“Ojalá alguien nos pueda conocer”: las conmovedoras cartas de dos adolescentes que esperan ser adoptadas

Salir a correr juntas es para Emilia (15 años) y Martina (17) una de sus actividades preferidas. Son hermanas y, en esas salidas de a dos en las que disfrutan del aire libre, aprovechan para “despejarse”, charlar y ponerse al día.

Desde hace un año, las adolescentes viven en un hogar de la provincia de Buenos Aires y esperan ansiosas a que, por medio de la adopción, se les restituya su derecho fundamental a crecer en una familia que las cuide y las quiera. Su situación de adoptabilidad está firme, pero en los registros de postulantes a guarda adoptiva de todo el país, no se encontraron candidatos para adoptarlas. ¿Por qué? Las cifras hablan por sí solas: según los últimos datos de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua), hoy hay 2997 legajos de personas y parejas inscriptas para adoptar en el país. De ellas, el 89% están dispuestas a ahijar a pequeños de hasta tres años, y solamente el 0,16% a chicas y chicos de más de 15. En otras palabras, los postulantes dispuestos a adoptar a adolescentes se cuentan actualmente con los dedos de una mano.

Por eso, el Juzgado de Familia Nº 2 del Departamento Judicial de Mercedes lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que pueden asumir la enorme responsabilidad de convertirse en la familia que estas adolescentes esperan. La convocatoria también es para quienes deseen ser referentes afectivos, tutores o figuras análogas de cuidado para las chicas.

Para dar a conocer su historia y visibilizar su espera, días atrás las adolescentes −cuyos nombres fueron cambiados en esta nota para preservar su identidad− escribieron las siguientes cartas:

“ Hola, mi nombre es E. y tengo 15 años, voy a la escuela. Tengo amigas y amigos que me escuchan y me llevo bien con los profesores. Me gusta ir a la escuela porque sé que me despejo, no me gusta atrasarme con las actividades y también me gusta ayudar a los demás para que tampoco se atrasen.

He llegado al punto de hacer esta carta porque surgió y por ahí podría llegar a encontrar un referente afectivo. Me considero una persona sociable, me gusta escuchar a los demás, soy muy directa y sincera.

En mi tiempo libre me gusta salir a correr con mi hermana, charlar con ella y así poder despejarme. Quisiera llegar a terminar la escuela y poder estudiar policía y abogacía.

Siento la necesidad de encontrar a la persona con la que me sienta cómoda día a día y en confianza, que me acompañen en mis días buenos y malos, que me puedan entender en cada momento que sienta que no puedo más.

Hace un año me encuentro en un hogar convivencial. Cuando llegué, los días se me hacían largos, pero dentro de todo me sentía bien y tranquila porque estaba segura y cuidada.

A veces tengo discusiones con mi hermana por temas del hogar, porque a veces no estamos de acuerdo con las actividades dentro de la convivencia. Pero a pesar de nuestras diferencias la pasamos bien.

Sólo deseo estar en el camino correcto y poder encontrar a las personas correctas.

¡Busco apoyo y contención!”

“ Hola, mi nombre es M . y tengo 17 años. Estoy cursando 5to año. En mi tiempo libre acompaño a mi hermana a correr y los fines de semana voy a la casa de mi compañera.

Me encuentro hace 11 meses en un hogar convivencial junto con mi hermana. Hay momentos en los que tenemos nuestras peleas o diferencias, pero dentro de todo lo pasamos bien.

Delante de las personas que no conozco soy algo vergonzosa, tímida. A veces siento miedo de la persona con quien estoy hablando.

Me considero una persona empática, sensible, amable y a veces perezosa. Cuando termine la escuela lo único que tengo en mente es estudiar una carrera universitaria y tener una buena vida, no importa quien esté a mi lado.

He pensado escribir esta carta porque quiero conocer a una familia, alguien que me acompañe en mis momentos difíciles al igual que los buenos.

Ojalá que alguien me pueda conocer.”

Lectoras y empáticas

Desde el juzgado describen a Emilia como “una adolescente activa, dinámica e inquieta”, con una personalidad extrovertida. Disfruta de las actividades deportivas, escuchar música, mirar películas y escribir. “Es una joven con convicciones firmes. Adopta una postura de líder frente a sus pares, sin perjuicio de lo cual es respetuosa y cordial”, aseguran.

A Martina, quienes la conocen la definen como muy empática, afectuosa e introvertida. Le gustaría seguir estudiando alguna carrera terciaria o universitaria vinculada con Derecho. Disfruta de las manualidades, la lectura, mirar películas y escuchar música.

Las convocatorias públicas surgieron como el último recurso para darle respuesta a las infancias y adolescencias que desde hace más tiempo esperan una familia. Cuando las juezas y los jueces agotan todas las instancias de búsqueda dentro de la red de registros de postulantes a guarda adoptiva, se recurre a estos llamados a toda la comunidad.

¿Cómo funcionan? Los interesados deben comunicarse con los registros o juzgados para solicitar más información y postularse, luego de lo cual atraviesan un proceso de selección, con entrevistas y evaluaciones. Los especialistas recuerdan que postularse a una convocatoria no es “un acto de solidaridad” ni algo que deba realizarse forma impulsiva ante lo conmovedor que pueden resultar estas historias, sino que implica el deseo profundo de iniciar junta a esas niñas y niños la construcción de un vínculo familiar por medio de la adopción, con los enormes desafíos que eso implica.

Para conocer más sobre Martina y Emilia, comunicarse con el juzgado llamando al 02324-427477 o al correo electrónico juzfam2-me@jusbuenosaires.gov.ar. También es posible llamar al Registro Central de Aspirantes a Guardas con fines de adopción al 0221-4224926 o escribir a regcentraladopcion@scba.gov.ar. El número de referencia de la convocatoria de las chicas es: 27398.

Más información

Quiero adoptar:

En el especial Quiero una familia de LA NACION también pueden encontrarse convocatorias abiertas para niñas, niños y adolescentes de todo el país que esperan tener una familia. Además, en la web de la Dnrua hay una guía sobre la adopción en la Argentina, servicios en línea y se realizan charlas informativas de forma mensual.

Quiero ser cuidador familiar:

El Registro de Cuidadores Familiares es una experiencia que se orienta a cubrir la necesidad de contar con figuras de cuidado para niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años alojados en instituciones y para quienes la figura de adopción no resulta una alternativa posible, ya sea porque no se han encontrado postulantes en el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, porque no brindan su consentimiento subjetivo para ser adoptados, o bien porque la adopción no resulta ser para ellos la figura adecuada. Se convoca a personas que residan en la provincia de Buenos Aires dispuestas a prepararse para asumir el cuidado estable y sostenido (con o sin convivencia familiar) de estas infancias y así poder acompañarlas en sus trayectorias hasta que puedan tener una vida autónoma. Por ahora, esta experiencia, que comenzó en el Juzgado de Familia Nº 2 de San Miguel, se extendió a los Juzgados de Familia Nº 5 de Mar del Plata, Nº 1 de Tigre y Nº 5 de La Plata. Más info: cuidadoresfamiliares@pjba.gov.ar