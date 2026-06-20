DAR DE COMER CON 800 PESOS POR DÍA En la provincia de Chaco, el gobierno entrega esa partida para que los comedores escolares sirvan desayuno y almuerzo a cada alumno



Texto de Micaela Urdinez 20 de junio de 2026

“Nos mandan mucha menos plata”. “No funciona el comedor”. “Casi no hay comida”. “No alcanza”. “Es una situación límite”. “Nos obligan a mentir”. Todas estas son frases de directores y docentes de escuelas rurales de la provincia de Chaco que prefieren no dar sus nombres por miedo a represalias. Hablan igual, dicen, porque lo que reciben los alumnos en el colegio es la única comida del día y, este año, tienen menos presupuesto. Porque la cantidad y la calidad de lo que pueden dar es cada vez menor. Porque los casos de chicos con cuadros de desnutrición y bajo peso aumentan. Porque ya escribieron cartas y pedidos a las autoridades y no reciben respuesta. Hablan porque están desesperados. Hablan porque ya no saben qué más hacer.

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Chaco es una de las provincias más marcadas por la emergencia social en el país. Según datos del Indec de marzo de este año, en Gran Resistencia el 42,2% de la población es pobre, alcanzando el segundo lugar después de Concordia, con el 49,9%. A pesar de ese panorama crítico, las resoluciones oficiales del Ministerio de Desarrollo Humano provincial muestran que del año pasado al actual, la administración redujo a la mitad la partida presupuestaria que se envía a los comedores escolares y, también, la cantidad de escuelas alcanzadas. Hoy, los directivos se encuentran con el desafío imposible de darle el desayuno y el almuerzo a un alumno con un presupuesto de tan solo $800 por día, un poco más de medio dólar. Con eso, apenas se puede comprar un kilo de harina o un alfajor o un paquete de arroz de las marcas más económicas. En abril de este año, Marcelo Alvarenga, docente de la EEP 982 del paraje Río Muerto Cruz de El Espinillo, puso el tema en agenda al contar en medios locales y nacionales que había decidido renunciar como director porque no quería “ser cómplice de sistema un que te obliga a mentir con la confección de menús inexistentes”. Algunos docentes cuentan que pocas semanas después, empezaron a recibir un complemento de leche a través del programa social Ñachec del gobierno de la provincia que se enfoca en la seguridad alimentaria. “Más allá de la cuestión de los montos, hace mucho tiempo que no existía un sistema transparente de transferencia directa y sin atrasos. Sabemos que el presupuesto es ajustado, pero nosotros nos comprometimos a transferir con una tarjeta recargable los fondos mes a mes y, en este sentido, estamos conformes. Somos conscientes de que todo puede ser mejor, pero hoy el sistema funciona”, señala Diego Gutiérrez, ministro de Desarrollo Humano de Chaco.

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Solo guiso. Los directores de las escuelas afirman que con el monto que reciben, solo les alcanza para preparar guiso de fideos y de arroz, al que a veces, pueden agregarle algo de pollo o carne

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Irma Duarte es una de las pocas directoras que se anima a dar su nombre. Está a cargo de la E.E.P. N° 601 en el Paraje Lalelay, en la zona de Tres Isletas, a la que asisten 34 alumnos. “No hubo ningún tipo de explicación sobre esta medida de reducción del comedor. Mandamos una nota al Ministerio de Desarrollo Humano con varios directores y para ellos supuestamente alcanza. No sé en dónde ven los precios ellos. En los pueblos pagamos casi el doble los productos alimentarios”, afirma sobre la falta de respuesta de las autoridades. Consultado sobre este tema, Gutiérrez reconoce que un director de una escuela rural tiene pocos negocios para hacer sus compras y que los precios en El Impenetrable son más caros que en Resistencia o en Saénz Peña. “Estamos viendo cómo mejorar esto porque el proyecto ya está aprobado y no podemos modificarlo unilateralmente, pero ya estamos con un presupuesto importante asignado”, dice. Ante la situación de emergencia, Duarte se reunió con los padres y la cooperadora escolar para discutir cómo iban a encarar el año: decidieron dar desayuno todos los días y almuerzo solo lunes, miércoles y viernes. “Nosotros optamos sí o sí por el desayuno. Se nota mucho que los chicos a las 11 de la mañana ya preguntan por la comida y a las 11.30 ya no te prestan más atención. Es algo muy doloroso porque te dicen ‘haga el desayuno que tengo hambre porque ayer no comí nada.’ Y vos no sabés qué hacer. Estamos en una situación muy difícil porque son los chicos los que sufren”, plantea. Todas las escuelas consultadas coinciden en que tuvieron que reducir notablemente la calidad de las comidas que preparan: hoy, solo pueden servir guiso de fideos o de arroz. “Es imposible darles otra cosa. Verduras, muy poco. Un morrón o una zanahoria. Fruta, nada”, agrega Duarte.

