En Nueve reinas, la película de Fabián Bielinsky, Marcos, el personaje de Ricardo Darín, y Juan, interpretado por Gastón Pauls, están inmersos en una sucesión de engaños y estafas en las que cada palabra esconde una trampa. En medio de ese mundo de desconfianza, Juan insiste en recordar la melodía de una canción de Rita Pavone llamada “Il ballo del mattone”, que escuchaba en su infancia. Quiere saber si Marcos la recuerda; ante su negativa, le pregunta al mozo del bar donde paran a pergeñar sus engaños y hasta a la recepcionista del hotel donde harán la negociación con los españoles. Cuando finalmente la canción suena, aquello que parecía un detalle pintoresco adquiere otro sentido. La música había estado allí desde el principio, como una pista difícil de interpretar.

La escena demuestra hasta qué punto una canción puede ser mucho más que un acompañamiento. Edifica un contexto, anticipa un giro, genera complicidad o revela una intención. En el cine, la música no siempre subraya lo que sucede, a veces cuenta aquello que los personajes callan. Y cuando está bien elegida, puede quedar asociada para siempre a una imagen, un rostro o una emoción.

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La relación entre música e imagen es una de las herramientas narrativas más poderosas del lenguaje audiovisual. Hay composiciones creadas especialmente para películas y canciones que ya existían antes de que el director imaginara la escena. En ambos casos, la decisión musical forma parte de la construcción del relato.

Rodrigo de la Serna en Gordon, la miniserie de Netflix dirigida por Pablo Trapero e inspirada en las investigaciones y novelas de Marcelo Larraquy MARCOS LUDEVID 2025

La diferencia entre una banda sonora original y una canción preexistente no es solamente económica o administrativa. Cada una propone una manera distinta de intervenir en la narración. La música compuesta para una producción puede acompañar a un personaje a lo largo de su transformación o construir una identidad sonora. Una canción conocida, en cambio, trae consigo una memoria colectiva. El espectador no escucha solamente una melodía, también reconoce todo lo que lleva consigo.

En la nueva serie Gordon (Netflix), protagonizada por Rodrigo de la Serna y que cuenta la vida delictiva del agente de inteligencia Aníbal Gordon, la selección de canciones fue parte de una búsqueda expresiva que involucra al productor Diego Andrasnik y al director, Pablo Trapero, entre otros realizadores. El enorme trabajo consistió en encontrar una identidad musical capaz de acompañar una historia atravesada por la violencia, los cambios políticos y las contradicciones de una época. La música debía situar al espectador en la Argentina de los años 70, pero sin convertir la banda sonora en una colección de referencias previsibles. Por ello, la gama sonora de la Argentina rebelde, que va desde Piero hasta Charly García, pasando por Pappo, Horacio Guarany, Jorge Cafrune, Litto Nebbia, Moris y Vox Dei, se hace presente con joyas de su repertorio.

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“Sabíamos que dentro de una historia muy dura teníamos la oportunidad de contar, de alguna manera, una zona vital de ese momento en Argentina”, explica Andrasnik a LA NACION. “Los setenta fueron un buen momento para el rock nacional e incluso para el folclore y para algunos exponentes del tango como Astor Piazzolla. Hay una paradoja ahí en la historia; por un lado la opresión y el miedo, y por otro la creatividad”. La selección musical permitió recuperar esa vitalidad artística en medio de un período atravesado por acontecimientos dramáticos.

Andrasnik participó desde el comienzo del proceso. “La elección de las canciones no respondió a una decisión aislada, ni a una lista de temas que debían aparecer por razones nostálgicas. Fue una búsqueda colectiva, con discusiones, pruebas y alternativas” cuenta. “Y si alguien tenía una buena idea, era bienvenida”.

