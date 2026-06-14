Federico Aurelio. “Casos como el de Adorni pueden afectar al Gobierno casi igual que la cuestión económica”

“El principal motivo por el cual los argentinos eligieron a Milei no fue tanto por Milei y sus características sino por la vocación de cambiar”, afirma. “Algunos que apostaron por el cambio que ofrecía Milei hoy no están acompañando ese cambio de Milei”, dice. “Caló muy hondo el discurso anticasta. Dentro de los que acompañan al Gobierno, situaciones como las de Adorni pueden generar confusión sobre si realmente es tan anti casta o no”, destaca. “El nivel de acompañamiento que tiene Milei es menor que antes, aunque es cierto que sigue siendo importante: 40 por ciento”, precisa. “Si se le sumara una mejora perceptible de la situación económica por parte de la sociedad, Milei tiene una alta probabilidad de hacer una muy buena elección en 2027”, anticipa. “Con una mejora de la situación económica, el Gobierno puede recuperar parte de ese 10 por ciento de apoyo que perdió”, agrega. “Del segundo 25 por ciento de apoyo, que es el núcleo blando, Milei perdió 10 puntos de acompañamiento, por eso pasó de 50 a 40 por ciento de acompañamiento. Le queda un 15 por ciento de núcleo blando que supedita su acompañamiento a una situación económica mejor”, analiza.

“Lo que más importa es el bolsillo, pero la gente es consciente de que, para que el bolsillo funcione, tiene que haber orden macroeconómico, estabilidad cambiaria, baja de la inflación, déficit cero, y se valora eso del Gobierno”

“Lo que más importa es el bolsillo, pero la gente es consciente de que, para que el bolsillo funcione, tiene que haber orden macroeconómico, estabilidad cambiaria, baja de la inflación, déficit cero, y se valora eso del Gobierno”, afirma. “Todos esos siguen siendo valores que hoy la sociedad reconoce como positivos por más que eso hasta ahora no le haya generado una mejora en su bolsillo”, asegura. “El 40 por ciento de los argentinos dice que su principal problemática no es la inflación sino las problemáticas vinculadas al trabajo y a la actividad económica”, explica. “Y hay un 20 por ciento adicional que dice que la principal preocupación es la inflación”, desarrolla. “En la medida en que Bullrich siga estando en el mismo espacio que Milei, no le genera una problemática. Inclusive, puede ampliar la base electoral”, señala. “Milei es el que lidera con claridad la intención de voto por más que Bullrich pueda tener algo menos de diferencia de imagen negativa”, aclara. “En nuestras mediciones, Cristina Kirchner tiene un muy buen nivel de imagen en el contexto de las imágenes nacionales, con saldo negativo, pero no lidera el ranking. Y tampoco ha mejorado: está estable con ese 40 por ciento de imagen positiva, 58 por ciento de negativa. Muy estable a lo largo del tiempo”, señala. “No hay grandes diferencias en el saldo de imagen: Cristina, Milei, Kicillof, Bullrich, entre esos cuatro no hay grandes diferencias”, subraya. “Eso puede generar una paridad en la primaria entre el peronismo y Libertad Avanza. Hoy no se visualiza”, detalla. “Macri tiene algo más de imagen negativa: tiene muy buen nivel de conocimiento, pero tiene más imagen negativa que los cuatro liderazgos nacionales”, compara. “Myriam Bregman tiene menos saldo negativo, pero tener un buen nivel de imagen no significa que hoy mida 20 puntos. En su caso, su imagen positiva no se traduce en votos de la misma manera que pasa en otros dirigentes”, matiza. “Hoy Macri representa 8 puntos a nivel nacional porque tuvo un crecimiento en estos últimos meses: estaba en 4 puntos y pasó a 8 en dos meses”, dice. “Para cualquiera de los dos espacios, Libertad Avanza más Pro, que hoy están unidos, o el mismo peronismo, una fragmentación que represente 7 u 8 puntos es un problema”, concluye.

