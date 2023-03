Paula Perassi está perdida desde el 18 de septiembre de 2011

escuchar

Hace poco más de 11 años que Alberto, el papá de Paula Perassi, pide lo mismo: “Quiero saber qué le pasó a mi hija”. En ese momento, los hijos de Paula tenían dos y seis años, y él recuerda que ella “hacía lo mismo que cualquier mamá dedicada”: los llevaba al jardín y a la primaria, visitaban a su abuelo en el taller mecánico donde trabajaba en las tardes y los fines de semana iban a ver al más grande de los dos jugar al fútbol. “Un día, todo eso se terminó”, dice.

El 18 de septiembre de 2011, Paula recibió un llamado a eso de las siete de la tarde. Después, salió de su casa, ubicada en la localidad santafesina de San Lorenzo. Dijo que iba a buscar la tarea del colegio de uno de sus hijos. Desde ese día nadie la volvió a ver. Entonces tenía 34 años y estaba embarazada de seis semanas.

La primera persona de la que sospecharon fue su marido. Sin embargo, lo desvincularon de la causa rápidamente ya que tres días después de la desaparición, la familia de Paula descubrió que ella mantenía una relación extramatrimonial con el empresario Gabriel Strumia y que el embarazo era producto de ese vínculo.

En el 2020, la investigación llegó a la conclusión de que Strumia y su esposa obligaron a Paula a hacerse un aborto clandestino que salió mal. Aunque hubo nueve acusados por su desaparición, solo Strumia y su esposa fueron condenados a 17 y 7 años de prisión, respectivamente, por la privación ilegítima de libertad de Paula. Sin embargo, la esposa se encuentra en libertad condicional. Alberto está convencido de que “con la ayuda de algunos policías hicieron desaparecer el cuerpo y las evidencias”.

Alberto dice que hoy no se imagina qué estaría haciendo Paula ni cómo se vería: “No me puedo imaginar algo que no tengo”. A Paula se la puede reconocer por un tatuaje que tiene en la ingle.

A quién podés llamar si tenés un dato sobre ella:

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

Podés comunicarte con la organización Personas Perdidas por whatsapp al 11.4915.9470

