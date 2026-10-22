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El Salón del Automóvil de París es el evento de su tipo más antiguo del mundo.
Con sus 128 años de existencia es referente en la industria automotriz, en sus primeros 3 años se celebró en el jardín de las Tullerías, pero debido al gran éxito, en 1901 se trasladó al Grand Palais de París. Finalizada su 91 edición aqui un repaso fotográfico por la primera mitad de su historia.
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LA NACION
El salón demostró una gran resiliencia, aunque debió suspenderse durante los períodos de las dos Guerras Mundiales (1914-1918 y 1939-1945).
En la posguerra, la feria sirvió como el gran escaparate para la reactivación industrial de Europa y la popularización de los vehículos económicos.