"Y a vos, ¿qué te pasó?": la pregunta que una joven recibe varias veces al día

María Constanza Orbaiz tiene 34 años, es psicopedagoga y está harta de que todos le hagan la misma pregunta: "¿Qué te pasó?". Al ser un interrogante bastante amplio, siempre primero reina en ella un sentimiento de desconcierto. "¿Qué me está preguntando? ¿Qué me pasó en la cara, en el pelo, en el día?", piensa, hasta que luego se da cuenta de que se refieren a su discapacidad. Por complicaciones durante su nacimiento, Constanza tiene parálisis cerebral. Eso no le impidió estudiar, trabajar o vivir sola. Sin embargo, resulta ser lo primero que los demás notan en ella y está cansada de que así sea.

La jóven psicopedagoga suele hablar abiertamente sobre sus vivencias y trata de cambiar la mirada de los demás sobre la discapacidad. En 2017, brindó una charla TEDx Río de la Plata ante miles de personas titulada "Discapacidad. Poder distinto". El video ya lleva más de 646.438 visualizaciones en Youtube. También alza su voz diariamente desde su proyecto "Desde dentro", que difunde vía Facebook, cuyo primer objetivo es plantear temas y brindar talleres de inclusión escolar para terapeutas, padres y empresas.

Otro de sus canales de comunicación es Instagram. Ayer, compartió con sus más de 4.000 seguidores un video llamado "Y a vos, ¿qué te pasó?". Allí explica que, si bien está acostumbrada a que la gente le haga esa pregunta en la parada del colectivo, cuando se sube al taxi y en diferentes espacios públicos, le preocupa la falta de empatía hacia las personas con discapacidad.

Entre otras cosas, asegura que la frase le resulta molesta por dos razones: por un lado, porque "las personas con discapacidad no están las 24 horas del día pensando en eso" y por el otro, porque "no se tienen en cuenta los sentimientos de la persona". Coni asegura que, si bien a ella no le molesta explicar qué es lo que le sucedió, otros pueden reaccionar mal o sentirse dolidos. "No quiero educar a nadie pero me parece que es para reflexionar. ¿Qué me pasó? Me pasan muchas cosas señores. Utilicen el lóbulo frontal, que es la parte de la inhibición, e inhiban un poco cuando ven a alguien con discapacidad. No les suma en nada saber qué le pasó, concéntrense en la persona y no en la historia", concluye.

La situación que narra Constanza en el video es la misma que viven miles de personas con discapacidad todos los días. Según los últimos datos del Indec, el 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, lo que equivale a aproximadamente 3.5 millones de personas. De ellos, solo el 33,4% tiene certificado de discapacidad vigente, el 32,2% trabaja y el 27,6% son jóvenes de 15 a 39 años que asisten a un establecimiento educativo. Los demás son invisibles y están excluidos del sistema.

Además, según el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) las personas con discapacidad son las más discriminadas. El último informe del organismo nacional establece que el 18% de las denuncias que recibieron corresponden a la discapacidad.

