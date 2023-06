Humberto ya tiene su bici y consiguió la plata para poder cumplir sus sueños

escuchar

Humberto Díaz – el joven de 13 años que vive en Chañar Punco, en la localidad de Santa Maria, en Catamarca- ya no tiene que ir más caminando hasta la escuela. Después de que el esfuerzo de toda su familia porque él se convierta en el primero de su familia en terminar la secundaria se publicara en LA NACION, Humberto recibió la donación de la bici que tanto necesitaba.

Humberto

Hasta hace dos años Humberto vivía con su familia en los cerros pero tuvo que mudarse al pueblo para poder seguir estudiando. “Era lindo vivir allá. Lo que más me gustaba era andar a caballo. Tenemos burros, caballos, vacas y cabras. La casa es de piedra. Luz tenemos por panel solar y el agua viene del cerro”, contaba en la nota.

Además, más de 70 personas donaron $616.175 para que pueda cumplir el sueño de tener Wifi en su casa y una habitación para él solo en la que poder estudiar. “Gracias a todas las personas que donaron para que se cumplieran mis sueños”, dice Humberto junto a su bicicleta roja y listo para irse a la Escuela Nro 90 de Famatanca. Una vez que tenga su título, su idea es estudiar para ser maestro de matemáticas.

Más becas

Humberto es uno de los 100 becados de Minkai, una asociación civil que acompaña a los jóvenes de las zonas rurales para que puedan terminar la secundaria y si deciden seguir sus estudios, puedan contar con acompañamiento para hacerlo.

“La rompió la nota. Fue increíble. Recibimos muchas donaciones. Nos están escribiendo un montón de personas y se están moviendo las redes como nunca. Uno de nuestros objetivos es crecer en IG y la verdad que está sucediendo. Estamos muy contentos”, dice Daniela Peña, responsable de comunicación de Minkai.

Humberto Díaz vive en Chañar Punco, en Catamarca y en su casa no tiene un lugar en el que poder hacer la tarea tranquilo Micaela Urdinez

Además de las personas que hicieron su aporte para Humberto, otras 29 se sumaron como donantes mensuales a la asociación civil, para financiar las becas de otros estudiantes de las zonas rurales.

“Una persona se quiso contactar directamente con la familia para hacer un apoyo de forma regular. Y también nos llamaron de otros medios para entrevistar a Humberto”, agrega Peña entusiasmada. Minkai acompaña a adolescentes y jóvenes en las provincias de Tucumán y Catamarca para que puedan sostener sus trayectorias escolares.

Mejorar la vivienda

Lo urgente para Humberto y su familia es resolver lo habitaciones. Él vive junto a su hermana Juana y su sobrino Santiago en una casa de adobe prestada que no tiene ni luz, ni agua, ni baño ni cocina.

La casa en la que vive Humberto junto a su hermana y su sobrino es de adobe y se la presta un familiar: no tiene luz, ni agua, ni baño ni cocina Micaela Urdinez

Tiene muchas necesidades pero para él, lo más importante es poder tener un lugar tranquilo para estudiar. Y a eso es que quiere destinar la plata recaudada. “Mi deseo es poder tener una pieza para poder hacer la tarea porque sino me distraigo. Necesito un lugar en donde haya menos ruido y gente. Y también tener Wifi porque a veces me piden que busque la tarea por Internet y yo no puedo en mi casa”, concluye Humberto.

COMO AYUDAR

Para seguir apoyando a Humberto y a Minkai pueden:

-ponerse en contacto con Fada Luna de Minkai al (+54) 9 11 4169-7197.

-O donar directamente a través de este link: https://donaronline.org/minkai/sumate-a-minkai-ln