Uno de los momentos que mejor expresa esa lógica es la aparición de “No soy de aquí ni soy de allá”, compuesta por Facundo Cabral en la versión interpretada por Alberto Cortez. Andrasnik recuerda la escena y la considera especialmente lograda: “Su elección no buscaba una ironía ni un guiño al espectador. Respondía a la necesidad dramática y emocional de contar un poco quién era Aníbal Gordon, uno de los hombres más impredecibles de aquella Argentina hundida en la violencia”. En contraposición, quien fuera productor de Pol-ka durante muchos años, desarrolla: “En este caso, la música juega porque consideramos que es la que tiene que ir dramáticamente para la situación. La música de manera irónica no va. Y cuando no encontrábamos una melodía que sumara a la construcción de la escena o la potenciara, no poníamos nada”.

Los setenta fueron un buen momento para el rock nacional e incluso para el folclore y para algunos exponentes del tango, como Astor Piazzolla. Hay una paradoja ahí en la historia; por un lado la opresión y el miedo, y por otro la creatividad” — Diego Andrasnik, productor de la serie Gordon

Rodrigo de la Serna interpreta a Aníbal Gordon en la nueva serie MARCOS LUDEVID 2025

El silencio, en efecto, también puede ser una decisión musical. En una producción audiovisual, no todas las escenas necesitan una canción ni todas las emociones deben ser explicadas a tempo.

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En Gordon se utilizaron alrededor de 40 canciones y hubo que negociar con editoriales, sellos discográficos, artistas, herederos y entidades de gestión. “Es mucha la música que tiene la serie; no es común”, remarca Andrasnik. Algunas canciones se resolvieron con rapidez, otras exigieron gestiones más extensas, especialmente cuando intervenían herederos radicados en el exterior. “Por ejemplo, quisimos incluir una canción de Ricardo Iorio, pero su relativamente reciente fallecimiento hizo que todavía no estuviera definida la cuestión hereditaria de derechos y por ello desistimos”, ejemplifica.

El productor, además, recuerda la dificultad de conseguir una canción de Nino Bravo. “Costó un poco, porque fue un trámite con herederos en España”. También explica que la elección de un tema puede quedar condicionada por la complejidad en el proceso de obtención de derechos. “Es un proceso generalmente largo, sobre todo si hay herederos; y si entre ellos no hay armonía, mucho peor”. En ocasiones, la autorización no depende de una sola persona, intervienen quienes administran los derechos de la composición y quienes poseen los derechos de la grabación que se quiere utilizar (fonograma). Por lo cual, detrás de cada canción hay una burocracia que incluye a los herederos y a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic).

Empezar desde cero

La música original tiene otro recorrido. No parte de una canción conocida, sino de construir un lenguaje propio. Allí aparece el trabajo de compositores como Sergei Grosny, músico, productor y director de orquesta que desarrolló bandas sonoras para Coppola, el representante; Menem, División Palermo y los films La hora de los valientes y El cuaderno de Tomy. Su tarea consiste en encontrar una identidad sonora que acompañe la narración sin repetir mecánicamente lo que ya muestran las imágenes.

“Nosotros no somos meros rellenadores. Nosotros contamos otra trama, otra mirada y otro punto de vista de lo que se está viendo”, explica Grosny, para quien la música forma parte de la construcción dramática.

Su trabajo comienza mucho antes de que las imágenes estén terminadas. “Arranco a componer desde el guion. Lo leo y, a partir de lo que cuenta, de los personajes y de los actores confirmados, comienzo a pensar las diferentes melodías”, detalla. “Después converso con los directores para definir una estética; intercambiamos referencias y encontramos un horizonte sonoro”.

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Una escena de Coppola, el representante; "Es una gacela, se mueve rápido, entonces la música tiene que acompañarlo", explica el creador de la música original de la serie Prensa Star+

Para Grosny lo fundamental de su trabajo, por fuera de la melodía o la elección de los instrumentos, es entender el tono de la escena. “Entender el tiempo, el clima y el estado emocional de una secuencia es lo que permite que la música encuentre su lugar. Y una vez visualizado eso, puede haber una orquesta entera o una simple guitarra, que el resultado es fabuloso, íntimo y directo al espectador”.

