Cuando Nicolás le ofreció a Viviana renovar su casa gratis, ella no lo podía creer. Dos meses atrás, la casa en la que vive con sus tres hijos estaba en condiciones muy precarias. No tenía agua, la conexión de luz estaba mal hecha y cada vez que llovía se filtraba agua por el techo.

Hoy las paredes están revocadas y el techo sellado. Pusieron pisos y renovaron por completo la cocina y el baño. Hicieron una perforación y ahora la casa tiene agua. “Apenas escuchaba una gota caer, Vivi empezaba a correr todos los muebles para que no se les arruinara. Cuando hicimos el arreglo del techo y revocamos las paredes de afuera, se puso a llorar de la emoción”, cuenta Nicolás.

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Nicolás Gaitán tiene 28 años y vive en Teodelina, un pueblo al sur de Santa Fe. Es albañil y creador de contenido. En los últimos seis meses, empezó a hacer reformas solidarias para familias vulnerables. Para sostener el proyecto, algunas marcas colaboran con sus productos (como pisos, techos, caños de agua, etcétera) y él hace las instalaciones de manera gratuita.

Nicolás cuenta que sus padres siempre se esforzaron para que no les faltara nada a él ni a su hermano mayor. “Se preocuparon para que fuéramos al colegio, que estudiáramos lo que queríamos, darnos de comer rico y sano, llevarnos al médico. Lo valoro mucho porque sé que mis padres enfrentaron carencias y dificultades”, cuenta.

Su papá es remisero y su mamá es directora de una escuela rural en Teodelina. Explica que su papá creció en una casilla con paredes y techo de chapa. “Ahora que puedo ayudar a otras familias que están en esa situación para que no pasen por las mismas dificultades, me encanta hacerlo y me hace muy feliz”, dice.

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“Se arreglaban como podían”

Sus primeros proyectos fueron la reforma de la habitación de un vecino de su pueblo, un chico de 4 años muy amigo de su familia, y el frente de la casa de su propia abuela. Por redes, le escribieron para contarle de las reformas que necesitaba una escuela de oficios para chicos con discapacidad ubicada en Monte Grande, dentro del partido de Esteban Echeverría. Viajó y se quedó 10 días en la zona para hacer el revoque de las paredes y el primer piso.

“La escuela de oficios la construyeron como pudieron entre varias familias; necesitaban ayuda para revocar y hacer el techo”, cuenta Nicolás. Allí asisten 20 chicos con discapacidad a diario. “Esa historia me llegó mucho, por eso quise ayudar. Me contaron que muchos de los chicos que van pasan todo el día ahí; sienten que ese es su lugar en el mundo”, dice.

Hace dos meses empezó la reforma de la casa de Viviana, en Rosario. Ella se mudó a esa casa hace seis años con sus tres hijos. El más grande tiene 16 y los dos menores son mellizos y tienen 11. Es emprendedora y trabaja vendiendo ropa a través de TikTok y WhatsApp. Todos los jueves, Viviana se organiza con comerciantes locales que le donan comida para que ella cocine para 40 familias de su barrio que no tienen para comer.

Para que Viviana y sus hijos puedan tener agua en su casa, Nicolás hizo una perforación y una instalación completa de caños de agua

Al principio, la casa era solo una habitación de 12 metros cuadrados. Nicolás cuenta que antes dormían todos juntos, iban al baño afuera y se arreglaban como podían. “Tener agua, luz, un baño, le cambió la vida a esa familia. Fue muy fuerte llegar a un lugar así, ver que el agua que usamos para lavar los baldes con revoque la usan los chicos para lavarse la cara. Me encontré con una realidad que me impactó”, cuenta Nicolás.

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Crear una ONG

Nicolás cuenta que Viviana y sus hijos no paran de sorprenderse con los avances que hacen en su casa. Cuando vieron el agua salir de la canilla del baño, fueron a abrazarlo. “Esos momentos me llenan el corazón”, afirma.

Para Nicolás, uno de los cambios más impactantes de la reforma fue el baño

Todavía no termina la reforma en la casa de la familia: falta renovar las dos habitaciones y pintar toda la casa. A pesar de que es su cuarto proyecto, es el primero que requiere una reforma casi completa de la casa y Nicolás no puede esperar a repetirlo. “Quiero que las casas queden lo mejor posible. Hago las reformas como si fueran para mi familia”, dice.

Además de los cambios drásticos, como el agua y la luz, Nicolás cuenta que a los chicos les sorprendió cuando instalaron las puertas. “Los chicos empezaron a jugar, uno de cada lado de la puerta. Uno golpeaba la puerta y del otro lado el otro le contestaba: ‘Estoy ocupado, en un ratito te abro’. Les parecía algo novedoso porque nunca habían tenido una puerta en su casa, solo tenían cortinas”, explica.

Su objetivo para el año que viene es crear una ONG para reformar la mayor cantidad de casas posibles, siguiendo el mismo modelo que usa ahora: poniendo su trabajo y con el apoyo de las marcas. “La idea es hacer seis reformas a lo largo del año que viene para que cada familia pueda tener su casa soñada”, dice.

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