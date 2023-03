María Luján Barrios está perdida desde el 4 de diciembre de 2021

escuchar

María Luján Barrios estaba ahorrando para comprarle una alacena a su mamá. María iba a cumplir 60 años y su hija le había adelantado que la quería sorprender no solo con el regalo sino también con los festejos: “Me dijo que me iba a dar algo que yo necesitaba y que en la fiesta iba a haber otra sorpresa”, cuenta. La “sorpresa” era un baile que “Marilú”, como la llamaba su familia, había planeado con sus dos hijas mayores. Sin embargo, los planes nunca llegaron a concretarse.

El 4 de diciembre de 2021, cuando falataban 26 días para el festejo, María Luján desapareció. La tarde anterior, había pasado por la casa de su mamá, ubicada en El Jagüel, una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Le avisó que saldría y sus cuatro hijos se quedaron con su abuela. Mientras tanto, “Marilú” fue a ver a dos amigos a los que les compraría el mueble para su mamá. El último registro que hay es un video captado en la madrugada del 4 de diciembre en el que ella aparece subida a la moto con uno de sus amigos. Después, nadie la volvió a ver.

María Luján con tres de sus hijos: Naiara, Carla y Alexis

Actualmente hay una sola persona detenida por su desaparición: un remisero que la pasó a buscar esa madrugada y que aseguraba que tenía una relación ocasional con ella. La investigación judicial encontró evidencia que lo vinculaba a lo que sucedió esa noche y la hipótesis es que él la mató, pero no se sabe qué hizo con su cuerpo.

María Luján es la menor de ocho hermanos. No llegó a terminar la secundaria porque quedó embarazada de su primera hija a los 15. Como trabajaba muchas horas a la semana, cuidando personas y en comedores, sus hijos vivían con su abuela de lunes a viernes y se quedaban con ella los fines de semana. Ahora, ellos viven de manera permanente con María, quien todavía no les ha dicho qué sucedió con su mamá: “No les quiero decir nada hasta que no sepamos qué le pasó a Marilú, yo quiero encontrarla”, afirma.

María dice que su hija “se la pasaba cantando y bailando” y que sus nietas mayores son iguales “aunque ya no lo hacen tanto como cuando estaba Marilú”. A María Luján se la puede reconocer por un tatuaje en su brazo derecho con las iniciales “A E S” y la palabra “Chino”. Además, tiene una cicatriz en el antebrazo izquierdo. Actualmente hay una recompensa de 4 millones de pesos para quien pueda aportar información sobre su paradero.

A quién podés llamar si tenés un dato sobre ella:

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

Podés comunicarte con la organización Personas Perdidas por whatsapp al 11.4915.9470

LA NACION