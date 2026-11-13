La indigencia entre los bebés y niños pequeños casi se duplicó en tres meses: qué hay detrás del salto y cuáles son los riesgos

Alcanza con que falten algunas changas o aumente el precio de los alimentos para que una familia pobre con hijos pequeños no consiga reunir siquiera el dinero necesario para comer.

Esa fragilidad se refleja en un dato preocupante: entre los chicos de 0 a 4 años, la indige ncia pasó del 5,4% al 10% entre el primer y el segundo trimestre de 2026 , según un análisis del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina sobre los microdatos del Indec. Es el mayor salto entre los grupos de edad, aunque debe interpretarse con cautela por el tamaño de la muestra y confirmarse con nuevas mediciones.

¿Qué hay detrás de este deterioro y qué significa crecer en la indigencia durante una etapa decisiva para el desarrollo? En diálogo con LA NACION, Ianina Tuñón, socióloga e investigadora responsable del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia del ODSA, analiza sus consecuencias y los desafíos del presupuesto 2027, que proyecta una reducción real del 16% en educación y cuidado de la primera infancia, según Unicef y ACIJ.

—Entre los bebés y niños de hasta 4 años, la indigencia prácticamente se duplicó en apenas un trimestre. ¿Cómo interpretás ese salto?

—Lo que advertimos es que son niños que ya estaban en situación de pobreza y que pasan a la condición de indigencia. Es una señal de alerta, aunque debe leerse con cautela. El grupo de 0 a 4 años es un subconjunto relativamente pequeño de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y una variación trimestral tan fuerte puede tener un componente importante de error muestral. Necesitamos confirmarlo con nuevas mediciones o un promedio semestral. En cualquier caso, estamos hablando de niveles altos de indigencia que van en alza.

—¿Qué hay detrás de ese deterioro?

—Se combinan la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro del mercado de trabajo. La canasta alimentaria aumentó por encima de los ingresos de los hogares más vulnerables. En los últimos 12 meses, esa canasta subió alrededor de un 40%, mientras que transferencias como la AUH aumentaron aproximadamente un 33,8%. Además, la Prestación Alimentar perdió valor real entre junio de 2024 y abril de 2026. Por otro lado, los hogares indigentes dependen en gran medida de ingresos laborales informales e inestables, y el enfriamiento de la economía afecta especialmente a esos trabajadores. La actualización de la Prestación Alimentar en mayo quizás todavía no esté totalmente reflejada en los datos.

—¿Por qué los hogares con chicos tan pequeños son especialmente vulnerables?

—En general, son hogares con padres jóvenes que están en una etapa temprana de sus trayectorias laborales y tienen mayor propensión a la informalidad y la inestabilidad. Tienen más personas dependientes, menos ingresos por integrante y, muchas veces, un adulto que no puede trabajar porque se ocupa del cuidado. Por eso solemos decir que la pobreza infantil es una pobreza muy asociada al ciclo vital.

"Se combinan la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro del mercado de trabajo", afirma Tuñón

—Cuando hablamos de chicos que viven en la indigencia, ¿de qué familias estamos hablando? ¿Son hogares en los que los adultos no tienen trabajo?

—No necesariamente. En los hogares que reciben la AUH, siete de cada 10 jefes de hogar tienen algún trabajo. Son trabajadores informales, cuentapropistas de subsistencia o personas que hacen changas. Es decir, trabajan, pero sus ingresos no les permiten salir de la pobreza o evitar caer en la indigencia. Son situaciones frecuentes en el conurbano bonaerense y en hogares monoparentales encabezados por mujeres con varios hijos pequeños. Son familias que acumulan desventajas para generar ingresos suficientes.

—¿Podrías dar un ejemplo concreto de cómo una familia con chicos pequeños puede caer en la indigencia?

—Imaginemos una pareja con dos hijos pequeños que vive en el conurbano bonaerense. Él es albañil informal y ella se dedica al cuidado de los chicos, aunque también hace algunas changas de limpieza. En septiembre de 2026, ese hogar podría recibir unos 520.000 pesos entre AUH y Prestación Alimentar, frente a una canasta alimentaria de alrededor de 770.000 pesos. Eso significa que esos hogares deberían tener un ingreso extra por trabajo de alrededor de 260.000 pesos para no ser indigentes. En ese contexto, una semana sin changas o un aumento en el precio de los alimentos puede hacer que la familia cruce ese umbral. Es un ejemplo de la fragilidad de esos ingresos.

—¿Qué consecuencias puede tener para un chico crecer en condiciones de indigencia durante sus primeros años de vida?