"El principal motivo por el cual los argentinos eligieron a Milei no fue tanto por Milei y sus características sino por la vocación de cambiar", dice Federico Aurelio Fabián Marelli

El reconocido analista político y encuestador Federico Aurelio estuvo en La Repregunta. Aurelio es director de la consultora ARESCO-Julio Aurelio, una de las más escuchadas por el Gobierno.

Milei 2027, ¿puede reproducir el triunfo electoral de 2023? Caso Adorni, ¿al final puede impactar en el apoyo al Gobierno? 10 por ciento: ¿por qué se arrepintieron de Milei? Milei, ¿sigue representando el cambio o no? Economía, ¿el antídoto contra los errores políticos del mileísmo? De la inflación al empleo, la actividad económica y el endeudamiento, ¿qué le preocupa a la gente? Bullrich, ¿juega a favor o en contra de Milei? Macri, ¿por qué subió su imagen positiva? 2027: ¿puede surgir un outsider? Cristina Kirchner presa, ¿tiene o no tiene imagen positiva? ¿Qué le preocupa a Milei? Aurelio hizo su análisis.

Aquí, la entrevista completa.

El legado de Milei y 2027. ¿A favor o en contra?

-Está esta gran cuestión: después de dos años de gestión de Javier Milei, que van a ser tres cuando arranque 2027, Milei carga con su propia herencia, con su propia mochila. La cuestión es si eso que pasó en 2023, cuando pudo representar a la sociedad transversalmente, se ha achicado.

-En 2023, en el balotaje, fue elegido con un 54 por ciento. Hoy el acompañamiento de Milei no es del 54 por ciento, aunque hasta hace poco lo fue: hasta enero. Después, en febrero y marzo, tuvo una caída importante. Desde marzo hasta hoy, los valores de nuestras mediciones lo muestran estable: en alrededor de 40 por ciento en el nivel de acompañamiento, es decir que hoy no tiene el nivel de acompañamiento que tuvo durante casi toda su gestión. El principal motivo por el cual los argentinos eligieron a Milei no fue tanto por Milei y las características de Milei sino por la vocación de cambiar. Había un cansancio de décadas de crisis en la Argentina, sobre todo de índole económico, social, y se eligió una alternativa que representaba el mayor cambio posible. Recordemos que hubo una primaria donde Bullrich le ganó a Larreta porque supo representar mejor el cambio. Pero apareció alguien de afuera que representó aún más el cambio en meses muy complicados que se transitaba en la Argentina, con devaluación, problemas de seguridad, entre otros, que hicieron que en los últimos días Milei tuviera un crecimiento importante. Esa vocación de cambio sigue hoy vigente. En una de las últimas investigaciones, preguntamos: retroactivamente, volviendo a 2023, y después de dos años de gestión de Milei, ¿usted prefiere elegir una alternativa de cambio aunque no sepa hacia dónde va ese cambio o una continuidad? Y el 54 por ciento, que coincide con el porcentaje del balotaje de Milei, dijo que prefería la búsqueda del cambio aunque no se supiera hacia dónde va. Eso no significa que hoy Milei represente ese 54 por ciento que quiere el cambio. Por eso tuvo esta caída en el acompañamiento: algunos que apostaron por el cambio que ofrecía Milei hoy no están acompañando ese cambio de Milei.

Manuel Adorni en LN+ Augusto Famulari - LA NACION

-Por eso tiene sentido la pregunta sobre el legado que está construyendo Milei, la mochila que ya acarrea de su propia gestión. En esta semana que pasó, uno de los temas fue la declaración jurada de Adorni y la adhesión de su esposa, Bettina Angeletti, al régimen de inocencia fiscal. Es una actitud que los seguidores de Milei y los estandartes de Milei en 2023 habrían señalado y denunciado como una actitud de casta y de opacidad, por lo menos. Para la sociedad o para buena parte de esa sociedad que votó Milei porque representaba el cambio en 2023, ¿el cambio sigue siendo Milei o ahí hay un problema de identidad política de Milei? Empieza a nacer, al menos, un problema.

