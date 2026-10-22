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El Salón del Automóvil de París es el evento de su tipo más antiguo del mundo.

Con sus 128 años de existencia es referente en la industria automotriz, en sus primeros 3 años se celebró en el jardín de las Tullerías, pero debido al gran éxito, en 1901 se trasladó al Grand Palais de París. Finalizada su 91 edición aqui un repaso fotográfico por la primera mitad de su historia.

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En 1898, y por iniciativa del L' Automobile Club de France comienza el primer evento 140.000 personas visitaron y admiraron los productos de 232 expositores en el jardín de las Tullerías.
En 1898, y por iniciativa del L' Automobile Club de France comienza el primer evento 140.000 personas visitaron y admiraron los productos de 232 expositores en el jardín de las Tullerías.Gettyimages - Gamma-Keystone
RENAULT FRERES presenta una embarcación entre sus automóviles en el stand del Salón del Automóvil de París del año 1908.
RENAULT FRERES presenta una embarcación entre sus automóviles en el stand del Salón del Automóvil de París del año 1908.Gettyimages - Gamma-Keystone

El salón demostró una gran resiliencia, aunque debió suspenderse durante los períodos de las dos Guerras Mundiales (1914-1918 y 1939-1945).

Una vista aérea del Grand Palais durante la exposición de 1925.
Una vista aérea del Grand Palais durante la exposición de 1925.Gettyimages - Roger Viollet
Fabricantes de todo el mundo se hacen presentes en el salón de 1929.
Fabricantes de todo el mundo se hacen presentes en el salón de 1929.Gettyimages - Gamma-Keystone
Las ültimas novedades arribando al Grand Palais para la exposición de 1931.
Las ültimas novedades arribando al Grand Palais para la exposición de 1931. GettyImages - Universal Images Group Editorial
Automoviles cubiertos en la previa de la inauguración del salón de 1932.
Automoviles cubiertos en la previa de la inauguración del salón de 1932.GettyImages - Gamma-Keystone
Accesorios como llantas y cubiertas también forman parte de la exhibición.
Accesorios como llantas y cubiertas también forman parte de la exhibición.Gettyimages - Gamma-Keystone
Preparativos para la apertura del año 1934.
Preparativos para la apertura del año 1934.Gettyimages - Gamma-Keystone
Los característicos faroles gemelos del Peugueot 302 se lucen en esta imagen de 1934.
Los característicos faroles gemelos del Peugueot 302 se lucen en esta imagen de 1934.GettyImages - Gamma-Keystone
El colosal Maybach Zeppelin era un automovil de ultra lujo de preguerra producido por la firma alemana Maybach. El nombre "Zeppelin" se adoptó poque la firma fabricaba también los enormes motores V12 para los zeppelins. El modelo DS 8 fue presentado en la feria del año 1935.
El colosal Maybach Zeppelin era un automovil de ultra lujo de preguerra producido por la firma alemana Maybach. El nombre "Zeppelin" se adoptó poque la firma fabricaba también los enormes motores V12 para los zeppelins. El modelo DS 8 fue presentado en la feria del año 1935.Gettyimages - ullstein bild
Presentación del descapotable Amilacar Pégase Cabriolet Fleuret, la versión mas aerodinámica de la serie Pégase.
Presentación del descapotable Amilacar Pégase Cabriolet Fleuret, la versión mas aerodinámica de la serie Pégase. Gettyimages - Gamma-Keystone

En la posguerra, la feria sirvió como el gran escaparate para la reactivación industrial de Europa y la popularización de los vehículos económicos.

