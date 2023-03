Roxana Paola Villalba está perdida desde el 7 de diciembre de 2018

escuchar

A Roxana siempre le atrajo el arte: la pintura, la música y la literatura. “Tiene facilidad para la rima”, dice Alejandra, su mamá, que después de cuatro años de no verla no sabe si hablar de ella en presente o en pasado. “Vuelvo el lunes o en la semana. Yo te aviso”, le dijo Roxana a su mamá la última vez que compartieron un mate en la casa familiar de Florencio Varela, que habían vuelto a compartir hacía unos meses, después de que la joven de 20 años se separara de una pareja con la que había convivido.

Era el día después del cumpleaños de Alejandra. Su mamá se quiebra al reconocer que ese día sigue siendo el más duro de recordar. “Estábamos medio peleadas. Estaba viéndose con alguien que no me cerraba y bueno, eso generaba reclamos o roces. Cosas típicas entre madres e hijas”, cuenta.

Ese hombre no le cierra hasta el día de hoy. Y aunque le dicen que la Justicia lo investigó lo suficiente, nadie le saca de la cabeza que fue él quien la entregó a una red de trata. “Estoy convencida de que está retenida. Jamás se hubiera ido por voluntad propia. Jamás hubiera cortado lazos así, tan abruptamente, conmigo ni con sus tres hermanos o sus sobrinas”, explica. Tampoco volvió a retirar, del Incucai, la medicación que debe tomar por ser trasplantada de hígado.

Roxana junto a sus hermanos, su sobrina y su mamá

Seis meses después de la desaparición de Roxana, a Alejandra le escribieron desde el perfil de Facebook de su hija un signo de pregunta. “Lo presenté a la Justicia, pero un mes más tarde me dijeron que no habían podido rastrear la dirección de IP. La Justicia no la busca. Llegaron a decirme que seguro estaba ‘hippiando’ por ahí”, se indigna y describe a su hija como una chica libre, que estaba pensando en rendir la materia que le faltaba del secundario para estudiar Bellas Artes o Medicina.

Después de que su hija desapareciera, Alejandra tuvo que mudarse a una casa más chica. Y ahí tocó algo drástico: decidir qué hacer con las cosas de Roxana. “Su cama y su ropa las guarda su hermana mayor. Yo me quedé con sus cuadros y sus poemas. Cada tanto los leo. Hace poco encontré uno que le había escrito a mi mamá, su abuela. Nunca lo había leído. Fue como hablar con ella”.

A quién podés llamar si tenés un dato sobre ella:

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

Podés comunicarte con la organización Personas Perdidas por whatsapp al 11.4915.9470