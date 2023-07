escuchar

En la Argentina, la gente cree más en la moneda norteamericana que en Leo Messi, lo que hace imposible construir una economía sólida ya que nadie apuesta a la moneda local. De esta obsesión que raya con la locura, hablamos con el ChatGPT.

-En base a su conocimiento sobre el tema y la data que lleva cargando hace tiempo, ¿cómo definiría a los argentinos y el dólar?

-Después de evaluar 2.524.728 consultas específicas de usuarios acerca de este tema, estoy en condiciones de afirmar que estamos ante esas parejas que deberían haberse divorciado hace años y siguen juntas de una manera enfermiza.

-Interesante paralelismo. Me quiero imaginar que en esas más de dos millones y medio de consultas se habrá encontrado con todo tipo de personas.

-Por supuesto, hay de todo. Desde empresarios encumbrados u oficinistas que llegan con suerte a fin de mes, pasando por amas de casa, políticos, científicos, futbolistas, dueños de supermercados chinos, arbolitos de la calle Florida, lo que se le ocurra. Y todos llegan con el mismo problema: “¿A cuánto va a estar el dólar mañana?”

-Me imagino que le contesta que la inteligencia artificial no puede predecir un valor para el dólar.

-No sólo eso. Les respondo que no puedo predecir ni siquiera el nuevo nombre que tomará el dólar. Repasemos las variantes que existen hoy en la Argentina y las que algunos ni siquiera saben que existen y se mueven de manera informal en el mercado.

-A ver si me acuerdo de todas: dólar oficial, dólar blue, dólar turista, dólar mayorista, dólar Qatar, dólar Malbec, Dólar Coldplay...

-Dólar Massa.

-¿Dólar Massa? Ese no lo tenía.

-Es un dólar que se acomoda a lo que la situación presente. Por ejemplo, si es para un pariente cercano o amigo, cotiza en alza. Si el que lo necesita es un turista, se puja lo más bajo que se pueda pero se le regala una guía para que no hable mal del país. Si es para un periodista cercano, dólar oficial; si es algún funcionario del gobierno de Mauricio Macri, dólar blue, y se le aclara que llegamos a esta situación por culpa suya.

-O sea que el Gobierno tiene monitoreado todo. ¿Y hay algún otro tipo de cambio extraño?

-El dólar Alberto. Es un caso de estudio en el Fondo Monetario porque no existe. No está en ninguna pizarra, no tiene cotización alguna, y se menciona mucho en el circuito financiero, pero no se sabe a ciencia cierta para qué está. Es como un fantasma desde hace cuatro años.

-¿No se tratará de alguna jugada para engañar a los mercados?

-Es una especie de mito urbano. Algunos dicen que se trató de un invento de Cristina Kirchner para hacerle creer al círculo rojo que habría una versión moderada de kirchnerismo y otros hablan de un dólar que en algún momento quiso tener vida propia y lo dejaron vegetando.

-Y ya que tiene tanta data fresca. ¿Alguien lo consultó alguna vez por el llamado dólar Néstor?

-Sí, por supuesto. Estamos hablando del dólar para construir autopistas, puentes, escuelas, monumentos, todo lo que lleve su nombre.

-Ese mismo. ¿Y a cuanto cotiza? Porque nunca se supo el valor real.

-Casi se lo saco a Julio de Vido, que estuvo consultando algunas cosas, pero cuando me lo iba a decir se arrepintió.

-Qué locura, la verdad. Conozco personas de otros países que me preguntan cómo se puede vivir en esta espiral delirante de inflación con tantos tipos distintos de cambio.

-Eso porque no conocen el dólar subte.

-Ese ni lo había oído escuchar.

-Es de esta semana, a raíz del video donde una mujer se quejaba de que este país “es un quilombo”. Consultada por su marcado acento, contestó que es oriunda de Ucrania y explotaron las redes.

-Nuestro país es un meme, lamentablemente, pero lo único que falta es que un video incida en la cotización del dólar.

-Lo loco es que un país en guerra tenga una inflación acumulada del 4,6 por ciento en lo que va del año y su banco central reporte reservas por 38.990 millones de dólares. La gente está perdida. ¿A qué partido va a votar usted?

-Cambiemos.

-Depende cuánto. Hasta 200 dólares lo tengo a 550 pesos, pero si tenés más de mil dólares, te lo puedo dejar a 520.

Rodrigo Figueroa Reyes