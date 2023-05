Lyna Vallejos, la youtuber argentina que es furor mundial y le habla de bullying a los chicos: “En la escuela fueron muy crueles conmigo”

escuchar

Antes de convertirse en un fenómeno de ventas y clicks entre niños y adolescentes, la youtuber, escritora y gamer Evelyn “Lyna” Vallejos era una chica que vivía junto a su mamá y su hermana en el partido bonaerense de Morón, usaba anteojos, se sacaba muy buenas notas en la escuela y era fanática de Los Sims, un videojuego de simulación social en el que se pueden crear personajes e interactuar con otras personas.

Hoy, esta argentina de 29 años vive en Palma de Mallorca, está casada con el youtuber español Daniel Morro y es la creadora de cinco canales de YouTube en los que suma más de 20 millones de suscriptores. Y sus cuentas de Instagram, Tiktok, Facebook y Twitter le agregan otros 5 millones de seguidores. En total, tiene una comunidad tan grande como la población de Australia o Chile.

Pero la infancia de Lyna no estuvo despojada de dolores y lo ha contado en algunos de sus contenidos. En un video que hace un tiempo subió a su cuenta Lynavlogs (donde relata anécdotas personales) relata que hubo un largo período de su vida en el que sufrió bullying. Ocurrió desde que empezó la primaria y durante varios años.

La experiencia le dejó marcas profundas que no dudó en compartir con sus seguidores para ayudar a generar conciencia. “Para mí fue una buena forma de abrirme ante la gente, contarles algo más personal y mostrarles una cara de algo de lo que a veces no se habla tanto, y menos cuando ya somos más grandes”, cuenta en diálogo con LA NACIÓN y sigue: “Me pareció que estaba bueno hacerlo, porque sabía que había mucha gente que podía estar en esa situación. Y lo que encontré es eso justamente, mucha gente que me decía: ‘Me pasa lo mismo’, ‘Sé lo que se siente’, ‘Gracias por tus palabras de apoyo y por explicarme que no estoy solo’ ”.

“Cuando me hacían bullying me sentía terrible”

En el video que publicó en su cuenta de YouTube, Lyna recuerda varios episodios de bullying. Porque usaba anteojos, porque era “nerd” o porque tenía “mucho vello” en los brazos. Esos eran algunos aspectos por los que algunos compañeros ejercían maltrato.

“Me decían ‘mono’. A ese nivel de crueldad llegaban los chicos. Y a esto hay que sumarle que a partir de los ocho años empecé a usar anteojos porque me detectaron miopía. Me decían cosas dolorosas y yo intentaba que no me afecten, pero obviamente a todos nos afecta” cuenta la joven, quien dice que uno de los peores momentos ocurrió cuando el bullying se dirigió hacia su mejor amiga: “En mi curso los chicos eran demasiado crueles. Para que se den una idea, mi mejor amiga de la infancia se cambió de colegio cuando cumplimos 15 años porque la agarraron a piedrazos en la puerta de la escuela. Yo me comí un par de piedras porque estaba cerca de ella”, relata.

Más allá de todo lo vivido, Lyna cuenta que pudo superar las secuelas del bullying gracias al apoyo que tuvo de parte de sus amigos y su familia. “Muchas de las situaciones pasaban en la escuela, pero había mucha gente alrededor mío que intentaba contenerme para que no estuviera tan mal”, recuerda la youtuber, que es un fenómeno de ventas en las librerías: el primer libro fue “En busca del tesoro de Minuca”, lo publicó en 2018 y agotó la primera tirada en un día, mientras que la serie completa de tres libros infantiles “Una familia anormal” lleva vendidos cientos de miles de ejemplares solo en la Argentina.

Desde España, explica que, además de su entorno, encontró apoyo en la propia escuela: “También es verdad que en el colegio había una psicopedagoga con la que muchas veces podía tratar los temas, intervenir un poquito en la situación y ayudarme anímicamente . Así fue como pude llenarme de herramientas para poder superarlo. Pero bueno, obviamente, no se supera rápido, fue un trabajo arduo de todo mi círculo”, cuenta la joven y explica que el bullying fue mermando de a poco y el clima en la escuela mejoró.

