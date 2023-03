Milagros de los Ángeles Avellaneda Ojeda está perdida desde el 28 de octubre de 2016

escuchar

Cuando Álvaro, de 13 años, pregunta si va a volver a ver a su mamá y a su hermano, su abuela Amalia no sabe qué decirle. “Ojalá que sí”, suele repetir. Hace seis años que Amalia usa esa misma respuesta, el mismo tiempo que Milagros de los Ángeles Avellaneda Ojeda y su hijo menor, Benicio Coronel, llevan ausentes.

Cuando desaparecieron, Milagros tenía 26 años y trabajaba como empleada administrativa en el Juzgado de Paz de El Chañar, en Tucumán; y Benicio tenía un año y ocho meses. Amalia dice que su hija siempre fue muy estudiosa: “Era abanderada y vivía anotándose para hacer cursos de lo que quisiera aprender”. Lo último que había hecho fue inscribirse a la carrera de Derecho. “Uno de sus sueños era ser abogada”, asegura Amalia.

En 2014, Milagros conoció a Roberto Rejas y, aunque no estuvieron de novios, producto de su relación nació Benicio. Ella quería que Roberto reconociera a su hijo pero él no estaba de acuerdo. El 28 de octubre de 2016, según declaró una amiga de Milagros, ella lo fue a ver con su bebé en brazos. Desde que salió de su casa, en el Barrio Lola Mora de San Miguel de Tucumán, nadie los volvió a ver.

Milagros con Benicio en brazos y su sobrina.

Cuando Amalia fue a hacer la denuncia, la Policía le dijo que esperara porque su hija era mayor de edad. Y, aunque en ese momento esperó, hoy sabe que deberían habersela tomado de inmediato sin que importara cuántos años tuviera.

Hasta el día de hoy no se sabe qué sucedió exactamente con Milagros y Benicio, pero tras la investigación, en 2021 Rejas fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de ambos, aunque nunca confesó qué hizo con ellos ni donde están sus cuerpos. Actualmente hay una recompensa de $250.000 para cualquier persona que pueda aportar información sobre lo sucedido.

Afuera de la casa de Amalia, hay un mural con las caras de Milagros y Benicio. “Al principio no quería que lo pintaran para que Álvaro no lo viera, pero él me insistió en hacerlo para recordarlos”. A veces, Álvaro le pide a su abuela que lo lleve a merendar al lugar al que iban siempre con su mamá y su hermano. “Ahí ya lo conocen y saben lo que va a pedir”.

A quién podés llamar si tenés un dato sobre ella:

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

Podés comunicarte con la organización Personas Perdidas por whatsapp al 11.4915.9470

