucumán, pero nunca la puedo llevar porque no me alcanza la plata. —¿Y Belén qué dificultades tiene? ¿Qué cosas le cuestan? —Hablar. Ella habla como gangocita. —Y cuando la tuviste en el hospital de Monte Quemado, ¿no te dijeron que tenía ningún problema? —Nada. Siendo doctora le hubiera agradecido que la revisaran y me dijeran alguna cosa. O será que no saben qué será también. —¿Y las nenas tienen certificado de discapacidad? —No tienen nada. Solo un documento nomás. —¿Hay médicos que vengan acá a la casa a atenderlos? —No. Fueron muchas las cosas que sucedieron después de la visita de LA NACION al Puesto del Medio. Fundapaz y Haciendo Camino articularon esfuerzos para trasladar a la familia González al hospital de Monte Quemado, donde a todos los niños les hicieron chequeos médicos y les sacaron turnos con distintos especialistas. Fundapaz también les arregló la cisterna que ya está funcionando. A su vez, desde la provincia realizaron un operativo con personal del Ministerio de Desarrollo Social, de Salud, Recursos Hídricos, Programa de Chagas y la municipalidad de Monte Quemado para relevar las urgencias del paraje, entregaron colchones, camas, sillas y bolsones con alimentos, además de prometer la construcción de seis viviendas para las familias del paraje, incluidos los González.





Sed y falta de agua. Muchas de las familias utilizan cisternas que recolectan agua de lluvia para abastecerse; cuando éstas se resquebrajan, como en el caso de la familia González, sólo les queda sacar agua de un pozo que está contaminada con altos niveles de arsénico

* * *

Una montaña de ladrillos de adobe rotos en el piso. Eso es lo que hay frente a lo que hasta hace unos meses era la casa de Mía Ferreira en el paraje Bajo Grande, ubicado a unos kilómetros de San José de Boquerón. Una tormenta fuerte de El Niño empezó a golpear las paredes, comenzó a chorrear agua por entre las hendijas de los ladrillos de adobe y, primero se cayó una, y después, la otra. La silobolsa puesta encima de las paredes y el techo no alcanzó para proteger la casa que se fue derrumbando de a poco. Ella y su madre se refugiaron en lo de su abuela, donde ahora viven apiñadas con otros tíos y primos. —El otro día empezó a llover, digamos. Y se cayeron unas paredes. Yo estaba ahí. Y se arruinaron todos los muebles. Luz teníamos con una sola batería y agua sacábamos de una manguera. Baño no teníamos. Íbamos al monte. —¿Y qué te gustaría hacer cuando seas grande? —Policía. —Si pudieras pedir tres deseos, ¿qué pedirías? —Tener una casa, útiles y una bici rosada para poder ir para la escuela.

* * *

Hasta hace unos meses fue la directora de la Escuela 580 de Nueva Esperanza, en el partido de Copo, una escuela inicial y primaria plurigrado que tiene 28 alumnos. Gabriela Alejandra Pérez se jacta de haber nacido en esta zona, de conocer prácticamente todos los rincones y las necesidades de las familias que, afirma, son en su mayoría humildes, que trabajan con el hacha en el monte y quizás cazan un conejo o un quirquincho para salvar la comida del día. —Los chicos que terminan la primaria acá y quieren seguir la secundaria, ¿se tienen que ir a Monte Quemado? —Sí, pero para ellos es muy difícil. Lamentablemente los chicos de Puesto del Medio no estudian. Este es un problema que viene de años en esta zona. Y me duele porque hay chicos que son capaces. Así como hay chicos que tienen muchas dificultades, que yo pienso que lo arrastran por la falta de alimentación desde antes de nacer. —¿Es común que los chicos se atrasen un poquito? ¿Que haya sobreedad en la primaria? —Sí, es común porque hay chiquitos que vienen lentos de aprendizaje. Y a veces se les va haciendo que pasen nomás de grado porque uno ya ve que no van a progresar. Porque tampoco tenemos una asistencia desde el gobierno como para que ese niño sea atendido. —¿Vos creés que los problemas de aprendizaje tienen que ver con la desnutrición? —Para mí que sí. Yo pienso que eso es uno de los factores principales de estos chicos que vienen ya, desde antes de nacer, con una mala alimentación de base. —También son chicos que no tienen mucho acceso a la salud, ¿no? —No, nada. Algunos ni las vacunas. Tenemos chicos que están a la vista enfermos, pero no tienen diagnóstico de qué es lo que tienen. Y esa es la realidad habitual de las familias de acá del campo. —¿Y qué es lo que más te preocupa ahora de las familias? —La salud me preocupa. Me siento impotente porque me veo ya con muchos años y que no ha cambiado esa situación.