Lyna sufrió bullying durante su infancia y no duda en usar la influencia que tiene sobre los chicos para concientizar sobre el tema

Lo que vivió Lyna no es un hecho aislado. Aunque las estadísticas sobre bullying son escasas, según el informe de Unicef ”Violencia en las escuelas: una lección diaria”, en todo el mundo uno de cada tres estudiantes de entre 13 y 15 años experimentan acoso . A esto se suma el estudio Global Kids Online, difundido por la Unesco en 2021, que da cuenta de que en la Argentina el 77% de los chicos y chicas de entre 13 y 17 años fue testigo de comportamientos ofensivos en línea.

Todos estos datos no hacen más que exponer lo importante que es trabajar en la prevención, tal y como afirman la mayoría de las organizaciones que trabajan con el tema. “Las problemáticas de violencia no tienen que focalizarse solamente en hostigador y hostigado, sino que tiene que haber un trabajo con todo el sistema. Es decir, desde el personal no docente, el cuerpo directivo, los docentes y las familias. Trabajando de esta manera no solamente vamos a poder prevenir el bullying, sino que también vamos a generar un clima positivo en la institución y en el aula. El bullying es la punta del iceberg de un montón de cuestiones que están por debajo y que tienen que ver con cómo nos relacionamos, cómo no ponemos a la diversidad como un valor”, explica Pablo Meiner, fundador de la ONG Hablemos de Bullying.

“Te prometo que no haré bullying”

Al bullying lo frenamos entre todos

En un reciente video que Lyna hizo junto a Fundación LA NACION (basándose en la guía de prevención que publicó recientemente LA NACION y que fue hecha con el apoyo de especialistas), la joven comparte con los chicos su experiencia, pone el foco en valores como la empatía y el respeto por la diversidad, y brinda consejos que ayudan a terminar con la dinámica del bullying: no reírse, mostrar desinterés por las bromas que intentan herir a otros, no dudar en solicitar la ayuda de un adulto o enviar un mensaje de apoyo a la víctima luego del acoso.

Lyna cuenta que, en su caso, el acoso era perpetrado por parte de dos o tres personas. En el video rememora algunas situaciones puntuales: “¿Saben las veces que se rieron de mí por usar anteojos? Cuatro ojos fue mi apodo durante muchísimo tiempo. Y así es como empieza muchas veces el bullying, con un chiste que le hace mucha gracia al que lo hace, pero no al que lo recibe” afirma.

Luego, la youtuber pasa a hacer foco en una de las principales cuestiones que, según los expertos, ayudan a terminar con el bullying: la no partición del entorno. “ ¿Qué hacemos si vemos que un compañero le está pasando mal? No seas parte ”, dice Lyna en el video y continúa: “Muchas veces no nos animamos a meternos a defender a una persona, pero hay muchas cosas más que podemos hacer. No reírnos, demostrar que no nos interesa ese juego. También podemos solicitar la ayuda de un adulto, o si no podemos decir nada en el momento, una vez que llegamos a casa, podemos llamar o mandarle un mensaje a la persona que le estaba pasando mal y decirle: ‘Mira, no me animé a hacer nada en ese momento pero quiero que sepas que estoy acá para acompañarte’”.

Las repercusiones del reciente video no tardaron en llegar. Luego de la publicación, el posteo en las redes sociales se llenó de comentarios de chicos y chicas que le agradecían el contenido: “Gracias por la información, me va a servir demasiado”, le contestó en Instagram una niña de unos 10 años. “Eve, te prometo que no haré bullying”, se comprometió otra. “En mi escuela muchos compañeros sufren de bullying y a mí me duele porque me pongo en el lugar del otro y no me sentiría bien. Además son mis amigos, duele mucho verlos tristes”, apunta Micaela.