“Es algo muy doloroso porque te dicen ‘haga el desayuno que tengo hambre porque ayer no comí nada.’ Y vos no sabés qué hacer.” Irma Duarte, directora de la E.E.P. N° 601 de Paraje Lalelay

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Se corrió la noticia de que Don Jerónimo está visitando la zona y el teléfono se le empieza a llenar de mensajes de auxilio. Saben que todos los meses llevan donaciones para los lugares más abandonados y ellos quieren que los tengan en cuenta en la próxima entrega. “Si bien hay un cumplimiento en la transferencia de los fondos a las escuelas, no son suficientes porque son montos muy bajos para cubrir las comidas de los chicos. Eso hace que recibamos, permanentemente, pedidos de los directores para hacer un refuerzo de mercadería. La escuela de Ojos de Agua que el año pasado no tenía asignado comedor hoy sí tiene, pero por menos chicos de los que corresponde. El sistema funciona, pero a los tumbos”, afirma Jerónimo Chemes, fundador de La Chata Solidaria. Si se pone la lupa sobre el valor de la ración, en 2025 era la siguiente: desayuno y merienda, $600; almuerzo, $1000; jornada completa (incluía desayuno o merienda y almuerzo), $1600; y albergue (contemplaba las cuatro comidas), $3000. Este año, los montos estipulados para el desayuno y la merienda son $280; para el almuerzo, $520; para jornada completa, $800; y para albergue, $1600. - Ministro, ¿a usted le parece que un presupuesto de $800 para darle desayuno y almuerzo a un alumno es el adecuado? -Ese no es el número. Es un análisis sesgado porque si tomamos el complemento de la leche que estamos dando, esos $800 se estiran por lo menos a $1300 o $1400, porque la leche es uno de los productos más caros de la canasta. Seguirá siendo poco pero es importante el impacto que tiene en esos números. En estos tres meses, así y todo, los comedores funcionaron bien. Estamos trabajando para mejorar el sistema, no es que hacemos oídos sordos a esta cuestión. -Con la inflación que hubo desde el año pasado en los alimentos, ¿no le parece que es una reducción fuerte de la partida? -No. En lo que tiene que ver con la carne, hubo un período de suba pero después volvió a bajar y hoy tiene el mismo precio que el año pasado. Por lo menos en lo que es la economía del Chaco. Y lo que son los productos no perecederos como el aceite, no tuvo inflación. Los datos del Indec muestran otra realidad: entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas en la región del NEA acumuló un incremento del 38,2%. Las voces de los que tienen que convivir con la necesidad, también va en sentido contrario: “Aumentó mucho el precio de la mercadería y la gente está endeudada”, dice Ariel Sánchez, presidente de la cooperadora escolar de la Escuela 961 Paraje Central Norte, una comunidad Qom.

