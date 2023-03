Silvia Gloria Gallardo está perdida desde el 12 de febrero de 2014

escuchar

Era una mujer de gustos simples: ir al río, tomar un helado, compartir un café, planear una cena. “No le gustaba el fútbol, no miraba novelas, no iba a boliches. Lo que sí era, es muy regalera. Cuando volvía traía regalos de Córdoba a todos”, dice Analía, una de sus hermanas. En 2014, Silvia Gloria Gallardo estaba siempre yendo y viniendo: vivía en Yacanto y trabajaba en la ciudad de Córdoba. Ese año, un 12 de febrero, no volvió más o nunca se fue. Nadie, todavía, lo sabe.

Gloria le decía a su familia que trabajaba de martillera en la capital cordobesa. Se iba los martes y volvía los viernes. Cuando desapareció, se dijo que se prostituía. “Si se dedicaba a eso o no, no lo sé. Pero lo que estoy segura es que eso no tiene nada que ver con la desaparición de mi hermana”, afirma Analía, que tiene 37 años, dos más que la edad que tenía su hermana la última vez que la vio.

Gloría tenía una cicatriz en el labio inferior.

Una de las hipótesis más fuertes que investigó la Justicia y que sostiene parte de la familia es trágica: “Creemos que a Gloria la mató su yerno, el novio de su hija, en su momento una adolescente. Gloria compartía con ellos dos la casa que estaban construyendo. Creemos que hubo una discusión porque ella quería que se fuera de la casa y él la mató “, relata Analia, que es quien está más cerca de la causa. Lo cierto es que la Justicia no pudo comprobar nada de eso. Hoy hay una recompensa de 1 millón de pesos para quien aporte algún dato.

A Gloria la siguen buscando viva. La familia participa de marchas, creó un perfil de Facebook para el caso y varios hermanos se constituyeron como querellantes. “Ella nos enseñó a construirnos como familia, a sentir amor, a perdonar. Confío en que algún día vamos a tener respuestas”, sueña Analía.

A quién podés llamar si tenés un dato sobre ella:

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

Podés comunicarte con la organización Personas Perdidas por whatsapp al 11.4915.9470