-La caída que tuvo en febrero y marzo tiene distintos factores. Uno de ellos es la preocupación por lo económico. En la segunda mitad de las gestiones, y en nuestra consultora contamos con mediciones desde el ‘83, casi todas las mediciones desde 1983 mostraron un bajo nivel de acompañamiento, una caída del acompañamiento. ¿Por qué? Porque en la primera mitad de una gestión todavía está el crédito de “yo tengo la esperanza de que voy a estar mejor”, pero en la segunda mitad, ya no es tan fácil vender la esperanza y el crédito. La gente quiere: primero, mejorame el bolsillo y después, sigo creyendo en vos.

“El nivel de acompañamiento que tiene Milei es menor que antes, aunque es cierto que sigue siendo importante: 40 por ciento”

-Quieren resultados

-Quiero resultados en esta segunda mitad y por eso es que tuvo esta caída. Otras balas que le entraron al Gobierno fueron las denuncias de corrupción de Adorni y otras que produjeron esta caída de acompañamiento. No sé cuánto más de caída puede seguir generando el efecto Adorni. Cuando el Gobierno tenía 50 por ciento de acompañamiento, 25 por ciento correspondía a un núcleo duro que dice “yo lo voy a acompañar hasta el final de la gestión”. Otro 25 por ciento decía: yo lo voy a acompañar supeditado a que mejore la situación. De ese segundo 25 por ciento, que es el núcleo blando, Milei perdió 10 puntos de acompañamiento, por eso pasó de 50 a 40 por ciento. Ahora le queda un 15 por ciento de núcleo blando que puede seguir analizando y supeditar su acompañamiento a que realmente vea que este es el Gobierno que puede darle una situación económica mejor. Problemáticas como las de Adorni pueden afectar al Gobierno casi igual que la cuestión económica porque uno de los principales factores por los cuales los que votaron a Milei y lo siguen acompañando es por esa vocación de que sea alguien distinto. Es decir, había calado muy hondo el discurso de la anti casta. Dentro de los que lo acompañan, estas situaciones son las que pueden generar confusión sobre si realmente es tan anti casta o no.

Economía vs. moral como política de Estado. ¿Qué pesa más en la gente?

-Es muy interesante eso que estás diciendo. Hay un análisis que dice: mientras la economía funcione, los gobiernos pueden reelegir. Pero se puede hacer otro análisis. El kirchnerismo nunca ha prometido una lucha anticorrupción ni la transparencia y los valores republicanos e institucionales como parte de su identidad política. Cuando aparecen denuncias de corrupción en gobiernos kirchneristas, la ciudadanía o los votantes no se lo facturan porque no era una promesa electoral. En el caso de Milei es distinto porque es parte de una promesa electoral. ¿Pesa tanto como la promesa de reponer la racionalidad macroeconómica en la Argentina?

-No sé si pesa tanto, porque claramente la principal preocupación del día a día de la gente es lo económico, pero pesa.

-¿Pesa más que para el kirchnerismo?

-Pero por supuesto, pesa mucho más. Pesa más como le pesaba a Macri o como le pesaba a los espacios no peronistas que siempre tuvieron la bandera de la anticorrupción. Hoy la valoración de la situación económica es más negativa que positiva, algo que no es nuevo porque viene arrastrándose desde antes de Milei. Pero lo que Milei había generado, que fue uno de los principales factores del buen nivel de acompañamiento que tuvo desde el inicio de la gestión, era la expectativa de que la situación iba a mejorar. Obviamente que lo que pase con la economía de acá a 2027 es un eje fundamental en lo que pueda pasar electoralmente con Milei. Si bien el nivel de acompañamiento que tiene Milei es menor que antes, es cierto que sigue siendo importante: 40 por ciento. Si se le sumara una mejora perceptible de la situación económica por parte de la sociedad, Milei tiene una alta probabilidad de hacer una muy buena elección en 2027.

Javier Milei en el Palacio Libertad

Elecciones 2027. ¿Vota el bolsillo o la macro?

