"Hoy estamos librándonos de muchos estereotipos y prejuicios, y eso invita a reflexionar un montón en cuanto a la discapacidad, los cuerpos diversos y todo lo diferente para aceptarlo, abrazarlo y querernos", dice Daniela Aza (35 años), que nació con artrogriposis múltiple congénita, una enfermedad poco frecuente que afecta las articulaciones y los médicos tardaron mucho en reconocer. Tras consultar a muchos profesionales y sufrir varias operaciones, Daniela caminó con prótesis hasta los 13 años, luego con muletas y hoy lo hace sin ayuda.

Su cuenta de Instagram, Shine Bright, tuvo un crecimiento arrasador en 2019. Con el idioma de las redes sociales y una dinámica muy inusual, busca derribar mitos y tabúes respecto a la mujer y la discapacidad. "No se nos ve en ámbitos como la moda o la ficción, no estamos en ningún lado. Hay muchos prejuicios y estigmatización hacia las mujeres con discapacidad. Cuando quiero comprarme ropa, es muy difícil entrar a un probador y estar cómoda. Somos invisibles y, simplemente, empecé a contarlo", explica esta licenciada en Comunicación Social de la UBA que se convirtió rápidamente en una influencer.

"Estamos sujetas al estereotipo del cuerpo perfecto y se nos compara con cuerpos que no existen. Falta demostrar que nuestros cuerpos valen y que también somos bellas", concluye.

Proyecto

Su sitio Shine Bright nació en mayo de 2018 y un año después se hizo tendencia por su forma original de comunicar los prejuicios y la invisibilzación social de la discapacidad. Sus seguidores empezaron a contarle sus experiencias y ella los invita a mirar la discapacidad como una meta a superar. Lejos de la idea de compasión, propuso acciones concretas para generar políticas públicas de inclusión. Exige más baños adaptados, más accesibilidad en los lugares públicos, probadores accesibles en las tiendas de indumentaria y más respeto por los derechos de las personas con discapacidad.

El poder de la palabra es un tema recurrente en sus historias y ejerce una mirada didáctica para que cambien los eufemismos y los lugares comunes en el discurso de la gente. "La OMS define la discapacidad como la relación de una condición del individuo con su entorno. Si me tapan con un auto una rampa en la calle, ahí me encuentro con un obstáculo de mi entorno, no es mi discapacidad el problema", afirma. Cree que el paradigma médico está obsoleto y que la mirada social e inclusiva hablará de personas y no de carencias.

Con hashtags como #QuieroProbadoresAccesibles o #DiagnósticoNoEsDestino, pasó de tener 300 a alcanzar 8600 seguidores en solo un año. Sus publicaciones son creativas y motivadoras y están acompañadas por fotos de ella en diferentes etapas de su vida, siempre con una sonrisa que invita a la acción y no a la lástima. Casada hace poco más de un año, re-cuerda lo difícil que fue encontrar su vestido de novia. "Les cuesta pensar que las mujeres con discapacidad tenemos el derecho a vivir una vida plena, que nos enamoramos, que deseamos, que disfrutamos de nuestra sexualidad y nos gusta sentirnos bellas. No había lugar donde pudiera probarme un vestido", explica Daniela.

No deja de resaltar las crueles marcas de género que también las afectan. "Estamos sujetas al estereotipo del cuerpo perfecto y se nos compara con cuerpos que no existen. Falta demostrar que nuestros cuerpos valen y que también somos bellas. Yo estoy orgullosa de mis cicatrices, representan una historia de lucha y superación.", afirma.

Motivación

"Siempre es muy fácil quejarse y difícil involucrarse para cambiar las cosas. Decidí usar las redes sociales, que son una herramienta superpoderosa para concientizar", explica Daniela.

"A mí me movilizó el abrazo y las palabras de unos padres que me dijeron que mi experiencia les había cambiado la forma de mirar a su hijo. Mi deseo es dejar una huella para futuras generaciones y cambiar la mirada del mundo sobre la discapacidad".

Mi deseo es dejar una huella y cambiar la mirada sobre la discapacidad Daniela Aza

Futuro

"En los últimos años hubo un surgimiento de nuevos debates y reclamos por parte de muchos sectores. Pero en lo que respecta a la inclusión de mujeres con discapacidad, sigue siendo un tema tabú: aún somos estigmatizadas y no formamos parte de los debates en el feminismo, que es una gran oportunidad para hablar de nuevos grupos"

Logros

Además del éxito mediático y en redes que recogió este año, gracias a su forma de comunicarse, recibió el premio "Héroes del Pueblo" que le otorgó Crónica por su mensaje inspirador y constructivo. También fue honrada con el Premio Bienal de ALPI.

Sueños

En una de las publicaciones de Shine Bright aparece una foto de ella en el día de su graduación, ubicada entre sus padres. Los tres sonríen e irradian felicidad. Ella está vestida de mariposa color fucsia. Bajo esa foto, Daniela escribió: "Ojalá puedas convertirte en mariposa para dejar de culpar todo lo que nos pasa al libre albedrío y a todas las vagas razones que se nos puedan ocurrir y asumir la responsabilidad de que la mayoría de las veces sos quien hace tu destino y quien hace que las cosas se vean y perciban de una u otra manera. Yo creo que así vas a convertirte en mariposa eterna". Esto es lo que espera y le dice a todos los que tienen alguna discapacidad como ella y tienen el camino un poco más difícil.

Para sumarse: @shinebrightamc