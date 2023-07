La joven que nunca festejó su cumpleaños pudo comprarse la ropa nueva que quería y abrigo para pasar el invierno

escuchar

“En mi casa nunca me hicieron un regalo”, contaba María Luxen sobre lo que fue criarse en la 4ta sección Anguá, en la zona de Saladas, Corrientes, en una familia en la que la plata alcanzaba con lo justo. Su historia salió publicada hace unas semanas en LA NACION e inmediatamente la audiencia se volcó a ayudarla.

“Mi familia es muy feliz. Estoy completamente agradecida con todas las personas buenas que hay en el país que aportaron y nos ayudaron en lo que nos faltaba en la casa”, dice María desde su casa.

La audiencia se conmovió con su historia y se puso en contacto con Roberto Rivarola, el director de la escuela EFA Renacer de Pago Alegre a la que asiste María y le queda a 45 kilómetros de su casa. La EFA es una escuela de alternancia. Los alumnos permanecen dos semanas en la institución y después otras dos semanas en sus casas, en donde trabajan en las producciones que las familias tienen.

María posa junto al lavarropas, el caloventor, los colchones y el resto de las cosas que pudo comprar gracias a las donaciones recibidas Gentileza

“Es muy lindo y muy reconfortante. Le mostré a María la nota y el abrazo que me dio son cosas que me emocionan. La verdad es que la noche anterior a que saliera la nota me había acostado temprano y me desperté con el teléfono estallado y llamadas perdidas. Cada minuto que tenía libre lo destinaba a contestar los mensajes”, cuenta Rivarola.

Comprar lo urgente

El monto total recaudado fue de $478.587 y lo destinaron a lo urgente: comprar camperas, acolchados, un lavarropas y un caloventor para pasar el invierno. “No nos alcanza para poner ventilador. Le pusimos mosquitero a las ventanas. Y cuando hace calor, hay que aguantar. Y cuando hace frío, hace mucho frío”, decía Demetrio Luxen, el papá de María en la nota. Ahora, van a poder pasar un poco más calentitos el invierno.

Su papá empezó a trabajar en el monte a los 14 años y hoy es encargado en un campo que cría búfalos y tiene forestación. Allí es donde vive la familia. Su mamá es ama de casa y se ocupa de ella y sus cinco hermanos. “Ya me acostumbré a no tener cumpleaños. A otros sí le festejan pero a nosotros no”, decía a la vez que mencionaba que su sueño era poder comprarse ropa nueva.

María en su casa tomando mate junto a sus papás y uno de sus hermanos Micaela Urdinez

Cuando María tuvo que pensar en pedir tres deseos, contestó lo siguiente: “A nosotros se nos complica comprar ropa y me gustaría tener ropa para la escuela o para salir, también poner Internet y el tercero es tener algo con qué poder movilizarnos. La camioneta que tenemos está rota y no la podemos arreglar”, dice.

Por eso, parte del dinero fue justamente destinado a cumplirlos. Se pudo comprar la ropa que quería, cambiar su colchón y el de sus hermanos y conseguir la batería para hacer arrancar el Jeep viejo que tenían roto. Gracias a eso, la familia volvió a tener movilidad propia.

COMO AYUDAR

Las personas que quieran ayudar a María o a la EFA Renacer pueden comunicarse con Roberto Rivarola al +54 9 3782 45-4488.

Para donaciones a María, pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta:

BANCO PROVINCIA

Titular: RIVAROLA, ROBERTO CARLOS

CUIL: 20249749061

Tipo: Caja de ahorros en pesos

CBU: 0940008560000446820048

Alias: ATADO.SAL.SODA

Para donaciones a la EFA Renacer, pueden hacerlo a través de la siguiente cuente:

BANCO NACION

Titular: EFA RENACER

Tipo: Caja de Ahorro en Pesos

Nro 4511177154

CBU: 0110451040045111771544