-Ahora, ¿qué es una mejora económica? Porque el panorama es heterogéneo. “Heterogeneidad” es la palabra que define a la situación económica actual. Por un lado, indicadores macroeconómicos, como caída del riesgo país, muy venturosos: la semana pasada estaba por debajo de 490 puntos. También, acumulación de reservas, una inflación que volvió a retomar el camino del descenso, aunque siempre alta en la Argentina, recuperación de sectores como Vaca Muerta y toda la cordillera. Pero por otro lado, caída del salario real, del consumo, de la actividad económica en sectores que hoy dan mucho empleo como la construcción y el comercio. ¿Dónde se ancla la emoción económica? ¿En el bolsillo de la gente o es que la gente abre el diario, ve el riesgo país a la baja y dice: bueno, le doy una oportunidad al Gobierno? ¿Cómo funciona?

-En el día a día, lo que más importa es el bolsillo, pero la gente es consciente que para que el bolsillo funcione tiene que haber orden macroeconómico, estabilidad cambiaria, baja de la inflación, déficit cero, y se valora eso del Gobierno. Todos esos siguen siendo valores que hoy la sociedad reconoce como positivos por más que eso hasta ahora no le haya generado una mejora en su bolsillo. ¿Cuál de los dos incide? Los dos van a incidir. Por supuesto que cuando yo te hablaba de la mejora perceptible por parte de la gente es una mejora del bolsillo porque la gran mayoría dice que le cuesta más que antes llegar a fin de mes. No creo que haya tiempo material para que de acá a 2027 haya más argentinos que digan “yo estoy bien económicamente” que los que digan que están mal. Pero si un porcentaje de los que hoy valoran muy negativamente su situación sintieran que están menos mal, eso puede generarles la expectativa de que el camino es el correcto. Los que no acompañan no acompañan…

-Es ideológico.

-Es ideológico, pero también es económico porque están en contra de muchas cuestiones de las políticas económicas. Pero es muy difícil que lo acompañe casi el 50 por ciento que no lo votó. En todo caso, con una mejora de la situación económica, el Gobierno puede recuperar parte de ese 10 por ciento de apoyo que perdió. Ahora, enfocados en el 40 por ciento que hoy lo sigue acompañando, si mejora la situación, puede darse la sensación de que le cuesta menos llegar a fin de mes, o de que resuelve parte de una problemática importante que ha surgido en los últimos tiempos, que es el endeudamiento tomado por los argentinos para poder llegar a fin de mes. Esas van a ser variables que pueden fortalecer o debilitar al Gobierno nacional.

-¿La bala de plata de esa percepción de éxito relativo del plan económico pasa por el índice de inflación, que se sostenga hacia la baja? Si el año que viene vuelve a adquirir un subidón durante unos meses y llega el momento de votar con una subida sostenida mes tras mes, ¿ese sí es un problema para la percepción social respecto del beneficio que está recibiendo del plan económico?

-Sí. Durante los últimos quince años, la inflación fue elegida por los argentinos como el principal problema. En esta etapa Milei, donde bajó respecto del período anterior, si bien sigue siendo alta, dejó de ser la principal preocupación.

“En nuestras mediciones, Cristina Kirchner tiene un muy buen nivel de imagen en el contexto de las imágenes nacionales, con saldo negativo, pero no lidera el ranking. Y tampoco ha mejorado: está estable con ese 40 por ciento de imagen positiva, 58 por ciento de negativa. Muy estable a lo largo del tiempo”

-¿Aún cuando recuperó la tendencia al alza?

-Siguió preocupando más una nueva cuestión económica que es la actividad económica y las problemáticas vinculadas con el empleo. La baja de la inflación es necesaria, pero no es suficiente. Para que sea suficiente, esa baja de la inflación tiene que venir de la mano de una mejora de la actividad económica y de las condiciones del empleo que hagan que la gente sienta que su bolsillo llega mejor. Hoy, con la baja de la inflación, igual la gente dice que le cuesta más llegar a fin de mes: la baja de la inflación no fue suficiente. De hecho, el 40 por ciento de los argentinos dice que su principal problemática no es la inflación sino las problemáticas vinculadas al trabajo y a la actividad económica. Y hay un 20 por ciento adicional que dice que la principal preocupación es la inflación. Es decir, que el 60 por ciento, cuando hablan de sus problemas del día a día, se concentran en la cuestión económica.

