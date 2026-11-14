“Yo arranqué el partido ganando 10 a 0” El empresario que dejó su comodidad y desafió todos sus prejuicios



Texto de Micaela Urdinez 14 de noviembre de 2026

TRENQUE LAUQUEN-. “Los presos que se pudren en la cárcel por algo están ahí”. “Estás loco, mirá que hay gente que necesita ayuda y vos te vas a ir a dedicar a estos que ya tuvieron su oportunidad”.

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Hay un contraste evidente. Rafael Brandes llega con su altura llamativa, con su cuerpo de rugbier, con su jean azul sostenido por un cinturón, con su camisa rayada marca Cardón, con sus mocasines y con su reloj importante a una fábrica en la que Francisco, Guillermo, Alexis, Jair, Daniel y Javier están con ropa cómoda (jogging, buzos y zapatillas) cosiendo pelotas, cortando rombos o estampando logos. Estos últimos son internos de la Unidad Penitenciaria N° 20 de Trenque Lauquen, provincia Buenos Aires, que asisten a El Pase, una cooperativa social de inclusión laboral que ya capacitó a 165 personas privadas de su libertad. Brandes entra por la puerta con una sonrisa, dando pasos largos, casi tambaleándose y se funde en un abrazo con cada uno de ellos. Se sienta a la mesa y es uno más. Le comparten un mate. Se ponen a charlar.

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“El amor le gana a todo”, dice Rafael, un empresario de Trenque Lauquen, sentado en un banco en la estancia Las Elenas, que pertenece a su familia y en la que realizan producción de leche y agricultura. En un segundo, se transforma en un gigante que se emociona y se va encogiendo hacia adentro como un bicho bolita. Él vivía según sus prejuicios y disfrutaba del bienestar, hasta que un día empezó a ir a espacios en los que conoció a otros que habían tenido vidas distintas a la suya, que tenían presentes distintos al suyo y que, probablemente, tendrían futuros distintos al suyo. Ahí, tuvo su Big Bang existencial y todo su universo giró en un espiral hasta que se volvió a acomodar distinto. “Yo digo que soy un estafador. Porque yo gano más de lo que doy, siempre. Es de locos, es como un círculo virtuoso. Yo digo, ‘bueno, voy a colaborar un poco’, y termino ganando en todos los aspectos”, dice.

De la fábrica al campo. Rafael Brandes se mueve con la misma soltura y amorosidad cuando toma mate en El Pase con los trabajadores privados de su libertad que cuando interactúa con el personal en su estancia

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-Antes de El Pase, ¿vos habías tenido contacto alguna vez con alguna persona privada de su libertad? -Mi viejo había empezado también a ir a dar charlas a la cárcel y yo con el mismo prejuicio le decía “Papá, ocupá tu tiempo en otra cosa”. Y bueno, él también fue un ejemplo. Pero sobre todo fue a raíz de El Pase y de un movimiento católico llamado Columna que yo empiezo a tener ese contacto. -Lo importante de conocer a las personas para romper con las ideas que uno tiene, ¿no? -Sí, totalmente. Y es mutuo. Porque uno llega ahí y hay un pasillo que ellos llaman el pasillo de los prejuicios. Porque vos entrás ahí y lo primero que hacés es guardar la billetera porque te vas a encontrar con presos. Y te encontrás con personas como vos. Y a ellos les pasa lo mismo. Que piensan ahí viene el rico, ahí viene el de la 4x4 o el estanciero. Y se encuentran también con una persona, con un par. Y el idioma común es el amor. Eso te iguala. -Decís que vos tuviste la suerte de nacer en un lugar y capaz otros no. ¿Sentís que tenés una responsabilidad por eso? -Sí, lo siento como una carga de tener que hacer algo. Veo que hay gente que hizo cosas maravillosas con nada. Yo arranqué el partido ganando 10 a 0. ¿Qué hago con esto? Y bueno, acá estoy tratando de ser consecuente y de contagiar eso. Es difícil, porque está la comodidad y uno tiende a quedarse en su círculo, en su cuadradito de confort, se pone anteojeras y está todo bien. Pero la verdad es que cuando uno abre los ojos y ve otras realidades, le cambia la vida.

