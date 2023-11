escuchar

Unos 3700 pesos por día. Eso es lo que paga hoy el Gobierno nacional a través de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) por cada paciente internado para rehabilitarse de una adicción. El organismo encargado de la asistencia a las personas en consumo lo abona a través de becas destinadas a los pacientes más vulnerables, los que no cuentan con ninguna cobertura médica u obra social.

A la comunidad terapéutica que recibe esa beca, la Sedronar le exige que con ese dinero no sólo cubra las comidas, sino que también solvente los honorarios de los psicólogos, psiquiatras, médicos clínicos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales y trabajadores sociales que trabajan en la rehabilitación, según surge de la resolución 71/2023 de la Sedronar. Además, se pide que el espacio cuente con profesionales de acompañamiento y apoyo: operadores socioterapéuticos, acompañantes terapéuticos, así como talleristas recreativos y en formación laboral, más una persona que realice consultoría nutricional.

En el actual contexto inflacionario, los números no les cierran a las comunidades. Por eso, hace pocos días, la Mesa Nacional de Organizaciones que Trabajan en Adicciones difundió un comunicado expresando que la situación que atraviesan las comunidades es “desesperante”. “El desfasaje en la becas del año llega al 40% mientras que el desfasaje acumulado desde el inicio de la actual gestión es del 154%”, puede leerse en el documento que la organización publicó en su cuenta de Instagram.

La agrupación alerta por el riesgo de no poder sostener la calidad de las prestaciones y expone la precarización del personal en el actual contexto. “Apelamos a la sensibilidad de los funcionarios responsables para que resuelvan de manera urgente esta situación, ya que, de no hacerlo, las instituciones comenzarán a dejar de funcionar por falta de recursos, dejando sin tratamiento a cientos de pacientes”, advierte el documento, que cierra con la frase “Cuidar a los que cuidan”.

Si bien se desconoce la cantidad de personas internadas por una adicción en comunidades terapéuticas, hay datos que ayudan a dimensionar la gravedad del tema. Por ejemplo, durante el primer semestre de este año, la línea 108 opción 3, que atiende a personas en consumo, recibió 1683 pedidos de ayuda, un 24% más que en el mismo período del año anterior.

LA NACION intentó comunicarse con los referentes de la Mesa, que nació en 2019 y que representa a unas 250 instituciones de todo el país entre agrupaciones de la sociedad civil, especialistas en adicciones e instituciones. Entre ellas están la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA), la Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones, la Cámara de Prestadores de Atención en Adicciones y Vulnerabilidad Social y la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas (FONGA), entre otras. Sin embargo la organización hizo saber que sus miembros decidieron no hacer más declaraciones que las que expresaron en el documento hasta después de las elecciones.

“Estamos viendo cada vez más pibes con un consumo muy intenso de sustancias cada vez más adictivas. Necesitamos que las comunidades sean la segunda casa de estos pibes. Hoy (en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano) sólo contamos con el Hospital Fernández para la desintoxicación. Pero un pibe de un barrio como Fiorito, no tiene los recursos para ir hasta el Fernández, en el barrio porteño de Palermo”, dice Norma Galeano, presidenta de la agrupación Madres Territoriales, que trabaja rescatando a chicos y chicas de las drogas en diferentes puntos del país.

Galeano lleva 23 años haciendo lo que hace. Por eso tiene contacto estrecho con directores de diferentes comunidades terapéuticas. “Sé de comunidades que están compensando de muchas maneras la falta de compromiso del Estado con este tema. Pero los directores no quieren denunciar lo que está pasando porque los aprietan. Les sacan los convenios. Y eso implica dejar a los chicos sin tratamiento”, denuncia.

Norma Galeano, durante una de sus recorridas en Villa Fiorito Hernan Zenteno - La Nacion

Mario es director de una comunidad terapéutica ubicada en la provincia de Buenos Aires y confirma lo que dice Norma. De hecho, no se llama Mario, pero pide hablar con resguardo de identidad y arranca la conversación con una ironía: “Hoy te sale más barato vivir en la comunidad que en tu propia casa. Por 3700 pesos por día no sólo tenés todas las comidas sino que además contás con médico, psicólogo y psiquiatra”, dice.

El hombre reconoce que las instituciones no hablan por miedo. “Es tal el desfasaje de los valores que eso nos obliga a precarizar las prestaciones. A que las sesiones con el psicólogo sean de 20 minutos en lugar de 45. O a que los operadores terapéuticos, que acompañan a los chicos las 24 horas cobren 120.000 pesos por mes. La Sedronar lo sabe, pero hace la vista gorda. Ahora, si salís a hablar, te caen con una auditoría y te cierran el lugar”, denuncia.

Según el relevamiento de espacios de tratamiento de las adicciones de la Sedronar, el país cuenta con una red de 796 espacios, entre estatales y privados con convenio con el Estado. Son espacios de atención y derivación, centros de asistencia barriales, comunidades terapéuticas (por ejemplo, las llamadas granjas) y hospitales de día, entre otros. De ese total, apenas 117 ofrecen hospital de día o internación.

Según se puede ver en el mapa interactivo de esa red, la mitad, unos 470, fueron inaugurados en los últimos cuatro años. La ubicación también es muy dispar: hay una fuerte concentración en la Ciudad y el Conurbano, mientras que en el resto de las provincias hay zonas que tienen cobertura escasa o nula. Mientras en la provincia de Buenos Aires hay 64 centros convivenciales e instituciones privadas con convenio que ofrecen atención de día o internación, en Corrientes hay solo un centro de estas características, en La Pampa dos y en Santiago del Estero apenas tres.