La estrategia Bullrich, ¿a favor o en contra de Milei?

-Vemos a Patricia Bullrich desplegando una coreografía política muy osada en términos de los disciplinamiento y alineamientos que se esperan dentro del armado oficialista. Esas movidas estratégicas y tácticas de Bullrich van consolidando una identidad propia dentro del mileísmo, sobre todo en la disputa por este valor tan central que es la moral como política de Estado. Bullrich le puso un límite al tema Adorni cuando dice que ese tema se tiene que terminar “de manera inmediata”. No sucede, pero ella fija ese límite. Le puso un límite al rechazo del pliego, que el mismo Poder Ejecutivo había presentado, de la jueza cuñada de Hugo Alconada Mon. En una serie de cuestiones muy críticas para el Gobierno, Bullrich, desde el gobierno, la espada mileísta del Senado, la Pichetto mileísta del Senado, se diferencia, cosa que una figura como Pichetto no hacía nunca con el kirchnerismo. ¿Qué implica eso para la consolidación del electorado mileísta? ¿Bullrich está buscando convertirse en la candidata a vicepresidenta, a una presidenta de un mileísmo sin Milei en un futuro? ¿Le resta votos a Milei? ¿Le causa un problema de percepción política a Milei en 2027?

-En la medida en que Bullrich siga estando en el mismo espacio que Milei, no le genera una problemática. Inclusive, puede ampliar la base electoral. Bullrich fue candidata a presidente con más del 20 por ciento de intención de voto y representa es un electorado distinto al que votó inicialmente Milei, ese 30 por ciento que sacó en la primera vuelta. Esa sumatoria de voto Pro del 25 por ciento de Bullrich más el 30 por ciento de La Libertad Avanza es lo que está conformando a este Gobierno hoy.

Patricia Bullrich en el Senado Pilar Camacho

-¿Entonces Bullrich está trabajando para el proyecto de Milei consolidando a esos votantes que podrían escurrirse por el tema republicano institucional?

-Si uno le pregunta a Bullrich, seguramente va a decir que sí. Ahora, desconozco si además también tiene un objetivo de ser la candidata en el caso de un desgaste importante de Milei, que decidiera no ser candidato. Ahora, indudablemente que Bullrich pretende ser uno de los líderes de ese espacio. Muchas veces se ven rankings de imágenes y se empiezan a valorizar lo bien que está uno o el otro, pero la imagen es uno de los factores por los cuales la gente define el voto, pero la imagen no es suficiente. Hay ranking de imagen, y están bastante similares. En un momento, el oficialismo tenía casi todos salvo favorable y la oposición, casi todos saldos desfavorables. Hoy casi todos tienen saldo desfavorable del mismo tenor. No hay grandes diferencias, pero sí hay grandes diferencias en la intención de voto. Y en ese espacio sumatorio de PRO más Libertad Avanza, Milei es el que lidera con claridad la intención de voto, por más que Bullrich pueda tener algo menos de diferencia de imagen negativa.

-No ha llegado el tiempo de una Bullrich independiente, entonces.

-Hoy Milei lidera con claridad ese núcleo de votantes y de acompañamiento al Gobierno. Y en la oposición, si bien hay una relativa dispersión y no hay un candidato definido que capitalice el descontento que hay con Milei, el peronismo, que fue el principal espacio opositor en 2023 y en 2025, hoy también sigue siendo con claridad el principal espacio opositor con un núcleo de acompañamiento no menor de 30 puntos, si es un peronismo unido que suma al kirchnerismo y a los gobernadores peronistas. Esa situación de un Milei con un piso de 30 puntos hoy, electoralmente hablando, y un peronismo con un piso de 30 puntos, es lo que dificulta hoy las terceras posiciones.

Macri. ¿El poder de dividir y reinar?

