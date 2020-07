La agredieron por tener un techo sin revocar y su respuesta se hizo viral

Foto: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2020 • 18:46

Durante la cuarentena, Daiana Martínez empezó a subir videos junto a sus hijos a TikTok, la red social del momento, como muchas otras personas: con el único objetivo de pasar el rato. Nunca se imaginó que, al quedar registrado como fondo de sus diversos videos parte de su hogar, le iban a llover las agresiones y los comentarios violentos como "hermoso techo." o "entre todos te mantenemos, porque pinta de millonaria ni ahí. "Es una casa de techo sin revocar, que pudimos construir con mucho esfuerzo y a la que todavía le queda mucho por hacer", cuenta Daiana, que tiene 29 años, es mamá de cinco hijos y vive en Roldán, una ciudad al sur de la provincia de Sant Fe. Y agrega: "Los videos los hago en cualquier parte de mi casa, porque es donde vivo. No estoy buscando un lugar lindo para hacerlos. Aparte, ¿qué le demostraría a mi hija?, ¿vergüenza por donde vivimos?".

Antes de que pudiera mudarse al lugar donde viven actualmente, la vida de Daiana y su familia no fue fácil. "Tenía una casa que perdí y me quedé en la calle. Luego me fui a vivir a un motel viejo que esta sobre la ruta. Después me salió esta casa, a la que todavía le queda mucho por hacer, pero le estamos poniendo un montón de esfuerzo y poco a poco la vamos terminando", describe.

Daiana responde los comentarios 00:56

Video

Cuando un grupo de usuarios de TikTok comenzó a criticar agresivamente su vivienda, esta madre asegura que no se preocupó. Sin embargo, a Kiara, su hija de 14 años, sí le hacían sentir mal estos comentarios. Por eso, Daiana decidió responder un mensaje irónico donde le decían: "hermoso techo.". Con mucho respeto y sin agredir, explicó cuál era la situación por la que estaban pasando y en el video, aclaró: "Hola, ¿te gusta mi techo? A mí no me gusta, por eso de a poquito estamos remodelando todo".

Lo que a Daiana le duele, son los prejuicios y la falta de empatía: "Muchas personas te critican sin ponerse en tu lugar ni conocer tu realidad", describe. Nunca se imaginó que luego de recibir tantas agresiones, su historia se haría viral en las redes sociales y rápidamente empezarían a llegarle ofrecimientos de ayuda para su familia. "Me llegaron re lindas palabras, porque hay gente mala, pero también buena", subraya.

Lo primero que hizo gracias a la ayuda de otros usuarios, fue hacerse una cuenta en Twitter, donde un chico la contactó para ofrecerle una mano y difundir su historia. El mismo día también se comunicó con ella el influencer Martín Cirio, más conocido como La Faraona, para ofrecerle lo mismo. "El primer día les dije que no, porque esa no era mi intención", asegura Daiana. Sin embargo, tras la insistencia, accedió y finalmente pudo construir su techo. Lo logró, debido a que la gente también la ayudo a realizarse una cuenta de Mercado Pago, y una vez publicada en las redes, comenzaron a donarle dinero por esa vía.

Con la ayuda que recibió finalmente pudo construir su techo Foto: Instagram

Su sueño y el de su familia, es tener una vivienda digna donde vivir. "Tener mi propia casa es tener algo para dejarle a mis hijos. Si me pasa algo a mí, ellos tienen donde quedarse, donde vivir, que nadie los saque sin tener que estar de acá para allá, como anduve yo con ellos varias veces", concluye esta madre. Hoy, gracias a la ayuda de quienes conocieron su historia por las redes sociales, ese sueño está cada vez más cerca de cumplirse.