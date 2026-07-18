Lecturas: un cuento sobre Lionel Messi, capitán de la selección argentina

18 de julio de 2026 07:37 11 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Conversaciones de domingo

“Leonardo”

Recién a los dieciséis años le llega un interés de la selección argentina. Ya vive en Barcelona y su otra abuela, Rosa, levanta el teléfono en Rosario.

—¿Esto es lo de Eusebio Messi? —pregunta la voz.

—Sí —responde ella—, pero Eusebio ya murió.

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—Estoy queriendo ubicar a Leonardo —explica el hombre.

—A qué Leonardo —pregunta la mujer. Y se da cuenta sola—Lionel, se llama, es Leo por Lionel. Es mi nieto.

El del otro lado es Omar Souto, empleado de juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino.

Antes de eso, Souto ya llamó a dos Messi de la lista que tiene enfrente y no tuvo suerte con ninguno. Antes de eso se fue del predio de Ezeiza a un locutorio de Monte Grande, pidió una guía telefónica de Rosario, entró a una cabina para mentir que llamaba a su casa, arrancó la página donde aparecían los Messi y se fue. Antes de eso, Hugo Tocalli, director técnico de la selección sub-20, le pidió que contactara al chico de Barcelona, y cuando llamó a Newell’s, le respondieron que no tenían ningún número. Antes de eso, Tocalli dirigió a Argentina en el Mundial sub-17 de Finlandia 2003, y cuando se cruzó con la delegación de España, los dirigentes lo chicanearon. Así que vienes sin Messi, le dijeron, que es mucho mejor que todos los chavales que traes. Nosotros lo venimos tentando con ponerse la camiseta roja y no hay caso. Antes de eso, Tocalli vio un par de jugadas del chico porque Claudio Vivas le dejó un video, pero faltaba una semana para cerrar la lista y le pareció que no había tiempo. Antes de eso, Claudio Vivas, ayudante de campo de Marcelo Bielsa, le llevó el mismo video a su jefe.

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Era 2002, apenas unos meses después de que Argentina, con el que parecía el mejor plantel del mundo, quedara eliminado en primera ronda en el Mundial de Corea y Japón. Bielsa seguía en su puesto de director técnico, todavía con energía, queriendo revertir el fracaso, analizando todos los VHS que le pusieran en la tele. Este había llegado a Vivas de manos de Jorge Messi, un rosarino que lo había buscado en el lobby del hotel de Barcelona en el que el cuerpo técnico estaba de gira. Le había dicho que no lo quería molestar, que tenía un hijo, que mirara. Cuando Vivas puso el video, Bielsa se alteró y golpeó la mesa. Póngalo en velocidad normal, le dijo a Vivas, que así no se puede ver. Está en velocidad normal, le contestó Vivas. El chico es así de rápido.

Dos años después, ese llamado de Souto, la abuela Rosa en el teléfono, la búsqueda detectivesca de ese tal Leonardo. Rosa le pasa el número del tío, que le pasa el número del padre, que dice: por fin, hace rato que mi hijo está esperando este llamado.

Lo convocan a un partido amistoso de la selección sub-20 contra Paraguay en Buenos Aires. Todos los gastos pagos, le aclaran al padre, que entiende que el resto de los chicos viven en Argentina y que Leo es el único que necesita pasajes de avión. No hace falta que Jorge lo sepa, pero el amistoso es improvisado y tiene un solo propósito. El asunto de este tal Messi ya llegó al presidente de AFA, Julio Grondona, que pidió terminar con la incertidumbre. Si el chico firma una planilla FIFA como argentino, ya no puede jugar para otro país: es argentino para siempre.

ODD ANDERSEN - AFP

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El partido es en la cancha de Argentinos Juniors, en el barrio de La Paternal, con trescientas personas en las tribunas que pagaron su entrada con papel de reciclaje para donar al Hospital Garrahan. Pocos saben que el atractivo principal es el rosarino que recién cumple diecisiete años, con el 17 en la espalda, que está a punto de pasar de las inferiores al plantel profesional de Barcelona y que ya tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de euros.

Entra al segundo tiempo con Argentina ganando 4 a 0. Hace frío y está lejos de casa. Le cuesta calibrar los pases, pierde la mitad de las pelotas que toca. En todas las jugadas va para adelante. Tiene un resorte en los botines –o en los muslos, o en el corazón– que le hace apuntar al arco de enfrente hasta cuando recibe la pelota en mitad de cancha.

Entre una cosa y otra da cuatro asistencias de gol; dos terminan en gol, dos son desperdiciadas. Esa proporción anticipa el desbalance que va a tener su habilidad puesta al servicio del país durante gran parte de su carrera: va a ver cosas que sus compañeros no ven, o es tan bueno que lo van a entender a medias. Pero esa noche nadie lo registra como un problema. Lo que importa es que él también hace su gol, el séptimo del equipo, entrando al área por la izquierda, tomándose un tiempo en velocidad para esquivar al arquero, definiendo suave.

Al año siguiente lo llevan al Mundial sub-20 en Holanda. Va a cumplir dieciocho años durante el torneo, ahora con el número 18 en la camiseta, y un mes antes ya hizo su primer gol para Barcelona. En su primer partido, Argentina pierde 1 a 0 contra Estados Unidos. Messi entra en el segundo tiempo y no da vuelta el partido pero sí la decisión del entrenador, Francisco Ferraro, que empieza a ponerlo de titular. Hace seis goles en seis partidos, Argentina sale campeón y ya no queda nadie en el país futbolero que no esté al tanto de que este chico existe y de que hay que seguirlo.

