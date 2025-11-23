Jorge Yarur: el curador de la nostalgia y el glamour Creó el Museo de la Moda en Chile y guarda colecciones de Maradona

Heredero de un imperio textil y bancario, Jorge Yarur Bascuñán, transformó su casa en Chile en el Museo de la Moda, el archivo privado más grande del mundo que hoy atesora piezas de la Princesa Diana, Madonna y Maradona.

Nieto de Juan Yarur Lolas, un inmigrante palestino que en 1937 fundó la textil más grande de América Latina, e hijo de Jorge Yarur Banna, quien fue presidente del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) hasta 1991, decidió no continuar con el mandato familiar de una vida empresarial clásica y transformó su legado en nostalgia y homenaje al glamour de otro tiempo.

Tras la muerte de su padre, en 1991, y de su madre, en 1996, Yarur decidió desarmar el camino heredado y canalizar su historia en su mayor obra: en 1999 creó el Museo de la Moda. Lo que comenzó como un homenaje a los atuendos de su madre y un archivo de vestuario, se volvió una hipnótica cápsula del tiempo que narra los grandes hitos de la cultura occidental.

La colección, bajo su curaduría, exhibe objetos que definieron estéticas y vidas. En sus vitrinas, la realeza y la performance conviven: se puede encontrar desde el mítico vestido negro que usó la princesa Diana de Gales en 1981, hasta el icónico corsé de pechos cónicos que Jean Paul Gaultier diseñó para Madonna para su gira Blond Ambition. Actualmente, cuenta con más de 17.000 piezas que datan desde el siglo XVI hasta modelos contemporáneos.

Su casa convertida en museo cuenta con un Centro de Documentación con fondos bibliográficos, fotográficos y audiovisuales sobre moda y textiles. Entre sus colecciones se destacan las exhibiciones sobre deporte, como “Tenis I” (2007) y “El Mundial de Fútbol 1962” (2009); de celebridades: “Marilyn Monroe” (2016) y “Recordando a Diana”(2018); del mundo de la música: “Volver a los 80 I” (2010). De diseñadores chilenos, tiene su homenaje “Marco Correa: Identidad Nacional” (2017), entre otras.

En particular, la exposición de Lady Di, inaugurada en agosto de 2017, exhibe 10 vestidos, todos en blanco y negro, dos de sus colores favoritos, y hace un recorrido por distintas etapas de su vida. Además, tiene una réplica exacta del vestido de novia utilizado por Diana.

Además de vestidos, joyería y objetos suntuosos, el museo une el glamour con la pasión popular. Entre sus tesoros se encuentra una colección de camisetas de Diego Maradona, que incluye piezas del Napoli y de la Selección Argentina.

En su trayectoria, el museo también abrió sus puertas a celebridades internacionales. Cuando en 2013 Nicolás Massú anunció su retiro del tenis profesional, se realizó una cena de recibimiento a los tenistas internacionales Rafael Nadal, Novak Djokovic y David Nalbandian, y se exhibió “Tenis III”. En 2016 lo visitó Joan Collins, actriz ícono de la serie norteamericana Dinastía, para el lanzamiento del libro Catálogo 80. Y en 2018 fue el turno de la supermodelo británica Kate Moss, en el marco de la inauguración de la exposición “Siendo el Futuro: 1889-1918/1989-2018”, que fue nombrada embajadora del Museo de la Moda.

Para compartir sus tesoros en el exterior, comenzó a girar con colecciones especiales, como la muestra itinerante Íconos sobre ruedas. La exposición trae cada año a Buenos Aires quince automóviles que pertenecieron a figuras emblemáticas, acompañados por sus prendas originales. Entre ellos, el mítico DeLorean de Volver al futuro” –una réplica oficial autorizada por Michael J. Fox–, la Ferrari que pintaron de negro para Diego Armando Maradona y el Ford Escort RS Turbo que perteneció a la Lady Di.

Si bien intentó no desprenderse del todo del imperio de empresas familiares, luego de muchos conflictos de intereses decidió alejarse del camino corporativo. Como prefiere el perfil altruista, en Santiago de Chile financia la Fundación Yubañán, que acoge a más de 600 perros abandonados en el refugio Tu Amigo Fiel.

Yarur es un buscador nato y no se detiene. Ahora está enfocado en dos grandes proyectos nuevos: rescatar la época de esplendor de Mar del Plata en un libro/objeto fotográfico e histórico y, por otro lado y con el mismo formato, capturar el fenómeno cultural detrás de la industria del calzado en la Argentina.

La investigación sobre Mar del Plata se centrará en su típica arquitectura, las actividades sociales y los encuentros de toda una época. En cuanto al auge de la confección de calzado de alta calidad, Yarur intentará contar la historia de toda una generación de mano de obra inmigrante.

“La moda es una expresión y por tanto captura los sueños, aspiraciones y anhelos de una generación”, sostiene. Los libros serán objetos para atesorar. Su propósito no es solo la lectura, sino crear un objeto bello y voluminoso que invite a la contemplación. “Mi intención es que este objeto-libro te obligue a sentarte, mirar, admirar, suspirar y aprender. Creo que hay una demanda creciente de esa pausa, de esa calma y conexión”.