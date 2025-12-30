Tiene 20 años y armó una red para que otros jóvenes como él accedan a becas y cursos gratuitos

“Siempre tuve ganas de ayudar a los demás, pero mi mudanza de Tartagal a la capital salteña, a mis 15 años, fue una experiencia determinante porque reconocí que las oportunidades existen y siempre van a existir, pero la cuestión está en descubrirlas. Y fue ahí donde empezó mi rol: ‘Si yo las encontré, ¿por qué no difundirlas entre quienes más las necesitan?”, cuenta Máximo Carpio desde el jardín de la Universidad Nacional de Salta (UNSa. Acaba de rendir un parcial que lo llevó de segundo a tercer año de la carrera de Ingeniería Civil.

“En la ciudad de Salta me encontré con un mundo lleno de oportunidades que me permitieron desarrollarme intelectual y académicamente de manera exponencial. Creo que pude haberlo logrado en Tartagal, pero allí nadie me había hablado acerca de todas las cosas que se podían hacer aún siendo tan joven”, agrega Maxi, que fue abanderado en los dos años finales de la escuela secundaria con promedio de 10 y conversa con LA NACION a través de una videollamada que lo ubica bajo la sombra de un árbol.

Cuando empezó a investigar y probar programas y proyectos para impulsar su idea de ayudar a otros jóvenes a hacer cursos de perfeccionamiento y conseguir trabajo, se enamoró de Oportunautas, creado por Aixa Zuccon. Maxi desliza una confidencia: también se enamoró de Aixa, nacida hace 19 años en el pueblo salteño de Campo Santo, brillante estudiante de Ingeniería en la UBA y “Embajadora por un Día” de la Embajada Británica. Y como el amor es mutuo, ambos están felizmente de novios.

Los listados de becas y cursos están en una web, en redes sociales y en un grupo de WhatsApp

Compartir oportunidades

En julio de 2024, Aixa armó Oportunautas, una cuenta de Instagram cuyos fines principales eran difundir oportunidades de manera regional para realizar cursos gratuitos, lograr becas para hacer posgrados y conseguir trabajo. Cuando en el verano pasado Maxi se sumó al equipo –que se completa con la porteña Delfina Deleon–, también su objetivo era claro.

“Yo quería romper con la barrera regional para llevar la propuesta a cada rincón del país. Hoy en día no solamente tenemos una web y una cuenta de Instagram con 569 seguidores de distintos rincones del país, sino también un canal de WhatsApp con 239 miembros y una cuenta de LinkedIn. Y nos encontramos desarrollando una plataforma digital sencilla para todos, que involucra inteligencia artificial y podría ser una app o un WhatsApp con bot”, informa Maxi.

“Creo que el conocimiento es poder y el aprendizaje permite el enriquecimiento de la sociedad en conjunto, por eso es tan importante que cada uno explore los campos que se ofrecen hoy en día. Sin embargo, la realidad es muy decepcionante, porque la brecha educativa entre el nivel secundario y el universitario es enorme. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería de la UNSa, donde estudio, entran 1.200 chicos por año aproximadamente y al final del año quedan menos de 100. Yo creo que los chicos de hoy en día no encuentran motivación en el estudio y por eso se encuentran con una pared de hormigón cuando entran a la universidad. Queremos derribarla y darles muchas más oportunidades a todos”, asegura.

Durante el verano pasado, Maxi y sus compañeros de la facultad Juan Ignacio Mora y Juan Diego Duarte realizaron un curso de programación avanzada para aprender el lenguaje Python, inteligencia artificial y otras disciplinas que les permitieron empezar a desarrollar una web para Oportunautas. “Al final había que defender nuestro proyecto de manera individual, pero pedimos que fuera grupal porque entendíamos que el trabajo tenía un impacto real y así lo habíamos desarrollado los tres”, explica Maxi.

Aunque Mora y Duarte siguieron otros caminos, se hicieron famosos mientras armaban la web de Oportunautas cuando un video con Maxi acerca de su estudio y su proyecto fue compartido en tiktok por la Facultad de Ingeniería de la UNSa y enseguida se hizo viral.

Maxi cuenta que gracias a los reconocimientos que obtuvo tanto en el Municipio de Salta por su participación en las Olimpíadas de Ciencias como en la Universidad Nacional de Salta por sus notas brillantes, consiguió los contactos para financiar la nueva plataforma digital que aprovecharán –espera– miles de estudiantes de todo el país. “Lo importante es encontrar qué es lo más barato y eficiente para visibilizar las numerosas oportunidades de crecimiento que existen”, afirma.

La ayuda de Tribu 24

Tanto Aixa como Delfina participan activamente de Tribu 24, un espacio de la organización social global Ashoka a la que este año se sumó Maxi. Se trata de una iniciativa que desde hace cinco años ofrece encuentros presenciales y virtuales de capacitación y fortalecimiento en liderazgo, que se combinan con mentorías y talleres con emprendedores sociales y representantes de empresas. Está destinada anualmente a 24 jóvenes de entre 16 y 22 años de las distintas provincias argentinas, que se destacan porque son agentes de cambio e impulsan un futuro mejor, para que puedan generar e impulsar sus propios proyectos y potenciar sus acciones de bien común.

“Hace 45 años que desde Ashoka acompañamos a jóvenes de todo el mundo y desde hace dos décadas en nuestro país, entre otras cosas, porque vimos que la mayoría de los emprendedores sociales de nuestra red conectaron con su causa y la activaron siendo adolescentes. Por eso impulsamos espacios como Tribu, que les permiten reconocerse como protagonistas, proponer soluciones contextualizadas y sostenibles, y actuar con la sensibilidad necesaria para comprender y responder a las necesidades de comunidades históricamente excluidas”, explica Layla Calomiti, coordinadora de Niñez y Juventud en Ashoka Cono Sur.

“Las voces de las juventudes aportan frescura, energía e innovación a cualquier conversación sobre el bien común, y nuestro rol es seguir impulsándolas para que ese liderazgo crezca y se expanda en cada territorio”, agrega orgullosa.