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Messi campeón Anibal Greco - LA NACIÃ“N

Apenas un mes más tarde, su debut en la selección mayor recoge esa gracia y la transforma en desgracia. Es un 17 de agosto, en el feriado argentino de la libertad y en un amistoso contra Hungría, el mismo primer rival de Diego Maradona, su antecesor, veintiocho años después. José Pekerman lo pone en el segundo tiempo y él se tira al lado derecho, donde se tejen sus genialidades. Recibe el primer pase de su tocayo, Lionel Scaloni, y se la devuelve con la derecha, su pierna mala. En ese ida y vuelta intrascendente, de mitad de cancha, se está sembrando una conversación más larga. Algo entre dos argentinos del mismo nombre. La jugada se reinicia y Messi la toca dos veces más. En la tercera encara y se saca de encima a un húngaro que le tironea la camiseta. El árbitro alemán Markus Merk, de profesión dentista, ve en el manotazo de Messi una trompada en la boca que nadie más ve. Lo expulsa y el sueño dura cuarenta y siete segundos.

Llora en el vestuario creyendo que nunca más lo van a convocar. Nueve meses después, al tiempo de una gestación, sale la lista para el Mundial de Alemania y hay algo inesperado.

La mano de Pekerman ya venía osada: su ciclo había excluido a Javier Zanetti, el mejor lateral derecho, para sumar a Scaloni, al que le valoraba cualidades extrafutbolísticas. Que es gracioso, decían. Que le hace bien al grupo. Ahora el entrenador incluyó a Messi en la lista, pero dejó afuera al arquero Germán Lux, descolocando hasta a Oscar Ustari, de diecinueve años, que entró en su lugar. Germán lo merecía más que yo, dice el arquero de Independiente. Él está consolidado hace años en el arco de River y es campeón olímpico, yo apenas tengo veintiséis partidos en primera.

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Ya está - Variaciones sobre Messi, de José Santamarina (Vinilo Editora)

Ni Julio Grondona se priva de desautorizar al director técnico. No creo que haya un jugador con más méritos para ir al mundial que Germán Lux, declara.

La tensión que se genera es más extraña porque es por el tercer arquero de la lista, un lugar históricamente decorativo, de los que van a acompañar y a no jugar ni medio minuto. Por qué excluir a Lux, entonces. Para qué.

La trama tiene dimensiones crueles: apenas unos meses antes, el hermano mayor de Lux se gatilló una escopeta en la sien, y su cuerpo desparramado en el campo de la familia en Santa Fe produjo un shock en sus padres, que quedaron internados en Carcarañá. Germán salió corriendo de la concentración de River para hacerse cargo de todas las escenas juntas, y el colmo de su duelo es esa lista del mundial en que no está su nombre.

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“Cuando el futuro y la barba y los hijos lo hagan más consciente [...], va a aumentar la precisión de sus toques a niveles nunca vistos. Va a absorber como nadie la angustia de que las cosas terminan y de que cada secuencia importa, y a medida que crezca va a crecer en él un cuidado quirúrgico por su energía y por cómo gastarla”

Su representante confiesa que Pekerman los citó unos días antes al predio de Ezeiza para decírselo a Germán en la cara, aunque sin darle los motivos. Hay algo raro, dice.

Pekerman hizo una carrera de su atención a la humanidad de los chicos, tratándolos como un padre, pero en este caso estaba considerando la vida de otro que le parecía más importante. Se va a entender con el tiempo que el único rol de Ustari en el mundial sería acompañar a Messi. Se habían hecho amigos durante el Mundial sub-20 y Leo parecía desenvolver con él algo que no desenvuelve con el resto del mundo, donde todavía es muy introvertido, o un poco más: difícil de descifrar.

De su primer mundial queda guardado el gol con derecha a Serbia y Montenegro, que adorna un 6 a 0 y que lo convierte en el goleador más joven de la historia argentina en copas del mundo, y su cara de culo recostada sobre el banco de suplentes durante la tanda de penales y la eliminación contra Alemania. Media opinión pública se tilda en el detalle de que Juan Román Riquelme fue reemplazado por Esteban Cambiasso antes de tiempo. Riquelme era el conductor del equipo, aunque esa tarde no lo condujo demasiado. Y Messi, que no entró a jugar ni un minuto, quedó autorretratado como un adolescente caprichoso, mientras el país, suspendido en la herida, parecía no haberse dado cuenta de lo que era capaz.

El joven Messi, en una visita a su Rosario natal LeoMessiFansClub

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En el medio pasa de largo su participación en los octavos de final contra México. Entra cuando faltan cinco minutos para que se confirme el 1 a 1 y hace un gol para ganarlo empujando una pelota que le llega abajo del arco después de un tac tac entre Riquelme y Pablo Aimar, su ídolo de la infancia. Cobran posición adelantada, mal cobrada. Entonces juega el alargue e inicia la escena que termina en el bombazo de zurda de Maxi Rodríguez, a los ocho minutos. En el tiempo que falta y que hay que hacer correr, él corre por los cansados y encuentra paredes. Dos de sus compañeros lo buscan especialmente: Scaloni sobre la derecha, Aimar en el centro. Como si ya se hubieran puesto de acuerdo sobre dónde buscar el descanso y el desequilibrio.

Messi encara y pasa, encara y la pierde, las pelotas y las cosas se le van largas. Es un talento atolondrado, con una aceleración que nadie más tiene, pero no todo lo que toca se acerca al arco, y todavía no es tan obvio que sea mejor dársela a él antes que a Riquelme, a Aimar o a Tevez, que saben mejor cómo se maneja el tiempo.