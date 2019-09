Jimena Aduriz, la madre de Ángeles Rawson, la adolescente que fue víctima de femicidio en 2013, es una de las embajadoras del programa Educar en Valores creado por Hilda Molina junto al municipio de San Isidro Crédito: Ricardo Pristupluk

Teresa Zolezzi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de septiembre de 2019 • 20:17

"Las formas del amor tienen varias caras, en mi caso es la del perdón", reflexionó Jimena Aduriz, la madre de Ángeles Rawson, la adolescente que fue víctima de femicidio en 2013. "Mi hija fue asesinada -continuó-, y no puedo cambiar la realidad, aunque el asesino esté preso o se muera. El dolor no expira, entonces hay que trabajar para resignificar ese dolor". Justamente esa resignificación de la que habla Aduriz es lo que hizo que sea elegida como una de las embajadoras del programa Educación en Valores, creado por Hilda Molina, -la disidente cubana y médica neurocirujana-, junto al municipio de San Isidro.

Molina lleva 10 años recorriendo nuestro país de norte a sur con un objetivo: conocer mejor a los argentinos, descifrarnos. "No se pueden hacer encuestas desde una oficina, hay que ir a la gente, a la Argentina profunda, a las villas, a las cárceles, a los lugares más humildes y a los menos humildes, para palpar a la gente y saber escucharlos", aseguró.

Una de las principales conclusiones a las que arribó es que la mayoría de las personas quiere rescatar valores como el amor, el perdón y la humildad. Por eso, afirmó convencida: "Tenemos que hacer la revolución de los valores y ponerlos de moda". Con este fin, Molina lanzó hace pocos días este programa municipal, el primero del país que implementa la educación en valores como política pública. "Los argentinos son buenos, más de los que ustedes imaginan", enfatizó.

Además de Hilda Molina y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, participaron de la presentación del programa algunos de los embajadores: Marcela Capuano, Silvio Velo, Beatriz y Jorge Taddei, Jimena Aduriz y Paula Pareto

La propuesta incluye charlas, conferencias y talleres en cada una de las localidades del Partido y tiene como destinatarios a niños, jóvenes, adultos y personas mayores de diversos ámbitos, como clubes, escuelas e instituciones no gubernamentales. Estos encuentros contarán con un ingrediente especial: la presencia de embajadores de virtudes, personas cuyas historias de vida merecen ser contadas. Héroes de carne y hueso que protagonizan -cada uno de ellos- un valor distinto. Ejemplos de resiliencia, esfuerzo y superación, con el objetivo de que aflore lo positivo de nuestra sociedad.

Los embajadores del programa además de Jimena Aduriz, que dará testimonio de la importancia del perdón, son: Silvio Velo, capitán de la selección de fútbol para ciegos de Argentina "Los Murciélagos", que representa el valor de la superación; Marcela Capuano, una joven con esclerosis lateral amiotrófica "ELA" que es ejemplo de voluntad; Beatriz y Jorge Taddei, los padres de Wanda, víctima de femicidio, que son ambos ejemplo de entrega; Eduardo "Coco" Oderigo, el creador de "Los Espartanos", que es abanderado de las segundas oportunidades; y Paula Pareto, judoca, campeona del mundo y medallista olímpica, como modelo de humildad.

Aduriz está emocionada de ser parte de este proyecto y enfatizó que "el camino del perdón es un proceso que se trabaja". Y agregó: "A pesar de que tal vez el arrepentimiento de Mangeri nunca llegue, en mi corazón yo ya liberé ese espacio y lo perdoné. Porque creo que el enemigo más grande del amor es el resentimiento que no conduce a nada y que seca a las personas, las mata en vida. El perdón es un valor que te libera, te fortalece y te quita cadenas".

Esto que ella experimentó, hoy siente la responsabilidad de darlo a conocer. Por eso, el programa Educación en Valores, es una gran oportunidad para lograrlo. "Yo tengo fe de que cuando me toque partir de este mundo, me voy a reencontrar con mi hija, entonces hasta que eso suceda todavía me queda mucho por hacer para continuar con este legado que Ángeles dejó", dijo Aduriz esperanzada. Para ella, el perdón que también hay que trabajar es el del día a día, el cotidiano. "Lo importante es enseñarle a los niños que es más importante ser feliz que ser orgulloso", asegura con una sonrisa.

Por su parte, el creador de Los Espartanos, "Coco" Oderigo, expresó en el evento lanzamiento ante un auditorio colmado de vecinos: "Esta propuesta es maravillosa. Debemos utilizar y dar más entidad a la palabra valores para que podamos construir un futuro mejor. En mi caso voy a hablar de segundas oportunidades que tiene que ver con personas que están detenidas y que podamos confiar en que no reincidan al salir en libertad".

También, Silvio Velo, capitán de la selección de fútbol para ciegos de Argentina y considerado el mejor jugador del mundo en su disciplina, comentó: "Es un honor formar parte de los embajadores. Voy a aportar mi granito de arena para compartir todo lo que aprendí con el deporte: el sacrificio, la disciplina y la superación".

Los responsables del programa están terminando de armar la agenda de actividades con las distintas áreas de la municipalidad de San Isidro. "La idea es articular y escuchar las propuestas de cada sector para que enriquezcan el programa", dijo Molina.

Para concluir, compartió una frase que le dejó su mentora y que siempre puso en práctica: "La excelencia no significa competir con otros para ser mejor. Excelencia es ser único y competir con uno mismo. No se puede ser un buen científico si antes no se es una buena persona", y agregó: "lo mismo pasa con cualquier profesión. Una buena persona se forma con valores".

Para mayor información sobre el programa: sienvalores@sanisidro.gov.ar; conniealonso76@gmail.com