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Un vínculo especial. En febrero de este año, Rafael decidió contratar a Luis Gopar para que trabaje como peón en su estancia, a pesar de no contar con ninguna experiencia en el campo; “tiene muchas ganas de aprender”, fue lo que pensó en aquel momento para darle esa oportunidad

“Siento como una carga de tener que hacer algo. Veo que hay gente que hizo cosas maravillosas con nada. Yo arranqué el partido ganando 10 a 0. ¿Qué hago con esto? Y bueno, acá estoy tratando de ser consecuente y de contagiar eso.” Rafael Brandes, empresario de Trenque Lauquen

Luis Gopar nació en un barrio humilde de Pehuajó. A los 10 años sus papás se separaron. A los 12 años dejó la escuela. A los 13 años empezó a consumir drogas. A los 27 años fue papá. A los 30 años cayó preso.

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La Estancia Las Elenas tiene 17 empleados, tiene un casco antiguo, tiene unos árboles florecidos de muchos colores, tiene una pileta y una cancha de pádel en la que los hijos, los nietos y los sobrinos se divierten en el verano. Ahora, también tiene como empleado a Luis, un joven de 34 años que estuvo privado de su libertad durante tres años y medio y que Rafael conoció en El Pase.

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Martín Herrero, el fundador de El Pase, es amigo de la familia Brandes. Durante un viaje, Martín le contó a Rafael su idea de abrir una fábrica de pelotas para trabajar con los presos. “Martín, vos estás del tomate”, le dijo Rafael, que luego comenzó a involucrarse. Fue cuando un amigo en común, llamado Lionel, que colaboraba mucho con la organización, falleció en un accidente. “A los chicos les faltaba Lionel y yo ni cerca de ocupar ese lugar, pero eso hizo que empiece a ir más seguido. Con el tiempo, me demostró con esta fábrica cómo se rompen los prejuicios y uno empieza a ver al ser humano, a la persona. Ahora voy una vez por semana o dos, charlo con los chicos, almuerzo con ellos y ellos ven también los problemas de uno, los dolores, compartimos los de ellos, las cosas lindas y es un intercambio que iguala y que genera amor”, dice el empresario. -¿Qué aprendiste de sus vidas? -Que son guerreros de la vida, que tienen una gran resiliencia. Las historias son tremendas, con entornos muy difíciles. Todo este recorrido me hizo ver que, en general, primero son víctimas de familias con desamor, de las adicciones, de situaciones de violencia y después son victimarios, ¿no? Uno se pone en ese lugar y dice “yo hubiera caído en la misma, seguro, o peor”. Entonces eso me iguala y me hace dar cuenta de que yo tuve suerte. Me acuerdo de conocer a un exbarra brava muy violento en una mesa donde se hablaba del amor y lo veía a él como una persona dedicada al otro. “¿Cómo puede ser que una persona con esa historia me conmueva?”, pensé. Ese fue un punto de quiebre para mí. Tal es así, que yo en mi casa tenía un arsenal de armas por si me querían robar y guardé todo. Dije, quizás viene José, porque se llamaba José, y yo voy a dispararle. Entonces, me cambió totalmente la cabeza eso. Y después, como esa, hay un montón de historias más.

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Rafael conoció a Luis en El Pase, en un momento en el que estaba muy dolido por la muerte de Lionel, que era un referente importante para él. Enseguida le dijo que el día que dejara la cárcel, quería trabajar en el campo. Rafael le contestó: “Mirá, la verdad es que en Las Elenas va a ser difícil porque justo tiene que irse alguien cuando vos recuperás la libertad”. Luis salía el 24 de febrero. El 1 de febrero se fue uno de sus empleados y se hizo el hueco que necesitaba. “Listo, tenía que ser”, pensó Rafael, que habló con Oscar Reyes, su gerente de producción, y le contó sobre la posibilidad de contratarlo. “No sabe nada, pero eso es bueno porque lo podés hacer a tu forma. No va a venir con ninguna maña del campo y tiene muchas ganas de aprender. Por ahí no funciona, pero probemos”, le dijo. Y ahí arrancó. Luis se incorporó enseguida al grupo.

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Un día en El Pase .