—Cuando la pobreza, y sobre todo la indigencia, se vuelve crónica, sin dudas deja huellas en el desarrollo infantil. Los primeros años son una etapa de enorme desarrollo del cerebro y de las capacidades cognitivas. La falta de nutrición, estimulación y cuidados de la salud puede dejar huellas difíciles de revertir. Pero el ingreso no es la única carencia que experimentan estos niños. La inseguridad alimentaria severa, que tiene una prevalencia muy similar a la indigencia, se combina con otras privaciones. Son hogares bajo mucho estrés para conseguir alimento, que muchas veces dejan en segundo plano otros aspectos de la crianza y la estimulación. Es un conjunto de carencias que se acumulan.

El proyecto de presupuesto 2027 prevé una reducción real del 16% en las partidas destinadas a educación y cuidado de la primera infancia, advierte un informe de Unicef y ACIJ Gentileza Unicef

—¿Esas privaciones pueden condicionar las oportunidades futuras de esos chicos?

—Cuando son crónicas, son un obstáculo importante para el desarrollo. La evidencia indica que las carencias tempranas se asocian con peores trayectorias educativas, de salud y laborales. Vivir en condiciones de indigencia no propicia un entorno protector para un niño. Las transferencias de ingresos son fundamentales para evitar que aumente la indigencia, pero no compensan por sí solas los problemas del desarrollo asociados con privaciones profundas y sostenidas.

—En ese escenario, ¿qué importancia tienen los jardines maternales, los centros de primera infancia y los servicios de salud?

—Son estructuras de oportunidades fundamentales, especialmente para acompañar a los hogares más vulnerables. Pero una familia indigente muchas veces no tiene ni para pagar el transporte a un centro de salud o de primera infancia. Por eso, más allá de que esos servicios existan, no siempre las familias pueden acceder a ellos. La caída de la natalidad ofrece la oportunidad de mejorar la atención a los niños que menos tienen.

—El proyecto de presupuesto 2027 prevé una reducción real del 16% en las partidas destinadas a educación y cuidado de la primera infancia, según Unicef y ACIJ. ¿Qué riesgos plantea?

—Una reducción de esos recursos puede afectar fuertemente las estructuras de oportunidades de las que venimos hablando. Son servicios esenciales para los chicos más vulnerables. Además, se trata de una de las poblaciones en las que más deberíamos invertir como sociedad.

—El proyecto también propone eliminar la actualización automática de la AUH. ¿Qué importancia tiene esa transferencia para evitar que más chicos caigan en la indigencia?

—Es fundamental. Las transferencias de ingresos constituyen un piso de protección económica para las familias más vulnerables. Cuando hacemos simulaciones sobre qué ocurriría si estas prestaciones no existieran, encontramos que su impacto es muy significativo. Sin la AUH y la Prestación Alimentar, la indigencia entre los niños estaría en torno al 33% y la pobreza se acercaría al 79%. Son cifras que permiten dimensionar la importancia de estas políticas para evitar que se profundicen las situaciones más extremas de privación. Por eso es prioritario sostener su actualización, pero también fortalecer las oportunidades en educación y salud para los sectores que más las necesitan.

—Si ampliamos la mirada, la pobreza alcanza al 51,4% de los chicos de 5 a 12 años. ¿Qué panorama muestran estos datos sobre las infancias?

—Las cifras son muy claras: prácticamente la mitad de los chicos en la Argentina vive en hogares pobres. Es un enorme desafío social. En la etapa escolar, la escuela sigue teniendo un rol fundamental para garantizar al menos una ingesta alimentaria. Hay que mejorar esa alimentación y preservar el rol protector de la escuela.

—¿Cuáles deberían ser las prioridades para evitar que se profundice este deterioro?

—En primer lugar, sostener la AUH y la Prestación Alimentar, por su capacidad para proteger a las infancias de las situaciones más extremas de pobreza. Todavía hay un 5% de niños que las necesitan y no las reciben. También necesitamos aprovechar la caída de la tasa de natalidad para mejorar las oportunidades educativas y la atención de la salud, especialmente entre los chicos de 0 a 4 años. No podemos prescindir de la asistencia alimentaria escolar: hay que mejorar su calidad, alcance y focalización. Y sigue pendiente una transformación más estructural: generar mejores trabajos e ingresos para los padres de estos chicos. Muchos son jóvenes a quienes les cuesta ingresar al mercado laboral y lo hacen en las peores condiciones. Sin mejorar esas oportunidades, va a ser muy difícil modificar de manera sostenida las condiciones de vida de sus hijos.

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