Cada personaje, además, propone un universo musical diferente. Grosny pone como ejemplo a Guillermo Coppola, interpretado por Juan Minujín en la serie dirigida por Ariel Winograd. “Coppola nunca va a ser un tipo pesado a nivel instrumentación y a nivel musical. Es un tipo ágil, pícaro; es una gacela, se mueve rápido, no lo tienen que atrapar, entonces la música tiene que acompañarlo”. De esa caracterización surgió una referencia a la tarantela, aunque adaptada al personaje: “Tiene que ser saltarín, un arlequín, y de ahí la tarantela, pero que tampoco sea muy tana. Una tarantela argentinizada como Coppola, que es un inmigrante”.

La música de Menem (Prime Video), en cambio, necesitaba otra densidad. “Es un tipo mucho más complejo, con ambición de poder, del interior del país. Entonces hay mucha música regional”. En Gutiérrez is mai neim (Disney+) la búsqueda fue completamente distinta. “No quise recurrir a los códigos musicales más habituales para representar al conurbano. La solución apareció al observar al personaje de Gutiérrez, interpretado por Darío Barassi, durante las primeras imágenes del montaje. Lo vi a él, que le costaba respirar porque lo hacían moverse mucho, y me pareció que había algo de eso que tenía que estar en la música”. Así, un instrumento terminó convirtiéndose en un elemento reconocible de la serie. “La armónica suena toda la serie y eso me lleva al western, pero un western del conurbano, de tierra de nadie”.

El trabajo de composición no termina cuando aparece una primera melodía. Grosny recibe imágenes de montaje, prueba sus bocetos sobre las secuencias y modifica las piezas de acuerdo con el ritmo y la duración de cada escena. “Los editores empiezan a jugar en el montaje directamente con mi música, y cuando vuelve un primer armado muy crudo, ya tiene toda la música montada”.

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Entender el tiempo, el clima y el estado emocional de una secuencia es lo que permite que la música encuentre su lugar” — Sergei Grosny, compositor

Leonardo Sbaraglia en la serie Menem Francisco Romero

La dimensión del trabajo puede ser considerable. En una serie de treinta minutos, calcula, puede haber entre veinte y veinticinco minutos de música. Eso implica componer numerosas piezas, registrar cada una y adaptarlas a las necesidades de los capítulos. “Con Winograd compongo muchísima música”, dice sobre Coppola, el representante (Disney+). “Una temporada puede demandar alrededor de seis meses de trabajo, desde la lectura del guion hasta la entrega final”.

La orquestación es otra parte central del proceso. Grosny compara la elección de instrumentos con una cocina, donde cada timbre, cada altura y cada densidad modifica el resultado. “Si yo sé que voy a necesitar una carga emotiva fuerte, pongo todo a disposición y voy a reforzar los cornos, las trompetas y el trombón”. Esos instrumentos remiten a la fanfarria, a las marchas y a una tradición asociada al poder. “Como ya sé la connotación que tiene en el imaginario popular, elijo esa parte de la orquesta, y hago al revés cuando los quiero alivianar”.

La música original y las canciones conocidas pueden convivir, pero responden a decisiones distintas. En ocasiones, Grosny también participa en la selección de temas preexistentes; en otras, esa tarea queda en manos del director o del equipo de producción. “A veces depende cien por ciento de mí, a veces depende cincuenta y a veces no depende nada”, reconoce. En Coppola, por ejemplo, las canciones fueron elegidas principalmente por Winograd.

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Escenas inolvidables

El cine argentino ofrece numerosos ejemplos de canciones que modifican el sentido de una escena. En El ángel, de Luis Ortega, la versión de “El extraño de pelo largo”, de La Joven Guardia, acompaña a Carlitos, el personaje de Lorenzo Ferro, en una secuencia que lo muestra bailando al entrar a una casa. La canción, asociada con la libertad juvenil y a una época de efervescencia pop, contrasta con la violencia y la conducta criminal del protagonista. La música no justifica sus actos, construye una distancia inquietante entre la imagen de un muchacho despreocupado y aquello que el espectador sabe de él.

