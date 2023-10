escuchar

“Quiero agradecer infinitamente a todos y de corazón por su ayuda y por haber hecho realidad mi sueño de competir. Estoy muy contento”, dice Emanuel Campos, muy emocionado, desde su casa en el paraje Santa Cruz, en la zona rural de Chañar, en La Rioja.

La historia de este adolescente de 17 años que quiere dedicarse al atletismo para sacar a su familia de la pobreza emocionó a la audiencia. Su historia de humildad y esfuerzo se viralizó en el día, y la colaboración empezó a llegar en oleadas.

“Me quedé todo sorprendido con todas las ayudas que me han dado. Me largué a llorar porque llegaban cosas de acá y de allá. Así que no sabía qué hacer y estaba muy feliz. Y muy contento gracias a Dios”, agrega Emanuel.

Su familia vive de la cría de ovejas, de los trabajos de electricidad que su papá hace en la zona y de lo que saca su mamá vendiendo pan todas las mañanas. “Me quiero recibir para darle todo lo mejor a ellos, para que no estemos aquí y para poder llevarlos de viaje a dónde ellos quisieran. Mi mamá quiere conocer las Cataratas del Iguazú. Voy a luchar para eso”, contaba en la nota.

Oleada de donaciones

Emanuel cursa su 4to año en el Instituto Privado Dr. P. J. de Castro Barros, una escuela pública de gestión privada que depende del Obispado de La Rioja, a la que asisten 100 alumnos. Su rector, Luis Aráoz, fue el encargado de canalizar todos los llamados solidarios que llegaban.

“Estamos súper contentos. Tuvimos muchísimas consultas y gente que pregunta. Como acá no tenemos oficina de correo en Chañar yo he dado mi domicilio particular para que envíen las donaciones. Mucha gente que llama, que quiere colaborar asi que estoy a full con el celular. Desde que se comenzó a publicar el artículo se comunicó muchísima gente y otra que transfirió directamente”, cuenta Aráoz.

Emanuel recibe las donaciones de indumentaria para poder andar el bicicleta Gentlieza

En total, se recaudaron $78.400 para el Instituto y $650.000 para Emanuel, que usó para poner a punto su bicicleta, comprarse dos pares de anteojos, un celular para poder hacer las tareas de la escuela y el resto lo va a utilizar para seguir comprando los materiales para terminar la nueva habitación que están construyendo para él y su hermano Maxi.

Ampliar la casa

“Ya tenemos lo necesario para empezar a llenar la base y ahora se va a comprar lo que nos falta para poder levantar las paredes. Lo que queremos es que el dinero se utilice para lo que él necesite. Ya le ofrecieron una beca e inscripción para la universidad para cuando termine la secundaria y también una beca para que termine la secundaria. Mucha gente lo quiere visitar en noviembre y diciembre”, cuenta Rosa Guzmán, su mamá.

Todos quisieron sumarse al sueño de Emanuel y le mandaron equipamiento para la bici, ropa y zapatillas. Le llegaron 20 equipos de indumentaria, 8 cascos para la bici, anteojos, medias y muchas cosas más.

Ema terminando su primera carrera en bici y festejando por esta hazaña Kasandra Fotografias

Gracias a eso, Emanuel pudo correr su primera carrera en bici, en la localidad de Olta. “Antes de empezar estaba nervioso pero cuando llegó la hora de la carrera estaba tranquilo. En la segunda vuelta me empezó a saltar la cadena. Una gente me prestó la bici y con esa pude terminar. Fue una experiencia muy linda y aprendí a sufrir también en una carrera de ciclismo. Muchas gracias a todos por su cariño”, resume sobre ese momento.

Esta semana el intendente de Chañar le entregó a Emanuel el dinero para que se comprara una bicicleta nueva y él le regaló la suya a su hermano Maxi. Este fin de semana, corrieron juntos una carrera en Chañar.

Emanuel tiene dos metas muy claras: terminar la secundaria y estudiar para ser profesor de educación física y llegar a ser campeón argentino. Emanuel tiene una meta clara y es recibirse para poder salir adelante. “La próxima apuesta es llegar al campeonato Argentino de Duatlón y poder participar. Me propuse lograr muchas cosas”, concluye.

COMO AYUDAR

Las personas que quieran ayudar a Ema o a la escuela a conseguir un vehículo para trasladarse con los alumnos pueden:

-comunicarse con Luis Aráoz al +54 9 3826 41-5122

-donar a la cuenta de la escuela Instituto Privado Doctor P. De Castro Barros

BANCO RIOJA

Cuenta Nro Caja de Ahorro 0050010002013887

CBU: 3090005703000120138875

ALIAS: tiza.pluma.morada