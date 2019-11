Prevención: ¿Cómo hablar de abuso sexual con los chicos?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2019 • 12:48

Por miedo, culpa, impotencia o por vergüenza, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de abuso sexual callan por mucho tiempo. Se suelen sentir cómplices de la situación, sobre todo porque cuando son muy pequeños, no entienden del todo lo que les pasa. Por eso, es fundamental enseñarles desde chicos a cuidar su cuerpo, a conocer sus partes íntimas y, sobre todo, las diferencias entre "tocamientos" buenos, confusos y malos.

Paula Wachter, fundadora de Red por la Infancia, y Unicef brindan una serie de consejos prácticos para padres que buscan alentar a los niños y las niñas a ser abiertamente comunicativos acerca de cuestiones sexuales.

1. Enseñarles desde que aprenden a hablar a nombrar las partes del cuerpo y las zonas sexuales; no usar nombres de fantasía sino los correctos: pene y vulva.

2. Hacerles saber que tienen derecho a decidir acerca de su propio cuerpo.

3. Promover la autonomía del niño para ir al baño, vestirse y bañarse. Enseñarles que desde los 3 años ya no necesitan ayuda para ocuparse de sus partes íntimas.

4. Es recomendable que los padres y madres no se bañen desnudos con sus hijos, ni desde que son bebés. Es una forma de no normalizar que haya un cuerpo desnudo al lado del cuerpo del niño. Por el mismo motivo, no darse "besitos" en la boca.

5. Explicarles que pueden decir ¡NO! cuando no deseen ser tocados, incluso en formas que no sean sexuales, como un abrazo. "Si desde chiquito le repetiste que nadie puede tocar sus partes íntimas y le grabaste a fuego esa frase, ese es el mejor refugio para tu hijo", destaca Wachter.

6. Enseñarles la diferencia entre los buenos secretos (un cumpleaños sorpresa, por ejemplo) y los malos. ¿Qué es un mal secreto? Aquel que se supone que los niños deben guardar por siempre y esconde acciones que no están bien. La banda infantil Canticuenticos hizo el tema "Hay secretos" donde aborda de una manera muy simple y entendible para los chicos que "No se tienen que guardar, los secretos que hacen mal".

7. Dentro del rubro artístico, la literatura también puede ser útil para abrir el diálogo con los más pequeños. Libros como ¿De qué color son tus secretos?, de Margarita García Marqués, promueven la expresión emocional. En cada página de la historia, la autora invita a los chicos a explicar si ellos tienen secretos, de qué tipo y de qué color son: "Los secretos oscuros pueden tener una buena solución si aprendemos a explicarlos a un adulto de confianza: a mamá, a papá, o a la profesora", destaca. Otra propuesta es La Mochila de Iripina, de la psicóloga Paula Venossi y presentado en el marco del proyecto Anímate de Silvina Díaz y Gabriela Pacheco, que narra la historia de una niña que fue abusada sexualmente y logró salir adelante de una manera creativa y esperanzadora.

8. La educación sexual integral (ESI) cumple un rol fundamental para prevenir y dar herramientas a los chicos para que puedan contar lo que les pasa. Muchos casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes fueron detectados en las escuelas gracias a la ESI. La especialista Eva Giberti, psicóloga y coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias, agrega: "La ESI tiene un rol fundamental. Cualquiera sea su edad, hay que explicarles a los chicos 'tu cuerpo es tuyo, no tenés que dejar que te toquen el pito o la vulva', es fundamental hablar un lenguaje correcto".

9. En niños de a partir de 10 años ya se puede hablar de lo que es el abuso, sin asustarlos, sino brindándole herramientas y consejos, por ejemplo, explicándoles que tienen que tener cuidado donde se visten y se desvisten, y brindándoles confianza para que puedan contar si algo les pasa.

¿Cuáles son las señales de alerta frente a un abuso? 02:43

Video

Dónde pedir ayuda

.Línea 0800-222-1717: Programa Las Víctimas contra las Violencias. Ministerio de Justicia de la Nación

.Línea 137: Programa Las Víctimas contra las Violencias. Brigada de atención (CABA)

.Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ( https://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj)

.Línea 102: Línea de atención a NNyA (niños, niñas y adolescentes). Opera en 15 jurisdicciones del país -Línea 102: línea de atención a NNyA. Opera en 15 jurisdicciones del país.

Para realizar denuncias, dirigirse a las comisarías, a la Comisaría de la Mujer, a las fiscalías penales o unidades fiscales específicas para delitos contra la integridad sexual, juzgados penales y de familia, asesorías o a la Defensoría de Menores (en caso de menores de edad).

Además, existen diversas organizaciones que pueden asistirte. Podes contactarte con Red x la Infancia por mail a info@redporlainfancia.org y Adultxs por los derechos la infancia a adultxsporlainfancia@gmail.com.