* * *





Vivir a la intemperie. Los niños se acostumbran a ir al baño al monte, a comer sentados sobre bidones de insecticidas, a jugar sobre la tierra: las mujeres cocinan a la intemperie porque en las casas no hay lugar para nada, apenas unos colchones para dormir y con suerte un armario o mueble para guardar la ropa

Para muchas familias que viven en parajes rurales llegar a una consulta sigue siendo muy difícil. A veces por la distancia, por no tener movilidad, por los costos de trasladarse o porque tienen otros hijos que cuidar. Hay muchas cosas que para quienes viven en una ciudad son sencillas y que, para estas familias, implican organizar todo un día o directamente no son posibles.

* * *

De la rama de un árbol cuelga un pedazo de carne. Son las 12 del mediodía en el Lote 58 y María Castillo dice que prefiere esperar a que su marido vuelva del monte a ver si trae algo de plata —quizás el pago del día— para cocinar. Sus seis hijos tienen entre 1 y 14 años y no comen desde la mañana. “Es difícil porque siempre piden que les compre cosas, pero no me alcanza ni para la ropa ni para los útiles”, cuenta María. —¿Qué es lo que más están necesitando? —Mercadería. —¿Cómo es pasar la noche en la casa que tiene agujeros en las paredes de silobolsa? —Hace mucho frío. —¿Tienen frazadas? ¿Algo para abrigarse? —Sí. —¿Los chicos duermen vestidos, con buzo o campera? —Sí.

* * *

Ella habla de círculo de pobreza porque vio de cerca cómo un problema se va encadenando con otro hasta que se forma una roca gigante de urgencias que la familia no sabe cómo resolver y la termina aplastando. Cuando Nicole Fusilier, fundadora de la ONG Una Sola Familia, llegó en 2010 al paraje Árbol Blanco Norte, en la zona de Quimilí, todas las viviendas eran de adobe y nylon, no tenían agua, ni luz y ningún adulto había terminado la escuela. “Para poder cortar con ese círculo de pobreza, necesitamos una educación de calidad para que los chicos y los adultos puedan acceder a las mismas oportunidades que los demás”, dice Fusilier. Por eso, trabajan brindando becas educativas, en el mejoramiento de la infraestructura de los parajes y en el fortalecimiento comunitario. Ana Benítez, una de las habitantes de Árbol Blanco, nació en realidad en Sáenz Peña, Chaco, y como no había trabajo allá su familia se trasladó a Santiago del Estero cuando ella tenía 6 años. Su papá era peón rural y se instalaron en un campo. Nunca fue a la escuela porque no había ninguna cerca y se dedicó a cuidar a sus hermanos más chicos. Hoy tiene cinco hijos, vive en Árbol Blanco y es analfabeta. “Yo me manejo como puedo, digamos. Ahora mi hijo se lastimó y tengo que llevarlo al control en el hospital todos los meses y voy preguntando. Si me dan un papel, entiendo más o menos”, explica Ana. El de Ana no es el único caso. Cristina también vive en el mismo paraje y ni siquiera puede firmar. Llora cuando expresa que lo único que quiere es que sus hijos aprendan a leer y a escribir. Ese es, precisamente, el objetivo de Una Sola Familia, apostar por los niños y jóvenes de este lugar, que en algunos casos ya están estudiando en la universidad. “El no poder leer y escribir te saca la posibilidad de poder crecer. Es muy difícil ser analfabeto hoy porque no podés acceder a un montón de recursos. Por ejemplo, uno manda un mensajito por WhatsApp y no lo pueden leer y tenés que mandar por audio. Tampoco podés ir al banco y entender qué dice el papel que te dan, ni firmar, ni preguntarle al médico qué significa este remedio que te está dando”, agrega Fusilier, quien hasta hace unos minutos estuvo coordinando el operativo de salud que trajo a 11 profesionales para atender a las familias de la zona. —¿Están pensando en abrir un espacio de alfabetización de adultos? —Sí, es el próximo sueño. El otro día nos pasaba con Anita, justamente, que uno de sus hijos se rompió un dedo en la escuela, pasaba de hospital a hospital, llegó al hospital de La Banda que queda como a cinco horas y cuando volvió le dije: "¿Y qué le hicieron?". "No, nada", me contestó. "¿Y por qué?", le pregunté. "No sé", respondió. Entonces, lo que queremos es ayudarla a creer que tiene derecho a preguntar y a entender por qué no le pusieron el yeso. —A reclamar sus derechos y a pararse distinto. —Exacto, a pararse distinto.

* * *

Familias a las que les falta todo.

En las zonas más vulnerables y aisladas de Santiago del Estero, los niños se acostumbran a comer una vez al día, a tener calor y frío, a vivir en ranchos hechos de adobe y silobolsas, a estar enfermos y no ir al médico y a no poder seguir la secundaria porque les queda lejos. Allí, el presente y el futuro son inciertos.

Cómo colaborar:



Las personas que quieran ayudar a fortalecer el trabajo de las organizaciones territoriales en Santiago del Estero pueden hacerlo de la siguiente manera:

-FUNDAPAZ: al alias fundapaz.ba

-UNA SOLA FAMILIA: al alias arbolblanco

CON EL APOYO DE

Conforme a los criterios de Conocé más