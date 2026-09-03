Terminó la secundaria hace tres años y todavía no consigue su primer trabajo: “Quiero una oportunidad”
Pilar Maciel repartió “miles de CV” y hasta hizo un curso para entrenarse como postulante; en un texto escrito por ella, cuenta su espera, sus frustraciones y el futuro que imagina si consigue un empleo
Tengo 22 años y desde que terminé la secundaria, en 2023, lo único que quiero es conseguir mi primer trabajo en blanco. Que alguien me dé esa oportunidad me cambiaría totalmente la vida.
Vivo en Loma Hermosa, partido de San Martín, con mi mamá, mi hermana y mis dos sobrinas. Ahora mamá trabaja limpiando casas y cuidando chicos. Mi hermana pudo estudiar en la universidad y es perito forense en la Policía Federal. Y yo busco y busco trabajo, pero no consigo nada.
Dejé mi CV por todas partes y no hubo caso, no me llaman. Las pocas veces que se contactaron conmigo, después quedó en nada.
Nuestra casa es vieja y tiene dos habitaciones. Yo comparto una con mi mamá, y mi hermana y mis sobrinas están juntas en la otra. Tenemos problemas de humedad porque nos falta poner cerámicas en el baño y revocar las paredes. No sé cuándo lo podremos hacer.
Sueño con no tener que preocuparme por la comida que tenemos o no en la alacena, por los arreglos que nos falta hacer en casa. Quiero un trabajo formal, estable, que me permita ayudar a mi familia y progresar.
A principios de año encontré en las redes sociales una ONG que se llama Empujar, una fundación que ayuda a chicos de sectores populares que, como yo, buscan trabajo. Me postulé para hacer el programa Tu Empleo, algo así como un entrenamiento para aprender a buscar trabajo. Quedé seleccionada y hace unas semanas terminé el curso.
Después de hacer ese entrenamiento, entendí que sabía muy poco sobre cómo buscar trabajo. Por ejemplo, nadie me enseñó a armar bien mi CV, a identificar mis habilidades, a contar cuáles fueron mis experiencias o cómo presentarme para una entrevista.
No tenía ni idea cómo contarle a un empleador todo lo que tengo para ofrecer.
Cada vez que encontraba un trabajo para postularme, me topaba con que pedían estudios o experiencia laboral. Yo intenté estudiar. Me anoté para hacer el CBC en la sede de Drago, que es la que más cerca queda de mi casa. Para ahorrarme el colectivo, iba en bici.
No pude terminar el primer cuatrimestre, desaprobé todo. Me encontré con que no tenía estrategias de estudio. No me las enseñaron en el secundario. Cuando dejé la facultad me sentí derrotada. No quería dejar, pero tampoco sabía cómo seguir. Además, tenía que ayudar como pudiera en casa.
“Pensé que mi experiencia no servía”
Antes de hacer el curso de Empujar, pensaba que no tenía experiencia laboral porque no había logrado tener un trabajo formal. Pero aprendí a reconocer que tengo un montón de experiencias para sumar a mi CV.
Hace un año armé un emprendimiento en el que vendía pan dulce y budín en una feria. Después trabajé por unos meses en un almacén, pero no duró mucho porque la dueña no pudo seguir pagándome.
Hice el secundario en una escuela técnica con especialización en energías renovables y en el último año hice unas prácticas profesionales instalando paneles solares en una empresa que producía casas rodantes.
Una de las cosas del curso que más disfruté fue el proyecto que armamos para Noble Transfers, una empresa textil socia de Empujar. El objetivo era estudiar la empresa y armar un proyecto en el que hagamos una propuesta para mejorar el ámbito de trabajo y la responsabilidad social empresarial.
Yo fui líder de uno de los cuatro sectores, el de Operaciones. Me gustó mucho cumplir ese rol. Siento que es fundamental para que un equipo funcione. Todavía no puedo creer que una amiga me dijera: “Aprendí muchísimo de vos”. Me puso muy contenta.
También soy voluntaria en la Iglesia de mi barrio, ayudo a los chicos en catequesis, en el comedor o con las colectas. Como ahí estoy en contacto con mis vecinos, consigo trabajo limpiando casas o cuidando chicos o personas mayores.
Con lo que gano trato de pagarme mis gastos y aportar en casa. Pero a veces no llego y me siento muy mal cada vez que le tengo que pedir plata a mi mamá.
Antes de que los tutores de Empujar me lo señalaran, yo no sabía que todas estas cosas que hice forman parte de mi experiencia laboral. Pensé que no eran importantes, que no valía la pena que los mencionara porque no fueron empleos formales.
“Conseguí una primera entrevista”
Desde que terminé el curso, seguí postulándome y ya conseguí una entrevista para un puesto como operaria en una fábrica que hace plásticos termocontraíbles.
Me pone muy contenta porque a mí me encantaría trabajar en una fábrica.
Ahora puedo ver que esa entrevista fue muy distinta a todas las que había tenido antes de pasar por el programa de Empujar.
Pude hablar sobre mí y presentarme sin ponerme nerviosa. En otras entrevistas que tuve, se me hacía difícil mirar al otro a los ojos, me achicaba como si me diera vergüenza hablar.
Me costaba creer que tenía algo importante para decir.
Estoy emocionada y creo que voy a poder usar todo lo que aprendí para encontrar mi primer trabajo en blanco.
Me imagino un futuro en el que me contratan como operaria en una fábrica, y con el tiempo, voy capacitándome y creciendo hasta llegar a un puesto de liderazgo.
Me muero de ganas de que aparezca esa oportunidad. Para mí, tener un trabajo formal significa tener estabilidad, asegurarme de poder ayudar con los gastos en mi casa. Me daría la posibilidad de proyectarme a futuro y progresar, que es lo que más quiero.
*Este texto tiene la edición y el acompañamiento de la periodista Agustina Tettamanti
Vidas Desiguales
Esta nota forma parte de Vidas Desiguales, una iniciativa de Fundación LA NACION que busca promover oportunidades de empleo reales para adolescentes y jóvenes que crecen en contextos vulnerables