-Mauricio Macri volvió al escenario nacional con “El próximo paso”, la campaña por distintas provincias, y con encuentros con gobernadores estratégicos como Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, entre otros. Como proyecto político, Macri dejó de disputar poder en los dos años y pico de gestión que lleva Milei: le dio la representación a Milei. Sin embargo, ahora está trabajando para recuperar cierta capacidad, no sabemos si de negociación, de obstrucción o de fragmentación. Si hubiera una PASO donde Macri, con un Juntos por el Cambio sui generis modelo 2027, presentara un candidato y se llevara algunos votantes republicanos institucionalistas, de esos que Bullrich quiere amalgamar dentro de La Libertad Avanza, pero que están disconformes con esa identidad dentro del oficialismo, ¿podría generarse un empate, un riesgo mayor para el Gobierno teniendo en cuenta que hay un 30 por ciento de kirchnerismo o peronismo posible?

-Sí, absolutamente.

-¿Esa es la jugada de Macri?

-Macri, tal como dijiste vos, después de unos primeros dos años de perfil muy bajo, ha cambiado ese perfil y da señales de movimientos políticos hacia una independencia política o, por lo menos, una autonomía en la negociación con Libertad Avanza.

Mauricio Macri en Conversación Anual de Camarco Rodrigo Néspolo

-¿Bullrich y Macri coinciden en algo? En que la manera de diferenciarse de La Libertad Avanza es disputar la moral como política de Estado.

-En eso pueden coincidir, pero coinciden en otras críticas que hacen hacia el Gobierno nacional como el tema de las relaciones con los medios o la forma de relacionarse con los distintos actores empresariales y políticos. El electorado de PRO y los líderes que lo representan, Macri y Bullrich, son más críticos en la cuestión de la forma. Ahora, para cualquiera de los dos espacios, Libertad Avanza más Pro, que hoy están unidos, o el mismo peronismo, una fragmentación que represente 7 u 8 puntos es un problema. Hoy Macri representa 8 puntos a nivel nacional porque tuvo un crecimiento en estos últimos meses: estaba en 4 puntos y pasó a 8 en dos meses.

-¿Y a qué atribuye ese crecimiento?

-En parte, porque los que dejaron de acompañar a Milei están pensando en una opción ideológicamente similar, pero con algunos valores distintos. Eso puede generar una paridad en la primaria entre el peronismo y Libertad Avanza. Hoy no se visualiza. Depende si Macri sigue o no creciendo: en primer lugar, si se ratifica que va a ser candidato por fuera del espacio o simplemente está cautivando un apoyo electoral a fines de negociar candidaturas en 2027 con el Gobierno nacional. PRO ya manifestó estar en contra de la eliminación de las PASO. El peronismo también está en contra y los gobernadores aliados habitualmente al Gobierno nacional, algunos peronistas y otros que vienen acompañando las principales normas del Gobierno, hasta ahora vienen manifestándose en contra de la eliminación de las PASO. Hoy veo difícil la eliminación de las PASO. En esa nueva realidad, las fragmentaciones pueden generar candidaturas por fuera de un espacio y al revés, candidaturas por dentro del espacio que compitan en una elección primaria y que permitan generar nuevos votantes. Por ejemplo, en el peronismo se habla de terceros candidatos, fuera de Kicillof, que es el candidato casi puesto por parte del peronismo. Puede o no ganarle a Kicillof, cosa difícil si Kicillof resuelve las cuestiones con Cristina Kirchner, pero le puede sumar al peronismo un voto adicional que hoy no tiene. Por ejemplo, una candidatura, que hoy se menciona, como la de un Jorge Brito, un tercero no vinculado política y linealmente al peronismo, pero que si jugara esa primaria, le permitiría al peronismo enriquecer el valor total de la primaria.

-¿Un Jorge Brito podría tener chances electorales el año que viene?

-En la Argentina es muy difícil proyectar. Un año antes de la elección que ganó, Milei estaba tercero lejos. Después tuvo un recorrido y una fragmentación en tres partes que en aquel momento se pudo dar.

-Y una construcción de años en términos mediáticos que Brito no tiene.

-Pero tiene tiempo de construirlo.

-¿Está en contacto con Brito? ¿Sabe si efectivamente se va a presentar como candidato?

