Norma Márquez esta perdida desde el 24 de junio de 2022

escuchar

Los días que su mamá tenía plata para comprar harina y había suficiente leña como para cocinar, Norma se levantaba más temprano que de costumbre. Se sentaba al lado de su mamá y amasaban en silencio el pan que salían a vender casa por casa en Misión Chaqueña, un pueblo de 1400 habitantes, la mayoría de ellos de la comunidad wichi, como ellas dos.

Esa postal mañanera ya no existe: Norma desapareció el 24 de junio de 2022. “Se fue unos días a la casa de un familiar y no volvimos a verla. Ella solía ausentarse pero esta vez no volvimos a verla nunca más”, reconstruye su tío, Mariano Centeno, artesano y referente wichi de la comunidad, ubicada a 300 kilómetros de Salta capital.

Mariano vive a 300 metros de la casa de su hermana, que está separada y sostiene un hogar con siete hijos. “La situación que viven es crítica. A veces mi hermana no cena para que sus hijos puedan comer algo”, dice y cuenta que la casa en la que viven es de barro y está muy deteriorada. “Norma iba a la escuela. Pero empezó a tener consumos problemáticos, como muchos adolescentes de la zona que no encuentran un buen sostén familiar y no tienen un horizonte”, describe.

Fue el propio Mariano el que recorrió, casa por casa, el pueblo, el que visitó otros parajes, el que siguió la investigación policial y el que se reunió con la fiscal del caso. Así se enteró del dato que aportó un vecino: que la habían visto con un hombre mucho mayor que ella. “Lo investigaron pero no encontraron nada. Si está con alguien, está contra su voluntad”, afirma y recuerda que el sueño de Norma era “tener un empleo estable, de enfermera, por ejemplo”.

A quién podés llamar si tenés un dato sobre ella:

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

Podés comunicarte con la organización Missing Children al 0800 333 5500