Una de las habitaciones del dispositivo de internación del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández Gonzalo Colini - LA NACION

La Mesa difundió el documento a través de sus redes sociales. En su posteo en Instagram, aclara que vino trabajando fuertemente con la Sedronar durante los últimos cuatro años. “Creemos fuertemente en un Estado comprometido y presente. Trabajando para dar respuesta a la compleja situación que produce la Pandemia por el Consumo de Drogas. Como hemos manifestado siempre y en cada momento que se debe fortalecer la Sedronar y todo el sistema”, expresaron en la difusión del documento .

LA NACION le consultó a la Sedronar cuál era su posición con respecto al comunicado de la Mesa, pero desde el organismo se negaron a responder y aseguraron que sólo accederían a una entrevista si se la solicitaba mediante un pedido de acceso a la información pública.

Sandra Alvarez es directora del centro Vida Digna, ubicado en Mar del Plata. Cuenta que no logra que la Sedronar la habilite para recibir pacientes subsidiados por el organismo. Así y todo, busca ser una opción viable para los adictos que no tienen la posibilidad de pagar el arancel promedio de una comunidad, pero quieren tratarse. Por eso, explica que se las ingenia para seguir sosteniendo un arancel accesible, que hoy está en 70.000 pesos mensuales y que garantiza todas las prestaciones que los chicos necesitan. “Una salida posible para que las comunidades no cierren podría ser que la Sedronar baje el nivel de exigencias en cuanto a profesionales e infraestructura, porque eso vuelve la ecuación inviable”, propone.

Sandra Alvarez, junto a un grupo de pacientes en el centro Vida Digna Mauro V. Rizzi - LA NACION

En sintonía con los dichos de Sandra, Mario explica que son numerosas las comunidades que, ante tal estado de precarización, dejan de recibir pacientes becados por la Sedronar y se focalizan en quienes tienen obra social, prepaga, o pueden pagar un tratamiento en forma privada. Un arancel promedio de una institución ronda los 200.000 pesos. “Acá, las que se perjudican no son las comunidades, sino los chicos más vulnerables, que dependen de esta prestación del Estado para tratarse”, concluye.

Dónde pedir ayuda:

La línea 108 opción 3 funciona todos los días, las 24 horas. También se puede acceder al servicio vía chat, a través de Boti, escribiendo cualquier palabra que remita a un consumo problemático

funciona todos los días, las 24 horas. También se puede acceder al servicio vía chat, a través de Boti, escribiendo cualquier palabra que remita a un consumo problemático El Hospital Fernández está en Av. Cerviño 3356, CABA. Su servicio de Toxicología tiene guardia todos los días, las 24 horas. Los consultorios externos funcionan de lunes a viernes de 8 a 20 y la atención de primera vez es por demanda espontánea. Teléfonos: (011) 4808-2655 o 4801-7767.

está en Av. Cerviño 3356, CABA. Su servicio de Toxicología tiene guardia todos los días, las 24 horas. Los consultorios externos funcionan de lunes a viernes de 8 a 20 y la atención de primera vez es por demanda espontánea. Teléfonos: (011) 4808-2655 o 4801-7767. Línea 141 : Es un servicio telefónico de primera escucha y asistencia inmediata de la Sedronar. Es anónimo y gratuito, funciona las 24 horas, los 365 días del año. Brinda información, atención y acompañamiento para situaciones de consumo de sustancias. Cuenta, además, con contención diferenciada para los familiares y entornos afectivos que realizan consultas.

: Es un servicio telefónico de primera escucha y asistencia inmediata de la Sedronar. Es anónimo y gratuito, funciona las 24 horas, los 365 días del año. Brinda información, atención y acompañamiento para situaciones de consumo de sustancias. Cuenta, además, con contención diferenciada para los familiares y entornos afectivos que realizan consultas. Narcóticos Anónimos : brinda atención de manera libre, gratuita y confidencial las 24 horas del día a través de su línea: 0800-333-4720. WhatsApp: 1150471626. Desde su página web se puede asistir a una reunión virtual.

: brinda atención de manera libre, gratuita y confidencial las 24 horas del día a través de su línea: 0800-333-4720. WhatsApp: 1150471626. Desde su página web se puede asistir a una reunión virtual. Fundación Niños sin Tóxicos: Fundartox realiza prevención, diagnóstico, asistencia e investigación vinculadas a vinculadas al consumos problemático de sustancias de sustancias psicoactivas; también brindan acompañamiento y asesoramiento a familiares. WhatsApp: 11-4404-8004.

Fundartox realiza prevención, diagnóstico, asistencia e investigación vinculadas a vinculadas al consumos problemático de sustancias de sustancias psicoactivas; también brindan acompañamiento y asesoramiento a familiares. WhatsApp: 11-4404-8004. Fundación Manantiales : se dedica a la investigación y tratamiento de personas con adicciones. Por la emergencia sanitaria, ofrecen grupos gratuitos para quienes tienen problemas de adicciones y familiares de forma online. Comunicarse por WhatsaApp al 11-5582-4000 o al 11-2655-8000.

: se dedica a la investigación y tratamiento de personas con adicciones. Por la emergencia sanitaria, ofrecen grupos gratuitos para quienes tienen problemas de adicciones y familiares de forma online. Comunicarse por WhatsaApp al 11-5582-4000 o al 11-2655-8000. Para informarte sobre más lugares donde pedir ayuda, a qué señales hay que estar alertas y cómo acompañar a un familiar, podés navegar la guía de LA NACIÓN sobre adicciones.

Temas Adicciones