-No creo que lo haya definido. Está haciendo algunos recorridos y en algunos medios se menciona su candidatura, pero no creo que haya definido su candidatura. En 2023, lo que benefició a Milei fue esa fragmentación por la cual ninguno de los otros espacios pasaron los 30 puntos. Hoy el mileísmo tiene más probabilidad de pasar los 30 puntos que de no pasarlo, y el peronismo, quizá, también. Eso dificulta una tercera opción, aunque sea de alguien que hoy todavía tenga un camino a recorrer en el nivel de conocimiento como Jorge Brito.

Cristina Kirchner sale al balcón de San José 1111, a un año de la condena por la Causa Vialidad Santiago Filipuzzi

Cristina Kirchner presa. ¿Por qué tiene imagen positiva?

-Se cumple un año de la prisión de Cristina Kirchner. Hay encuestadores, colegas suyos, que plantean rankings de imagen positiva con Cristina Kirchner en prisión liderando el. Sigue Patricia Bullrich, que le viene ganando Milei en alguna de las encuestadoras; luego Kicillof y finalmente, Milei. ¿Qué significa eso en términos de la percepción de la demanda social? ¿Por qué la imagen positiva de una Cristina Kirchner presa es tan alta? ¿Qué ha pasado con la demanda social que la mira con mejores ojos?

-En nuestras mediciones, Cristina Kirchner tiene un muy buen nivel de imagen en el contexto de las imágenes nacionales, con saldo negativo, pero no lidera el ranking. Y tampoco ha mejorado: está estable con ese 40 por ciento de imagen positiva, 58 por ciento de negativa. Muy estable a lo largo del tiempo.

-¿Cuáles son los cinco primeros líderes de ese ranking?

-Tenés que tener en cuenta dos factores, no solamente la diferencia positiva-negativa, sino también el nivel de conocimiento. Hay algunos políticos que tienen una diferencia negativa más baja pero los conocen menos gente. En el caso de los dirigentes más importantes, no hay grandes diferencias en el saldo de imagen: Cristina, Milei, Kicillof, Bullrich, entre esos cuatro no hay grandes diferencias.

-¿Macri no aparece en ese grupo?

-Macri tiene algo más de imagen negativa: tiene muy buen nivel de conocimiento, pero tiene más imagen negativa que estos cuatro. Es cierto que Myriam Bregman tiene menos saldo negativo, pero tener un buen nivel de imagen no significa que hoy mida 20 puntos. En su caso, su imagen positiva no se traduce en votos de la misma manera que pasa en otros dirigentes. Tiene una buena intención de voto de 7 u 8 puntos, pero está lejos de la que tiene Libertad Avanza o el peronismo?

-Axel Kicillof representa una mirada económica anclada en concepciones que han fallado en la Argentina: esa es la gran preocupación que genera Kicillof. La opinión pública que apoya a Kicillof, aquellos que lo votarían, ¿están alineados ideológicamente o les preocupa esa parte de la visión económica?

-Igual que en el mileísmo, el kicillofismo tiene un núcleo duro de acompañamiento que les gusta Kicillof tal como es, con lo que representó como ministro de Economía y lo que representa hoy como gobernador. Hay otros votantes que podrían llegar a acompañarlo pensando que a lo mejor es una mejor alternativa para estar mejor económicamente. Pero a lo largo de la campaña van a tener una vocación primero de conocer mejor si este Kicillof es exactamente el mismo que el del pasado o si representa algo nuevo. Tengamos en cuenta que en esta valoración negativa de la situación económica hoy que viene acumulándose de gestiones anteriores, un porcentaje importante considera que el responsable no es Milei sino los gobiernos anteriores, entre los cuales está el kirchnerismo. En algún momento Kicillof va a tener que mostrar cuáles son sus ideas económicas, si sigue pensando igual que cuando era ministro de Economía o no. A partir de eso la gente evaluará si es la política económica que considera que puede mejorar su bolsillo o no.

“Misa ricotera”. ¿Por qué el kirchnerismo-peronismo no logra representar?