Lyna estudió periodismo en la Universidad Nacional de La Matanza, se convirtió en una referente de niños y niñas de entre 8 y 13 años y recibe permanentemente mensajes de chicos y chicas que le abren su corazón. Frente a ello, afirma que trata de estar presente y responder a los comentarios y mensajes directos: “Intento estar ahí, ser un poco un apoyo. Obviamente tengo muchísimas personas hablándome al día. Cientos y hasta miles de comentarios diarios. Es muy difícil estar en todos y cada uno. Pero siempre intento dar lo mejor de mí, porque sé que una palabra de apoyo puede alegrarles el día . Muchas veces también me dicen que viendo el vídeo ya les mejora el día. Entonces eso para mí significa muchísimo”, cuenta emocionada.

La palabra de los expertos

Según la psicopedagoga María Zysman, especialista y fundadora de la ONG Libres de Bullying, el bullying “es una forma de violencia que se desarrolla entre pares en edad escolar en cualquier ámbito en donde deban convivir” y en el que los “niños, niñas o adolescentes deciden, de manera más o menos explícita, excluir a un compañero o compañera”. Para lograrlo, explica Zysman, “buscan, y consiguen, humillarlo, valiéndose de recursos emocionales, verbales, simbólicos o físicos”. Y aclara: “La humillación es posible debido a la presencia de espectadores y a la pasividad de los adultos referentes, ya sea docentes, entrenadores o familiares”.

Frente a una situación de bullying, muchos niños pueden empezar a exteriorizar varias de estas señales de alerta, enumeran los especialistas:

Golpes, rasguños, arañazos o moretones.

Cambios llamativos de humor o comportamiento, como mostrarse más irritables, ansiosos o sensibles.

Baja autoestima y retraimiento.

Mayor agresividad hacia otros o hacia ellos mismos.

Estrés y ansiedad manifestados en signos aislados como dolores de cabeza, de panza, diarrea, cambios en la alimentación (pérdida repentina del apetito o una ingesta excesiva) e incluso tartamudeo.

Durante la noche tienen trastornos del sueño, como insomnio o pesadillas, o quieren dormir todo el día para aislarse. Pueden comenzar a hacerse pis en la cama o se los puede escuchar hablar dormidos, diciendo frases como “dejame”, “soltame” o “andate”.

Padecen el “síndrome del domingo a la tarde”, que consiste en un rechazo contundente ante la idea de volver al colegio al día siguiente.

En los casos más graves, pueden tener ideas de muerte o escapistas.

Dónde pedir ayuda

Libres de Bullying : ofrece herramientas para prevenir, detectar e intervenir en situaciones de bullying en el ámbito educativo y deportivo y religioso. Mail: info@libresdebullying.com.ar

ofrece herramientas para prevenir, detectar e intervenir en situaciones de bullying en el ámbito educativo y deportivo y religioso. Mail: info@libresdebullying.com.ar Equipo ABA : brinda un abordaje integral y multidimensional para reducir los índices de violencia, fortalecer la educación en valores y fomentar la sana convivencia escolar. Mail: info@equipoaba.com.ar

brinda un abordaje integral y multidimensional para reducir los índices de violencia, fortalecer la educación en valores y fomentar la sana convivencia escolar. Mail: info@equipoaba.com.ar Línea Convivencia Escolar del Ministerio de Educación de Nación: 0800-222-1197, de lunes a viernes, de 8 a 20. Recepción, derivación y atención de situaciones conflictivas de convivencia en las escuelas y/o situaciones de vulneración de derechos.

0800-222-1197, de lunes a viernes, de 8 a 20. Recepción, derivación y atención de situaciones conflictivas de convivencia en las escuelas y/o situaciones de vulneración de derechos. Argentina Cibersegura : trabaja para crear un espacio digital seguro a través de actividades de concientización y educación. Mail: info@argentinacibersegura.org WhatsAppl: +54 (11) 2150 - 3797

trabaja para crear un espacio digital seguro a través de actividades de concientización y educación. Mail: info@argentinacibersegura.org WhatsAppl: +54 (11) 2150 - 3797 Hablemos de bullying: ofrece asesoramiento institucional, capacitación docente y asesoramiento familiar.