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Gutiérrez sostiene que él y el gobernador pueden caminar la provincia tranquilos y visitar las escuelas porque no han tenido mayores reclamos. También, dice haber estado en comedores en los que les estaban sirviendo milanesas de pollo a los alumnos. “Una cosa es tomar únicamente el dato de la transferencia directa y otra cosa es incorporar el costo de los complementos que estamos dando como el de la leche que abarca al 100% de la matrícula. Y el mes que viene, vamos a hacer el refuerzo de los alimentos secos. Eso les va a permitir a las escuelas ahorrarse esos gastos para comprar carne, verduras y frutas”, agrega el funcionario. Según la resolución 1140-28-100 de 2025, se autorizó al Ministerio de Desarrollo Humano provincial a realizar ese año erogaciones por un monto de $43.519.350.000 para financiar las prestaciones alimentarias del total de los establecimientos educativos de gestión estatal. La resolución 439 de 2026 autorizó erogaciones de hasta $31.750.000.000. Del total del presupuesto, Gutiérrez señala que la Nación cubre el 30% ($8600 millones de pesos aproximadamente) y la provincia, el 70%. “Nación pone 600 millones mensuales y nosotros ponemos 1400. De 1100 millones mensuales que tenía la provincia, se nos incrementó más de 300 millones para hacer todos los ajustes de matrícula y sumar refrigerio a las escuelas que no tenían. Estamos superando ampliamente los 30.000 millones anuales. Para lo que fue el proyecto inicial, vamos a estar bastante más arriba”, agrega el funcionario. En relación a la cantidad de escuelas alcanzadas, la resolución de 2025 estipulaba cubrir la asistencia alimentaria de 1801 establecimientos educativos y la de 2026 bajó ese número a 1730. “No hubo una reducción por decisión política. Nosotros nos manejamos con el padrón que nos pasa el Ministerio de Educación de la cantidad de escuelas que tienen comedores escolares. No es que dijimos ‘a estas escuelas las sacamos’”, explica Gutiérrez.

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Un menú imposible de cumplir . Además del dinero insuficiente, el desfasaje entre el menú saludable que exige la provincia y lo que efectivamente pueden dar, y los requisitos de rendición, son los dos ítems más cuestionados por la comunidad educativa

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La situación de la escuela primaria EEP N° 890 del paraje Sol de Mayo es dramática. Desde el arranque de clases que no dan de comer a sus 20 alumnos porque nunca recibieron la partida de la provincia por un problema administrativo. En 2026, hubo cambio de director y la tarjeta alimentaria que llegó en marzo estaba a nombre del saliente. El 17 de ese mes enviaron la solicitud de cambio de titularidad; todavía no tuvieron respuesta. “Nadie se hizo cargo. Todos los días averiguamos y nos dicen que la tarjeta está en trámite. Nosotros llamamos a la subsede educativa de Fuerte Esperanza y eso pasa al ministerio. No es solo nuestra institución sino que hay varias en El Impenetrable que están en la misma situación. Los chicos están saliendo una hora antes de clases porque no están recibiendo el almuerzo y están menos tiempo en la escuela”, señala Claudio Santillán, encargado de la parte administrativa del establecimiento. Gutiérrez reconoce que en los meses de abril y mayo tuvieron dificultades con la impresión de las tarjetas recargables que hubo que reemplazar porque se habían nombrado a 300 directores nuevos. Ante la consulta sobre la situación de la escuela de Sol de Mayo, responde: “No se lo voy a negar. Si usted me dice el número de la escuela, yo le hago un informe. Todos los casos que fuimos recibiendo, los hemos resuelto en una semana o diez días. Que en cuatro meses no se haya resuelto, es raro. No es normal que eso ocurra”.

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Los testimonios se repiten. “Un total de $800 diarios es un valor que no solo es insuficiente, sino que resulta hasta cómico. Para complementar eso, hay padres que colaboran con tortas o pan casero y docentes que muchas veces ponen de su bolsillo para que ningún alumno se quede sin su ración”, dice el director de una escuela rural de Tres Isletas, que cuenta con una matrícula de 30 alumnos. Antonio Salvatierra es el presidente de la cooperadora de la Escuela de los Padrinos Rurales de Miraflores, lote 76, que recibe a 300 alumnos entre la base y el anexo en el lote 58, que es una comunidad Wichí. “La escuela solo recibe para 150 alumnos porque están pagando la mitad que el año pasado”, indica. Un grupo que se denomina “Docentes del Impenetrable Chaqueño” escribieron una carta con fecha del 15 de mayo de este año en la que señalan que el comedor escolar no alcanza para garantizar un almuerzo digno a sus estudiantes, mayoritariamente Wichí. “Muchos niños llegan a la escuela con necesidades básicas insatisfechas y el plato de comida que reciben en la institución representa, en muchos casos, la única alimentación importante del día. A esto se suma otra problemática que venimos sosteniendo hace años: la falta de personal. En muchas escuelas no contamos con porteros ni cocineras. Somos los propios docentes quienes debemos cocinar, limpiar, servir la comida, mantener la escuela en condiciones y, al mismo tiempo, cumplir con nuestra tarea principal, que es enseñar. Necesitamos más acompañamiento, más recursos y más personal para poder garantizar condiciones dignas tanto para nuestros estudiantes como para quienes trabajamos diariamente en las escuelas rurales del Chaco profundo”, dice la misiva.

