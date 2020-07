Las claves para detectar si un niño o niña sufre abuso sexual

Según estadísticas del Ministerio de Justicia, casi 2.000.000 de chicos menores de 18 años son víctimas de abuso sexual en el país, pero solo son denunciados el 10%

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de julio de 2020 • 12:47

La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es uno de los delitos más subreportados, invisibles e impunes , y afecta transversalmente a toda la población. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco chicas y uno de cada 13 varones son víctimas de abuso antes de los 18 años. Por otro lado, desde Red por la Infancia estiman, en base a datos del INDEC, que 2.000.000 de niños y niñas son potencialmente víctimas de abuso en la Argentina, aunque solo se denuncia el 10% de los casos.

Los especialistas subrayan que el pronóstico de los chicos y las chicas que son víctimas de abuso sexual cambia completamente si encuentran un adulto que esté emocionalmente disponible para brindarles ayuda y que actúe para protegerlos. Según la psiquiatra Irene Intevi, solamente a un 20% de los niños y niñas que empiezan a hablar del tema o intentan develarlo, se les cree. Los chicos intentan buscar ayuda, pero esto va a depender de si encuentran del otro lado cierta receptividad y un contexto de seguridad.

En esa línea, Silvia Ongini, psiquiatra infantojuvenil del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas y cofundadora del Centro de Asistencia y Prevención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (Cepasi) subraya que el rol del adulto protector es fundamental , ya que de su actitud frente al niño o la niña dependerá que estos puedan contar lo que les pasa o callar para siempre . Mostrarse enojado, angustiado o usar frases como "¿por qué dejaste que te hiciera eso?", "¿por qué no te fuiste o le dijiste que no?", contribuyen al silencio. En cambio, otras como "fuiste muy valiente al contármelo", "nada de lo que pasó es tu culpa", "te vamos a ayudar para que esto no vuelva a pasar nunca más", son respuestas que marcan la diferencia.

Reconocer las señales de alerta del abuso es fundamental. Paula Wachter, fundadora y directora ejecutiva de Red por la Infancia, explica que debemos estar atentos tanto a los indicadores específicos -que son los que pueden referir particularmente al abuso- como a los inespecíficos, que pueden ser o no producto de un abuso.

Manifestaciones físicas:

Pueden ser explícitas, como lesiones, cicatrices, irritación o sangrado en las zonas genital y anal.

Infecciones genitales o de transmisión sexual, como sífilis, HIV no preexistente al momento del nacimiento o clamidia, entre otras.

Manifestaciones psicosomáticas, como dolores recurrentes en los abdominales y la cabeza sin causas orgánicas.

Trastornos de la alimentación, como la bulimia y la anorexia, y autolesiones.

Regresiones en cuanto a hábitos ya adquiridos, como pérdida de control de la vejiga durante la noche (enuresis) o la resistencia a defecar (encopresis).

Cambios en su conducta social:

Conductas regresivas, hostiles y agresivas exacerbadas en sus hogares y dentro de sus círculos sociales, como amigos y compañeros de estudios (indicadores inespecíficos).

Chicos que siempre se dejaban bañar o jugaban en el baño, de repente se niegan y dicen: "No quiero desvestirme o bañarme", o no quieren que se les toque el cuerpo.

Temores o rechazos aparentemente inexplicables frente a ciertas personas. Eva Giberti, psicoanalista, coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias y con una vasta experiencia en la temática, explica: "Hay que mantenerse alerta cuando un niño, por ejemplo, no quiere estar con una persona y dice 'me molesta'. El chico no sabe decir 'me abusa', entonces aquel es el sinónimo que encuentra para expresar que le hacen algo que no le gusta".

Manifestaciones emocionales como llantos ante cuestiones aparentemente sin importancia, angustias, enojos desmedidos, miedos que no estaban ante (como de separarse de la figura que el niño siente como protectora).

Conductas hipersexualizadas:

Erotización que excede la curiosidad por los genitales propia de la edad en la primera infancia.

Actitudes autoeróticas, como la masturbación compulsiva, incluso ante la presencia de una figura que podría censurarlo.

Modifica el trato con su entorno, como llevar adelante juegos sexuales con sus pares o incluso conductas inapropiadas para alguien de cualquier edad, como investigar los genitales y el recto de los animales.

Que utilicen palabras impropias del lenguaje de un niño de su edad.

Dibujos que llamen la atención por su contenido.

Manifestaciones psicológicas y emocionales:

Ansiedad, depresión, angustia.

Conductas de aislamiento o ensimismamiento, por ejemplo, que se queden en un rincón sin jugar.

Se puede afectar su sueño, incrementando las pesadillas, generando problemas para dormir y desarrollando terrores a la noche.

Manifestación verbal

Si bien se estima que solo el 20% de los chicos y las chicas logra manifestar verbalmente el abuso del que son víctimas, muchas veces lo hacen de una manera lúdica porque lo tienen naturalizado. "Que los chicos lo presenten como un juego o que no manifiesten rechazo por el mismo no quiere decir que no sea abuso", destaca Wachter.

Muchas veces no pueden poner en palabras el tocamiento sexual por el nivel de desarrollo de su lenguaje, pero dicen, por ejemplo: "Papá me pegó en la cola". Según la fundadora de Red por la Infancia, esto sucede porque al no entender lo que está pasando y no poseer los recursos lingüísticos necesarios, lo ven como una agresión.

¿Qué es abuso? 01:39

Video

Para los especialistas, es importante destacar que muchas veces estos síntomas se leen de manera aislada. Los médicos y muchos profesionales no están preparados para detectar el abuso sexual porque no forma parte de su formación de grado. "Pueden ser excelentes pediatras pero están atravesados por estereotipos y no recibieron la formación específica en esta problemática, es difícil detectar lo que se desconoce", subraya Wachter.

Frente a la mínima sospecha, por más pequeña que sea, hay que actuar de inmediato y consultar a un especialista en abuso sexual.

Dónde denunciar y pedir ayuda

Línea 137: Programa Las Víctimas contra las Violencias, Ministerio de Justicia de la Nación. También podes enviar un Whatsapp al 11-3133-1000 desde cualquier lugar del país. Si estás en la ciudad de Buenos Aires, Chaco o Misiones, ante una situación de urgencia o emergencia se podrá desplazar hasta el lugar donde esté la víctima un Equipo Móvil acompañado por personal policial. La policía garantiza las condiciones de seguridad para que el equipo se haga cargo de la situación, ofrezca contención a las víctimas y dé intervención a las fiscalías, defensorías o juzgados según corresponda en cada caso. En CABA, si la víctima desea formular una denuncia, la acompañan a la Oficina de Violencia Familiar de la Suprema Corte de Justicia (OVD).