Yamila Elizabeth Cuello está perdida desde el 25 de octubre de 2009

De chicas, las hermanas Soledad y Yamila Elizabeth Cuello no tenían una relación cercana. La primera vivía con su mamá y la segunda con su abuela, por lo que no se veían tan seguido. Pero a medida que fueron creciendo, empezaron a salir juntas. Iban a la feria, al centro y a bailar. “Yamila me contaba todo”, recuerda Soledad y enumera: con quién salía, a dónde iba con sus amigas y su sueño de ser abogada. Así fue hasta el día en que desapareció sin dejar rastro: fue hace 13 años.

El 25 de octubre de 2009, Yamila salió de la casa en la que vivía con su abuela en el barrio cordobés de Coronel Olmedo. Entonces, Soledad, la mayor de los cuatro hermanos Cuello, tenía 23 años y Yamila 21. Lo último que recuerda su abuela es que la oyó discutir con alguien por teléfono. Después, su nieta se le acercó para saludarla y decirle que volvería pronto. Fue lo último que supieron de ella.

En un primer momento, en la comisaría no quisieron tomarle la denuncia a la familia (como sigue ocurriendo hasta la actualidad en muchos casos) y les dijeron que “esperaran un poco para ver si volvía”. Pasaron tres días hasta que finalmente la policía tomó nota de su desaparición.

La principal hipótesis de la Justicia es que la desaparición de Yamila tuvo que ver con su exnovio y su hermano, ambos imputados por homicidio, con una posible vinculación con trata de personas. Sin embargo, atraviesan el proceso en libertad. Pero Soledad no cree del todo que su hermana esté muerta: “Hasta no ver las pruebas concretas, no lo voy a creer”. Actualmente, se ofrece una recompensa de 500.000 pesos para quien pueda aportar algún dato sobre la joven.

Cuando iba a la secundaria, Yamila dejó la escuela para dedicarse tiempo completo a trabajar como niñera y poder ganar su propio dinero. Antes de desaparecer, su abuela la convenció de terminar el secundario y ella empezó a cursar de noche. La jóven cuidaba mucho de su abuela y le encantaba pasar tiempo con sus sobrinos, a quienes llevaba al colegio y de paseo.

A Yamila se la puede identificar por varios tatuajes que tiene en su cuerpo: una manzana en el pecho derecho, dos corazones entrelazados en la espalda con los nombres “Nahuel” (el nombre de su hermano) y “Lisy” (su apodo), una letra china (“y”) en el antebrazo, un cupido en el hombro derecho y un corazón con una flor en el hombro izquierdo.

A quién podés llamar si tenés un dato sobre ella:

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

Podés comunicarte con la organización Personas Perdidas por whatsapp al 11.4915.9470

LA NACION