Sin energía para aprender. Otra de las preocupaciones de los directores es cómo la merma en la ingesta de comida incide en la capacidad de atención y de aprendizaje de los alumnos. “Que ellos puedan estudiar, a veces cuesta un poco, por el retraso humanitario que hay en la vida de los niños y en el alimento”, dice dice Ariel Sánchez, presidente de la cooperadora escolar de la Escuela 961 Paraje Central Norte

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La resolución 407/26 explicita que las transferencias que se realizan a través de la Tarjeta Tuya Recargable Comedores a los beneficiarios designados por el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología serán para realizar la compras necesarias para garantizar una alimentación saludable de los niñas, niños y adolescentes que asisten a los distintos niveles educativos. “Ellos mandan un menú totalmente descabellado e imposible de cumplir. El problema es lo que nosotros tenemos que rendirle al gobierno. Nos obligan a mentir con que el menú es supervariado y nutritivo pero es imposible darles una milanesa, empanadas o pizza a los chicos. Vos tenés que mandar como que diste los 20 días porque si no, no te mandan la partida el mes que viene. Y terminan perjudicados los chicos. Las rendiciones son reengorrosas porque todo es digitalizado. Queso no podemos facturar. Un pan dulce no les podemos dar. Todos los meses tenemos que pedir un resumen en el banco para subir las boletas y el menú. Está todo muy controlado”, dice Duarte. Gutiérrez defiende su gestión y afirma que están realizando capacitaciones para que las escuelas puedan incorporar lentejas y carne de cerdo. Para él, la poca variedad en el menú no tiene que ver con la falta de recursos sino con una cuestión cultural. “Lamentablemente, en el interior de la provincia, las cocineras no saben hacer otra cosa que no sea guiso porque es lo que comen todos los días en su casa”, sostiene. Además del dinero insuficiente, el desfasaje entre el menú saludable que exige la provincia y el que efectivamente pueden dar, y los requisitos de rendición, son los dos ítems más cuestionados por la comunidad educativa. “Este año solo podemos mirar qué figura en la planilla, pero no en el plato del alumno”, dice un director de Tres Isletas que reconoce que todos los meses tiene que armar una planilla “dibujada” para rendir los gastos del comedor escolar porque es inviable costear el menú que les exigen con el monto que les envían. “Por el momento podemos seguir ofreciendo solo migajas de lo que figura en los papeles. Pero va a llegar el momento en el que se va a ser imposible sostener esta fachada, cayendo lamentablemente en la imposibilidad de brindarles la comida diaria a los niños. O volver a mentir, dándoles solamente desayuno cuando en los papeles figura también almuerzo”, agrega con amargura. “La semana que viene vamos a presentar un software en el que las escuelas tienen que subir la factura y el remito juntos y en el mismo momento. Además, los proveedores están inscriptos para vender tal o cual cosa. Tenés que tener un sistema de trampa muy bien organizado para poder mentir. Los directores no tienen manejo ni tiempo para eso. Siempre puede pasar. Así como cuando recibían mucho, maquillaban las rendiciones y algunos hacían sus diferencias”, señala Gutiérrez.

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Sánchez tiene un hijo de 12 años que asiste a séptimo grado de la Escuela 961 Paraje Central Norte. En toda la primaria, son 22 alumnos los que desayunan, almuerzan y meriendan. “La comida es bastante poquita. Postre no hay. Eso se siente. La merienda es lo mismo. Los chicos van a la escuela por la necesidad de acceder a tener un platito de comida. Somos un pueblo muy vulnerable y muy pobre”, describe Sánchez. Para él, el recorte está principalmente en la calidad de los alimentos: solo acceden a pollo y muy poca carne, por lo que en general se sirve con guiso de fideos o de arroz. Frutas y verduras ya no compran. Otra de las preocupaciones de Sánchez es cómo la merma en la ingesta de comida incide en la capacidad de atención y de aprendizaje de los alumnos. Está convencido de que les está costando retener los conceptos, a pesar de los esfuerzos que hacen los maestros. “Que ellos puedan estudiar, a veces cuesta un poco, por el retraso humanitario que hay en la vida de los niños y en el alimento”, concluye.

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