-Sucedió la “misa ricotera” por el fallecimiento del Indio Solari, la movilización espontánea de una marea subterránea. Parecía que la sociedad argentina estaba subida a la mentalidad mileísta, al déficit cero, a la racionalidad macroeconómica y de golpe, desde los fondos de la patria, porque fue una manifestación federal en distintos puntos del país que llegó hasta el corazón del conurbano bonaerense para despedir a su ídolo, emergen personas que desde una marginalidad, desde una cierta percepción de abandono, se identificaban con el Indio Solari, que además se identificaba en buena parte con el kirchnerismo. ¿Ahí hay una posibilidad de representar que el kirchnerismo no alcanza? ¿Se ha vuelto impotente políticamente para representar esa demanda social que quizás sea más vasta de lo que uno se puede imaginar? No se estaba expresando y la vimos. Pudimos espiarla un poquito ese domingo.

-Los Redonditos siempre fueron un fenómeno cultural que generó mucha pertenencia. Un público muy diverso que se acercaba a ese fenómeno por motivos distintos. Después de vivir doce años en España, en el año 88, un compañero de quinto año me dice de acompañarlo a verlo. Tocaba en Cemento.

"Misa ricotera" el viernes 5 de este mes [e]MARTIN ZABALA - XinHua

-Usted lo sigue desde Cemento.

-Me di cuenta de que ese público, que se fue ampliando y que después empezó a ir a los recitales, a los estadios y a pueblos enteros como Olavarría porque los estadios habían quedado chicos… Ese fenómeno cultural, musical empezaba a ser también un fenómeno social y una pertenencia distinta. Por ejemplo, generaba un anclaje hacia la misma Argentina. Los no seguidores no estaban en perfecto conocimiento de lo que representaba ese fenómeno, pero ya había llevado 400 mil personas a Olavarría, llenaba todos los estadios. Es una demostración de que supo representar y seguir representando a una sociedad muy diversa que no se siente identificada con otros. No ha habido otros actores políticos que supieran identificarlos igual de bien. Claramente el Indio Solari era peronista y en los últimos años se manifestó públicamente cercano al kirchnerismo, pero en toda su etapa anterior, cuando se generó este fenómeno cultural y musical, no estaba vinculado a la política; estaba más allá de la política.

-Pero la gente que vimos el fin de semana parecía tener algún tipo de demanda insatisfecha.

-Una demanda de representación, lo cual no significa que un espacio político como el peronismo, el más cercano ideológicamente a lo que pensaba el Indio Solari, se haga ricotero y con eso logre tener una adhesión.

-Pero precisamente tener esa esa posibilidad y ser incapaz de asumir esa representación, ¿habla del estado del peronismo-kirchnerismo?

-Habla de la dificultad de representar a la sociedad que tiene la dirigencia en su conjunto, y no solamente en la Argentina, sino en el mundo entero. Acaba de haber elecciones en Colombia, primera vuelta. En breve va a ser la segunda vuelta. La elección no es obligatoria y votó la mitad de la gente. Hay una falta de identificación por parte de la sociedad. Y en todos los países donde el voto no es obligatorio, el porcentaje que asiste es bastante bajo. Hay una falta de identificación y una brecha entre la dirigencia y la sociedad en muchas sociedades.

Encuestas. ¿Qué le preocupa al Gobierno?

-La última pregunta. El Gobierno lee con mucha atención sus encuestas. ¿Qué le preocupa al Gobierno?

-En el caso específico de Milei, él sigue muy de cerca la variable de percepción de la situación económica y su evolución en el tiempo. Es decir, no solamente la situación económica personal sino la valoración de la situación económica del país por parte de los argentinos, y sobre todo de las expectativas. Toda esa cuestión de la percepción de la desaceleración o no de la inflación… Muchas veces sucede, y pasa con el índice de pobreza o y a veces con el índice de inflación, que cae con claridad el dato oficial del índice de pobreza… Ayer se publicó el dato de Unicef de caída de la pobreza infantil. Pero cae la inflación según el dato oficial y, sin embargo, hay veces en que la percepción de la gente no coincide con el índice oficial. La subjetividad del que responde es una variable más de las encuestas: es importante porque hace a la confianza o no en un programa económico. El Gobierno le da más importancia a eso.