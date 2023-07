Alejandro Vigil: “El consumidor es el embajador del vino y las bodegas tienen que valorar sus necesidades”

escuchar

Los consumidores de vino están evolucionando. Hoy quieren saber más y tener nuevas experiencias. Ya no se conforman simplemente con conocer el nombre del productor, sino que buscan interiorizarse en las diferentes zonas vitivinícolas y estar al tanto de las novedades que surgen en cada una de ellas.

Se involucran activamente en eventos como ferias y catas donde pueden probar y aprender, espacios que los invitan a interactuar con los hacedores quienes les ofrecen información y amplían su comprensión vínica.

Eso es lo que sucede actualmente en lugares como la feria Chachingo, creada por Alejandro Vigil, Fernando Gabrielli y María Sance.

Una expo que comenzó en diciembre de 2017 en Mendoza, y se hizo, literalmente, en el “jardín delantero” de la casa de los Vigil, Casa Vigil con la idea de darles un espacio a los pequeños productores.

Una feria con degustaciones, charlas y contacto directo con los productores de vinos. Diego Costantini ph

Luego de seis años, Chachingo Wine Fair pasa la decena de exposiciones recorriendo las ciudades más importantes del país como Mendoza, Bariloche, Rosario, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires.

Hoy, ya no sólo busca visibilizar a los pequeños productores, sino que suma a medianas y grandes bodegas y las pone al alcance de los consumidores. El objetivo: que el público del vino pueda vivir una experiencia en directo con sus hacedores.

“Chachingo es nuestra idea sobre el vino argentino de la actualidad. Una pequeña muestra de lo que vemos en el mercado. Consideramos que lo más valioso del vino de Argentina actual es la diversidad. Por eso nos propusimos hacer una feria con grandes, medianos y pequeños productores de todos los puntos del país”, revela Fernando Gabrielli, uno de los organizadores.

La próxima Chachingo Wine Fair, se realizará el 9 y 10 de agosto en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero y claramente, el consumidor evolucionó de aquella primera en 2017.

Como explica Alejandro Vigil “Creo que los consumidores que se han vuelto aficionados al vino y se introducen cada vez más en el conocimiento. Ya no se quedan con la primera mirada, sino que empiezan a buscar y observar con detenimiento.

Eso muestra una evolución, sobre todo una búsqueda de cosas nuevas, conocimientos nuevos, y entender los lugares. Ya no sólo les importa la bodega o el productor, sino que buscan zonas y se interesan en todo lo nuevo que hay en ellas.

Por eso, cuando el consumidor llega a la feria viene con su grilla de degustación armada. Antes venían a tomar, hoy vienen a probar, a conocer, a hablar con el técnico, hablar con el expositor para poder sacarse dudas, para conocer más, para introducirse, para entender el vino desde otro lugar”.

Pero en estos años, también hubo un cambio en la mirada de los productores. Como explica Vigil, las bodegas entienden la importancia real de una feria y lo que implica estar frente al consumidor directo “Hoy sabes que finalmente ese consumidor se puede convertir en el evangelizador de tu marca y del vino en general. Entonces hay que valorizar mucho la importancia de tener embajadores directos que han estado contigo en la feria, que han estado hablando y sacándose las dudas. Eso es fundamental”

Todo esto lleva a los productores, no sólo a trabajar en la elaboración de sus botellas, sino a conectarse con las necesidades e inquietudes de los amantes del vino, quienes además, no siguen un camino similar sino que cada cual busca tener su propia aventura. Eso es, para Vigil, lo más interesante que está pasando.

“Hoy no hay un consumidor que quiera algo en particular. Lo más interesante es que tanto los vinos como los consumidores son diversos. Eso nos permite jugar y movernos por distintas zonas, con distintos tipos y conceptos de vinificación. No hay una línea, hay miles de líneas y hay tantos productores como consumidores y zonas. Por eso, esa búsqueda entre el consumidor y el productor es válida y se encuentra”

María Sance, Alejandro Vigil y Fernando Gabrielli son los creadores de Chachingo Wine Fair, la feria de vinos que llega a la ciudad de Buenos Aires en agosto.

La propuesta de Chachingo es volverse cada vez más federal y están trabajando para el año que vienen llegar a Sudamérica. Y esa posibilidad de llevar el terruño argentino a más lugares está relacionada con el interés y el reconocimiento acerca de la calidad del vino argentino, tanto en el público local como en el extranjero.

“Estamos en una etapa de introducción del consumo que está asociada con la aceptabilidad del vino. Eso algo muy honoroso para nosotros. Eso se suma a la amplia disponibilidad que existe junto al consentimiento de que nadie te diga qué tomar y cómo se toma. Que nadie te pueda decir qué hacer con algo. Creo que hoy todas las posibilidades están abiertas y el consumidor es el que manda”, resume el creador de El Enemigo.

En la feria se podrán degustar unas 250 etiquetas de una cincuentena de bodegas de todo el país, Gabrielli agrega que “Además de mostrar diversidad la idea es que esté el enólogo en el stand. Porque entendemos que el consumidor quiere saber todo sobre los vinos y por eso la feria les acerca la información de primera mano”

Una información que no llega solo con las copas sino que a la movida se le suman charlas con los protagonistas de la industria, degustaciones de aceites de oliva, cervezas, algo para picar y dos show de cierre con Juanchi Baleiron y Zorro Von Quintiero & Los Gustocks.

Diversidad y conocimiento son las búsquedas del consumidor de vinos actual. Diego Costantini ph

Chachingo Wine Fair, representa una evolución en el mundo del vino que refleja un mayor interés por parte de los consumidores en adquirir conocimientos y tener nuevas experiencias. Pero al mismo tiempo, es un lugar en donde los productores entienden la importancia de tener una relación cercana con sus clientes para que conozcan las propuestas y prueben sus vinos

Acercarse al consumidor y comunicar el vino de forma ordenada, correcta y prolija es lo que necesita el vino, como cierra Vigil “buscando acercarnos y sin separar al consumidor de la copa”