Rafael va a la fábrica una vez por semana a compartir momentos con los trabajadores, que ya forman parte de su vida; “ellos ven también los problemas de uno, los dolores, las cosas lindas y es un intercambio que iguala y que genera amor”, dice el empresario

Martín Herrero mira a Rafael Brandes y a Luis Gopar saludándose en la estancia y se emociona. “Luis es una de las recompensas al trabajo que hacemos, uno de los tantos que decís “¡Qué bien que va! ¡Qué buen éxito! ¡Qué buena salida!” Es un chico que venía de una situación de vulnerabilidad extrema, que le pasaron cosas horribles, que en la cárcel se sometió a un proceso de transformación que duele y que salió con un trabajo. Cambió su vida hasta geográficamente porque tiene un hijo en Pehuajó y no se quiso ir para allá porque todavía no había logrado la mejor versión de sí mismo”, relata Rafael. Para Martín, el rol de Rafael como empresario que decide apostar por Luis es fundamental porque eso cierra el círculo para que esa persona que sale de la cárcel pueda tener un propósito, un ingreso fijo, un trabajo en blanco y no vuelva a delinquir. “El Pase te acompaña hasta la libertad, pero no te puede garantizar un trabajo. Entonces ahí se necesita de un empleador como Rafa que diga “che, yo necesito un inseminador, ¿podrá este chico?”, dice. La historia de Rafael puede ser inspiradora, puede contagiar a otros. “Y esto es jugarse de verdad, esto es transitar prejuicios, involucrarte de lleno”, señala Martín.

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Oscar Reyes es el encargado de Las Elenas. Hace 35 años que trabaja en este lugar en el que supervisa toda la producción, hace la lectura de los comederos de las vacas, recorre cada punta desde el tambo, pasando por la guachera, habla con el boyero, le da una instrucción al tractorista. “Yo tengo hijos de la misma edad que Luis. Y eso te pega mucho. También tuve un hermano que estuvo preso. Claramente se nota que Luis tiene un corazón más grande que el cuerpo. Cada vez que hablo con él, se nota el peso que tiene su infancia, que le ha pegado tanto, se nota, ¿viste? Todos lo quieren. Para mí es como un hijo más. Yo tengo esa particularidad de que me encariño con la gente. Va a salir adelante. Creo que sí. Ya está está muy encaminado”, dice.

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Luis no sabía cuántos pezones tenía la teta de una vaca y desde febrero está trabajando en el tambo de Las Elenas. Vive ahí. Todos los días aprende algo nuevo. Es un miércoles de septiembre y está vestido con bombachas de campo, botas altas de goma y una remera con el logo de la estancia. Su próximo desafío es poder inseminar a las vacas solo, sin ayuda de los dos veterinarios de la estancia que le están enseñando. “Hoy soy feliz. Hoy quiero ser inseminador. Hoy quiero dar todo. Hoy quiero que mi hijo vea mi sacrificio, quiero tener mi casa, quiero tener mi auto, pero todo ganado con mi esfuerzo”, expresa.

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-¿Qué significa para vos como empresario poder darle una oportunidad a un chico así? -Es re importante. Para nosotros, una vez que uno rompió el prejuicio, ves el efecto multiplicador que se genera y dan ganas de tener a muchos así. El esfuerzo es todo de ellos. Y si uno puede aportar el ámbito o el lugar donde ellos puedan seguir desarrollándose, buenísimo. Me parece que eso hace bien también en su entorno porque enseguida es contagioso. Y los hermanos y los amigos ven en dónde está trabajando, y que pudo dejar de consumir y que tienen otros hábitos. -¿Qué le dirías a otros empresarios que no se animan o que siguen parados en el prejuicio en relación a estas personas? -Primero les diría que se animen a visitar El Pase. Porque cuando empezás a ver el trabajo que hacen, te cambia totalmente la cabeza. Les diría que se acerquen, que no tengan miedo y que los que salen de ahí vienen con una preparación única, con un cambio de cabeza, de hábitos. Y hay que aprovecharlo porque tiene un efecto multiplicador y eso para mí es lo más importante. Que los hijos de Luis hoy vean a su papá distinto ya multiplica las posibilidades de futuro para ellos, para los primos, para los amigos.

El empresario que rompió sus prejuicios y da oportunidades .

Rafael Brandes es un productor de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, que creía que las personas que estaban privadas de su libertad no se merecían una segunda oportunidad hasta que empezó a vincularse con ellas. Gracias a El Pase, una cooperativa de trabajo que emplea a presos, conoció a Luis que hoy está trabajando en su estancia como peón rural.

Cómo colaborar:



Las personas que quieran colaborar para la construcción de un nuevo predio de El Pase pueden donar al alias elpase o comunicarse con Martín Herrero al +54 9 2392 49-4528

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