Año 1946: finalizada la guerra, los autos pequeños como este Rovin D1, fueron la novedad para una economía desvastada que requería autos sencillos y económicos. Estaba equipado con un motor monocilíndrico de 264cc, cuatro tiempos, refrigerado por aire que otorgaba una potencia de 6 CV y una velocidad máxima de 70km/h
Año 1946: finalizada la guerra, los autos pequeños como este Rovin D1, fueron la novedad para una economía desvastada que requería autos sencillos y económicos. Estaba equipado con un motor monocilíndrico de 264cc, cuatro tiempos, refrigerado por aire que otorgaba una potencia de 6 CV y una velocidad máxima de 70km/hGettyimages - Gamma-Keystone
Presentación oficial del histórico Reanult 4CV en el salón de 1946. El popular modelo fue fabricado desde el año 1947 hasta el año 1961 produciendose mas de un millón de unidades. Contaba con un motor trasero de 4 cilindros en linea y 747cc.
Presentación oficial del histórico Reanult 4CV en el salón de 1946. El popular modelo fue fabricado desde el año 1947 hasta el año 1961 produciendose mas de un millón de unidades. Contaba con un motor trasero de 4 cilindros en linea y 747cc. Gettyimages - Roger Viollet
El Citroën 2CV, conocido popularmente en Argentina como "la rana" fue presentado en el salón de 1948.
El Citroën 2CV, conocido popularmente en Argentina como "la rana" fue presentado en el salón de 1948. Gettyimages - Gamma-Keystone
El Citroën 2CV contaba con una suspensión muy blanda apta para los caminos dificiles y tracción delantera que junto al bajo peso del automovil lo convertían en un hábil trepador de rutas y caminos.
El Citroën 2CV contaba con una suspensión muy blanda apta para los caminos dificiles y tracción delantera que junto al bajo peso del automovil lo convertían en un hábil trepador de rutas y caminos. Gettyimages - Gamma-Keystone
Presentación del prototipo estadounidense SABER. El Buick SABER se presentó en 1951 y parecía ser el concepto de automóvil más importante creado por General Motors. Estaba repleto de innovaciones, algunas de las cuales se aplican hoy en día. Este magnífico descapotable de dos plazas con líneas aerodinámicas fue la obra maestra del diseñador Harley Earl.
Presentación del prototipo estadounidense SABER. El Buick SABER se presentó en 1951 y parecía ser el concepto de automóvil más importante creado por General Motors. Estaba repleto de innovaciones, algunas de las cuales se aplican hoy en día. Este magnífico descapotable de dos plazas con líneas aerodinámicas fue la obra maestra del diseñador Harley Earl.Gettyimages - Gamma-Keystone
El periodista especializado Basil Cardew prueba el 'City Car 123' de Francia. Su nombre original era Bouffort Peardrop, obra del ingeniero aeronáutico Victor Albert Bouffort.
El periodista especializado Basil Cardew prueba el 'City Car 123' de Francia. Su nombre original era Bouffort Peardrop, obra del ingeniero aeronáutico Victor Albert Bouffort. Gettyimages - Hulton Archive
Dos extraterrestres y una azafata con aire de astronauta en la presentacion de un Simca 1200 Cabriolet Speciale. La revolución de la exploración espacial de aquellos años se trasladó fuertemente al diseño de los automoviles que fueron incorporando formas aerodinámicas y terminaciones que remitían a cohetes y naves espaciales.
Dos extraterrestres y una azafata con aire de astronauta en la presentacion de un Simca 1200 Cabriolet Speciale. La revolución de la exploración espacial de aquellos años se trasladó fuertemente al diseño de los automoviles que fueron incorporando formas aerodinámicas y terminaciones que remitían a cohetes y naves espaciales. Gettyimages - Gamma-Rapho
Histórica presentación del Citroën DS el 6 de octubre de 1955 en el Salón del Automóvil de París (Grand Palais). Conocido en francés como Déesse (Diosa) y apodado en español como «Tiburón», el modelo revolucionó la industria por su diseño aerodinámico y suspensión hidroneumática.
Histórica presentación del Citroën DS el 6 de octubre de 1955 en el Salón del Automóvil de París (Grand Palais). Conocido en francés como Déesse (Diosa) y apodado en español como «Tiburón», el modelo revolucionó la industria por su diseño aerodinámico y suspensión hidroneumática.Gettyimages - Gamma-Rapho
Presentación del 'Renault Étoile filante', el primer automóvil francés de turbina diseñado por las firmas 'Turbomeca' y 'Renault' durante el Salón del Automóvil del Grand Palais de París en octubre de 1956. Este prototipo a turbina fue utilizado para batir records de velocidad. Durante una prueba en la salina de Bonneville superó los 306 Km/h.
Presentación del 'Renault Étoile filante', el primer automóvil francés de turbina diseñado por las firmas 'Turbomeca' y 'Renault' durante el Salón del Automóvil del Grand Palais de París en octubre de 1956. Este prototipo a turbina fue utilizado para batir records de velocidad. Durante una prueba en la salina de Bonneville superó los 306 Km/h.Gettyimages - Gamma-Rapho
El Renault 4L es presentado en el año 1961. Dos años mas tarde comenzó a fabricarse en el país.
El Renault 4L es presentado en el año 1961. Dos años mas tarde comenzó a fabricarse en el país. Gettyimages - Gamma-Rapho
El Citroën Ami 6 presentado en el año 1961 llegó para cubrir el bache existente entre el modesto 2CV y el opulento DS.
El Citroën Ami 6 presentado en el año 1961 llegó para cubrir el bache existente entre el modesto 2CV y el opulento DS. Gettyimages - Gamma-Rapho
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