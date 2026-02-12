“Me emociona lo que pasó”: el repartidor de Rappi en silla de ruedas que conmovió al país y se convirtió en símbolo de una lucha

Me dicen todo el tiempo que soy un ejemplo. Lo escucho todavía más desde que se publicó mi historia en LA NACION. Me hace sentir muy bien que reconozcan mi esfuerzo, pero yo no soy un ejemplo de nada.

Mi historia es solo una entre miles de personas con discapacidad que no logran conseguir un trabajo y que se enfrentan a la falta de accesibilidad todos los días.

Hay un montón de gente con discapacidad que puede y quiere trabajar. Eso es lo que yo más quiero. Lucho para salir adelante como todos y sostener a mi familia. Tengo un hijo, Tomás, que tiene 15 años y vive conmigo en San Fernando.

Como todavía no consigo otro trabajo, sigo en Rappi, porque sin ese ingreso no llego a cubrir mis gastos y los de mi hijo. Pero ahora cuando llego a entregar un pedido, ya no me encuentro con caras de sorpresa. Me encuentro con personas que conocen y entienden mi situación, porque leyeron mi historia en LA NACION o escucharon las entrevistas que me hicieron en Telenoche y en Canal 9. Me ven como un trabajador. Eso me llena, me hace sentir muy bien.

En su trabajo como repartidor, Leo enfrenta lucha con la falta de accesibilidad a diario. Nicolás Suárez�

Además de esas notas en la tele, también hice dos que se publicaron por redes sociales, con Eduardo Cáceres, un concejal de San Fernando, y Agustina Ciarletta, la subsecretaria de Cultura Ciudadana y Responsabilidad Social de la Ciudad.

Desde que se hizo conocida mi historia, me siento más incluido. Siento que formo parte de una comunidad, que se valora mi trabajo. Y para mí, eso es lo más importante.

Ahora me reconocen todo el tiempo en la calle cuando entrego pedidos. Me gusta poder demostrar que las personas con discapacidad podemos trabajar y hacer cualquier tipo de actividades.

Recibí muchos mensajes de gente que me felicitó y se ofreció a ayudarme. Estoy muy agradecido con todas las donaciones que recibí.

Me escribió Juan Nimo, un piloto de motos con discapacidad que se organizó junto a la ortopédica RM Ledesma para donarme una handbike, que es un accesorio que se le agrega a la silla.

Como tiene un motor eléctrico, me permite recorrer distancias más largas sin cansarme. Todavía estoy aprendiendo a usarla, pero creo que me va a ayudar mucho.

Leo usando el accesorio que convierte su silla de ruedas en una handbike motorizadarón

También me habló Lucas Poggi, el actor de División Palermo, remero paralímpico que también usa silla de ruedas. Me donó un juego nuevo de cubiertas.

Con mi trabajo como repartidor se desgastan más rápido de lo normal por el roce con el asfalto, entonces tengo que cambiarlas más seguido, lo que representa un gasto muy grande.

No esperaba que mi historia llegara a tanta gente. No me alcanzan las palabras para explicar lo agradecido que estoy. No solo con las personas que me ayudaron y me hicieron donaciones, sino también con todos los que se contactaron conmigo. Muchas personas me felicitaron y me alentaron para que salga adelante. Me emociona mucho todo el apoyo que recibí.

Leo Soria junto a Lucas Poggi en el día que le entregó las cubiertas para la silla de ruedas.

Me llegaron varios mensajes de personas con discapacidad motriz que enfrentan las mismas dificultades que yo. Me escribió una madre que tiene un hijo con discapacidad agradeciéndome por haber contado mi historia. La vi preocupada porque ella sabía que su hijo iba a tener los mismos problemas que yo, con la falta de accesibilidad y la dificultad para conseguir un empleo.

“Todavía no me llamaron por un trabajo”

Estoy buscando trabajo desde mayo del año pasado. Unos meses, me retiré de mi carrera como deportista: tengo 41 años y durante los últimos 20 fui jugador de básquet adaptado. Estuve en el equipo de la ONG Centro de Integración Libre y Solidario de Argentina (CILSA) y en la Asociación de Discapacitados Unidos (ADU) de San Fernando.

Durante ese tiempo, me sostuve con los ingresos de mi pensión no contributiva por discapacidad y becas deportivas. Pero como dejé de jugar, solo tengo la pensión. Ahora estoy cobrando 315.000 pesos por mes. No me alcanza.

Tiré un montón de currículums, pero no me llamaron para nada. Por eso empecé a trabajar como repartidor, porque no me quedaba otra opción.

Me gustaría estar trabajando en atención al cliente, porque me gusta estar en contacto con la gente, hablar, ayudarles a solucionar problemas. También me interesa volver al mundo del básquet, que es un ambiente que ya conozco muy bien. Estoy estudiando en el CENARD para ser entrenador de básquet convencional y cuando abran las inscripciones me voy a anotar en el curso para ser entrenador de básquet adaptado.

Yo creo que esta situación va a mejorar con el paso del tiempo, que la infraestructura se va a adaptar para ser accesible a todos, que las personas con discapacidad van a poder trabajar, moverse y hacer su vida libremente. Pero para que eso pase es necesario que se visibilicen historias como la mía, para que el resto de la gente pueda entender lo que enfrentamos y haya más inclusión.

Este texto tiene la edición y el acompañamiento de la periodista Agustina Tettamanti