También hay canciones que quedaron ligadas a películas y a momentos –violentos o no– de la historia argentina. “Rasguña las piedras”, de Sui Generis, en La noche de los lápices; “En el país de no me acuerdo”, de María Elena Walsh, en La historia oficial; e “Inconsciente colectivo”, de Charly García, en Argentina, 1985.

Mención aparte para un caso emblemático del cine internacional en cuanto al uso magistral de la música en escenas violentas: los films de Quentin Tarantino. En lugar de subrayar la violencia con cuerdas tensas o un score ominoso, el director norteamericano –gran melómano– la contrarresta o la subraya con temas del surf rock, clásicos del soul o del pop japonés. En Pulp Fiction, “Misirlou”, de Dick Dale, abre con una energía casi festiva. Esa distancia irónica alcanza un punto cumbre en Perros de la calle (Reservoir Dogs), en la que la bailable “Stuck in The Middle With You”, de Stealers Wheels, acompaña las imágenes de la tortura a un policía y la vuelve aún más perturbadora. En todos los casos, Tarantino propone al espectador experimentar dos emociones a la vez: el placer del ritmo y la profunda incomodidad de lo que se está mirando.

En todos los casos, Tarantino propone al espectador experimentar dos emociones a la vez: el placer del ritmo y la profunda incomodidad de lo que se está mirando

La elección de una obra conocida implica una serie de autorizaciones. No alcanza con identificar al intérprete que se escucha en la grabación. Una canción tiene, por un lado, una composición -letra y música- y, por otro, un fonograma, es decir, la versión grabada. Los derechos de la obra y los de la grabación pueden pertenecer a titulares diferentes. Por eso, para incorporar una canción a una película o serie, la producción debe resolver las autorizaciones correspondientes a ambos planos.

Pulp Fiction (1994) de Quentin Tarantino Imdb

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Andrasnik describe ese recorrido como una combinación de relaciones. “Están las editoriales, si tiene editorial, está Sadaic, que en Gordon, como había muchos artistas históricos, ayudó mucho. Y después están las discográficas, que tienen el fonograma en sí”. También puede ser necesario negociar directamente con el artista o con sus herederos en casos particulares, como pueden ser cuestiones ideológicas.

En Argentina, la Ley 11.723 establece que los derechos de autor sobre una obra se extienden durante la vida del creador y setenta años después de su fallecimiento, contados desde el 1° de enero del año siguiente. Una vez vencido ese plazo, las obras ingresan al dominio público y los importes correspondientes se destinan al Fondo Nacional de las Artes. De todos modos, que una composición esté en dominio público no significa necesariamente que cualquier grabación pueda utilizarse sin autorización, ya que el fonograma tiene un régimen de protección propio.

Desde Sadaic explican que la entidad administra las obras de sus socios sin establecer categorías entre autores, aunque algunas composiciones generen más derechos que otras. En palabras de un representante de la sociedad de gestión: “Desde el punto de vista de la administración, nosotros articulamos todos los catálogos, a todas las obras de la misma manera, estemos hablando de Luis Alberto Spinetta o de un cantautor emergente con pocas reproducciones en Spotify”. El compositor, además, puede establecer condiciones o solicitar un monto diferente al arancel mínimo previsto para determinados usos. Los valores de los derechos son proporcionalmente acordes al prestigio y trayectoria del artista en cuestión. Y si es internacional, puede ser aún más elevado.

El costo de las licencias puede convertirse en un problema para una producción. Grosny lo conoce desde todos los costados: “La música se lleva un porcentaje mínimo del presupuesto total de un film o una serie. Y dentro de ese importe, en ocasiones, el valor de una canción conocida, como puede ser un tema de los Rolling Stones, supera ampliamente el presupuesto destinado al compositor”.

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